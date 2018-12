Stawka CIT 9% dla przedsiębiorców od 2019 r.

Z początkiem przyszłego roku mocą nowelizacji ustawy o CIT stawka 15% zostanie obniżona do 9%. Nowa stawka co prawda będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2018 r., lecz z obniżonej stawki nie skorzystają wszyscy, a część firm nawet straci ulgę.