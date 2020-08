Rynek przemysłowy po pandemii - na co powinny przygotować się firmy?

Ekonomiści od dawna zapowiadają drugą falę zakażeń, a co za tym idzie, możliwość kolejnego lockdown’u. Dlatego już dziś przedsiębiorcy powinni opracować plany działań oraz przygotować swoje przedsiębiorstwo na taką możliwość. W aktualnej rzeczywistości należy brać pod uwagę, że nie wiadomo, co stanie się w kolejnym dniu czy tygodniu, więc trzeba być przygotowanym na wiele różnych możliwości.

Polecamy: Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy





Test elastyczności firm

– Pandemia koronawirusa pokazała całemu światu, a przede wszystkim polskim przedsiębiorcom, że nie byliśmy przygotowani na drastyczne zmniejszenie świadczenia usług, a wręcz na przymusowe ich wstrzymanie. Teraz musimy rozważyć różne możliwości, by w przyszłości móc poradzić sobie z zaskakującymi sytuacjami, których jeszcze doświadczymy. Umiejętność zarządzania zmianą, elastyczność – to są ważne cechy, które aktualnie będą się bardzo liczyły na rynku. Obecna pandemia pokazała wszystkim mniejszą lub większą gotowość do tych zmian – mówi Mikołaj Dramowicz, prezes zarządu DATAPAX.

Pełna automatyzacja

Choć od dawna mówi się o zautomatyzowaniu swoich usług w branży przemysłowej, nadszedł czas, by poważnie rozważyć zmianę i wprowadzić ją do swojego przedsiębiorstwa. Praca zdalna, która staje się coraz popularniejsza, nie będzie temu przeszkadzać, ponieważ maszyny produkcyjne będzie można odpowiednio zaprogramować i sterować nimi na odległość.

– Coraz więcej firm w Polsce przekonuje się do rozwiązań online, które są przyszłością całego świata. Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja produkcji będą szansą dla przedsiębiorstw na przetrwanie na rynku oraz na odbudowę gospodarki. To nie znaczy, że pracownicy będą masowo tracić pracę, lecz wielu ludzi z pewnością będzie musiało szukać nowego zajęcia na rynku. Część zajęć zostanie zmieniona na nadzór technologii, czy programowania, jednak maszyny i algorytmy nas zastąpią, dlatego tak ważne jest by przejść przez ten proces mądrze, we współpracy z ekspertami, którzy pomogą przejść wspólnie tę drogę – dodaje Dramowicz.

Zmiana modeli biznesowych

Należy wziąć również pod uwagę, że zmienią się modele biznesowe, klienci będą zainteresowani innym asortymentem, tańszym z powodu zubożenia społeczeństwa. Duże znaczenie będzie miało również usytuowanie miejsca produkcji i dystrybucji, a więc skrócenie łańcuchów dostaw. Pandemia spowodowała przerwanie produkcji w wielu chińskich fabrykach, co zostało odczute w europejskim przemyśle. Dlatego zaczęto zastanawiać się nad lokowaniem produkcji bliżej dystrybucji, dzięki czemu zostanie skrócony czas dostaw.

– Coraz większego znaczenia z pewnością nabierze edukacja na rzecz gospodarki cyfrowej na wszystkich poziomach nauczania. Coraz więcej biznesów przenosi się do internetu, więc zarówno jako konsument oraz pracownik musimy potrafić poruszać się w świecie online. Z pewnością jeszcze wiele osób niestety straci podczas pandemii pracę, więc ta umiejętność przyda im się w przebranżowieniu się i znalezieniu nowego zajęcia – mówi Mikołaj Dramowicz.

Mikołaj Dramowicz

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA