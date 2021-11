Polski Ład. Nowe zasady wykupu z leasingu od 2022 r.

Polski Ład niesie za sobą szereg zmian, które nie dla wszystkich są korzystne. Jednym z obszarów, które będą podlegały nowelizacji jest wykup z leasingu przedmiotu użytkowanego w działalności gospodarczej.

Wykup z leasingu do grudnia 2021 r.

Do końca 2021 r. wykupu z leasingu można dokonać do majątku prywatnego lub firmowego. Nie ma obowiązku zaliczania wykupionego przedmiotu do majątku firmy i wprowadzania go do ewidencji środków trwałych. Przedmiot wykupiony do majątku prywatnego po 6 miesiącach (licząc po miesiącu, w którym dokonano wykupu) może zostać sprzedany bez zapłaty podatku (PIT oraz VAT).

Polski Ład - leasing. Nowe zasady od stycznia 2022 r.

Polski Ład wprowadził istotną zmianę. Wykup z leasingu operacyjnego będzie nadal możliwy do majątku prywatnego, ale z nowymi skutkami podatkowymi.

Wykup do majątku prywatnego będzie traktowany do celów podatkowych jak wykup na firmę, a co za tym idzie: sprzedaż przedmiotów wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, używanych dotychczas w ramach leasingu, będzie powiększać przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tak jak ma to miejsce przy sprzedaży środków trwałych.

Dotychczas obowiązek zapłaty podatku przy sprzedaży dotyczył środków trwałych przekazanych do majątku prywatnego, jeżeli przed sprzedażą nie upłynęło 6 lat (liczonych między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki zostały wycofane z działalności gospodarczej i dniem ich odpłatnego zbycia). Od 2022 r. obejmie również przedmioty użytkowane wcześniej na podstawie umów leasingu i wykupione przez przedsiębiorcę.

Tym samym, przedsiębiorca nie uniknie zapłaty podatku przy sprzedaży wykupionego przedmiotu, niezależnie od tego czy zdecydował się na wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, czy nie. Nie będzie można już sprzedać wykupionej rzeczy po upływie pół roku bez zapłaty PIT.

Które umowy leasingowe będą objęte nowymi przepisami?

Nowe zasady opodatkowania dotyczą umów zawartych przed 31 grudnia 2021 r. i wszystkich przedmiotów wykupionych do majątku prywatnego od 1 stycznia 2022 r.

Jak zoptymalizować wykup z leasingu po 1 stycznia 2022 r.?

Wszystkie przedmioty, które zostaną wykupione od 1 stycznia przyszłego roku, będą opodatkowane na nowych zasadach. Ich sprzedaż będzie więc stanowiła przychód z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu zgodnie z wybranymi przez podatnika zasadami.

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stawka podatku ze sprzedaży przedmiotów wynosi 3% przychodów.

Dodatkowo Polski Ład wprowadza dla ryczałtowców trzy poziomy przychodów, z którymi wiąże się wysokość składki zdrowotnej. Jeśli przychód ze sprzedaży nie spowoduje, że podatnik wpadnie w wyższy próg dotyczący opłacania składki zdrowotnej, to z pewnością ryczałtowiec będzie w lepszej sytuacji niż przedsiębiorca na podatku liniowym, który będzie musiał opodatkować dochód ze sprzedaży stawką 19%.

Darowizna przedmioty z leasingu bez podatku

Osoby, które wykupują przedmioty z leasingu i nie będą ich użytkować, mogą przekazać je w darowiznę najbliższym osobom z rodziny. Po pół roku sprzedaż przedmiotu nie stanowi przychodu przedsiębiorcy. Warto jednocześnie mieć jednak świadomość, że pozorne umowy darowizny mogą wiązać się z negatywnymi konsekwencjami ze strony kontroli skarbowej.

Marta Mroczkowska, ekspertka ds. Księgowości w firmie inFakt