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Darmowe zwroty w sklepach internetowych obciążeniem dla firm - obsługa jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł

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30 września 2026, 10:41
zwrot sklep internetowy kto pokrywa koszt marża e-commerce
Darmowe zwroty w sklepach internetowych obciążeniem dla firm - obsługa jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł
Shutterstock

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Czy darmowe zwroty w sklepach internetowych to przewaga konkurencyjna, a może obciążenie dla firm? Obsługa tylko jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł, co przy większej skali zamówień staje się odczuwalnym obciążeniem dla marży.

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Darmowe zwroty w sklepach internetowych

Polityka zwrotów bezpośrednio kształtuje decyzje zakupowe aż 82 proc. konsumentów. W okresach handlowych szczytów, takich jak sezonowe wyprzedaże, łatwość odesłania towaru działa jak bezpiecznik eliminujący obawę przed nietrafionym zakupem. Ta wygoda po stronie klienta generuje jednak drugą stronę medalu w logistyce posprzedażowej – każda sfinalizowana w ten sposób transakcja obarczona jest ryzykiem powrotu towaru do magazynu. Z opublikowanego przez Alsendo raportu wynika, że obsługa tylko jednej paczki zwrotnej kosztuje sprzedawców średnio od 10 do 15 zł, co przy większej skali zamówień staje się odczuwalnym obciążeniem dla marży.

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Kluczowym aspektem tworzenia polityki zwrotów pozostaje decyzja, która strona transakcji powinna ponosić koszty odesłania towaru. Chociaż aż 71 proc. konsumentów deklaruje rezygnację z zakupów, jeśli e-sklep zostawia opłatę za odesłanie paczki po ich stronie, bezrefleksyjne przejmowanie tego ciężaru finansowego na wzór globalnych platform marketplace drastycznie osłabia rentowność mniejszych podmiotów. W efekcie ostateczny zysk ze sprzedaży zależy nie tylko od liczby sfinalizowanych koszyków, ale przede wszystkim od kosztów obsługi przesyłek, które wracają do magazynu.

Koszt obsługi paczki zwrotnej dla sprzedawcy

Według danych z opracowanego przez Alsendo raportu „Zwroty w polskim e-commerce 2026”, średni poziom zwrotów na polskim rynku wynosi od 3,5 proc. do 7 proc., a koszt obsługi pojedynczej paczki zwrotnej dla 77 proc. firm mieści się w przedziale od 7 do 30 zł. Pokazuje to realne obciążenie finansowe, z jakim mierzą się sprzedawcy. W przypadku e-sklepu realizującego 10 tys. zamówień miesięcznie, przy zachowaniu 5-procentowego wskaźnika zwrotów i średnim koszcie obsługi na poziomie 15 zł, roczny wydatek na samą logistykę posprzedażową wynosi 90 tys. zł, bez uwzględnienia utraconej marży. Tak wysokie koszty sprawiają, że aż 46 proc. przedsiębiorstw z branży handlu elektronicznego decyduje się na pełne przeniesienie kosztów transportu zwrotnego na kupującego, podczas gdy bezwarunkowo darmowe zwroty oferuje jedynie 33 proc. rynkowych podmiotów.

Rosnące koszty operacyjne zmuszają branżę e-commerce do dokładnej weryfikacji wydatków, a sztywne trzymanie się modelu darmowych odesłań dla każdego zamówienia przestaje mieć uzasadnienie ekonomiczne – mówi Michał Wójcik, director pf partnership w Alsendo.

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Bezwarunkowe pokrywanie kosztów transportu przy wysokiej marży produktowej

Opłacalność darmowych odesłań zależy od ścisłego dopasowania logistyki do specyfiki asortymentu oraz marży e-sklepu. Bezwarunkowe pokrywanie kosztów transportu sprawdza się przy wysokiej marży produktowej, która daje przestrzeń na pokrycie kosztów logistyki zwrotnej, oraz niskim ogólnym wskaźniku zwrotów (poniżej 5 proc.). Taka polityka przynosi najlepsze rezultaty, gdy logistyka jest zoptymalizowana, konsumenci rzadko nadużywają systemu, a samo darmowe odesłanie wyraźnie stymuluje konwersję i podnosi średnią wartość zamówienia. Dotyczy to m.in. branż modowej i lifestyle, gdzie zakupy robi się „na próbę”, oraz rynków o silnej konkurencji, takich jak platformy marketplace.

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Pokrywanie kosztów transportu przy niskiej marży produktowej

Z kolei w przypadku niskich marż, gdzie każdy zwrot bezpośrednio eliminuje zysk, a także przy zwrotach przekraczających 10 proc., bezpłatna polityka działa na niekorzyść sklepu. Sytuację pogarszają też wysokie koszty transportu (np. przy przesyłkach wielkogabarytowych czy ekspansji na rynki zagraniczne) oraz wysoka skłonność klientów do masowego zamawiania wielu artykułów czy nieuczciwych praktyk zakupowych. W segmentach takich jak elektronika czy produkty funkcjonalne darmowe zwroty mają minimalny wpływ na decyzje zakupowe i nie przekładają się na wzrost sprzedaży, generując jedynie dodatkowe koszty dla sklepu.

Modele hybrydowe

Właśnie z powodu tej polaryzacji kosztowej i ryzyka strat, rynek odchodzi od uproszczonego podziału na zwroty darmowe i płatne na rzecz modeli hybrydowych. Takie elastyczne podejście pozwala na segmentację i dopasowanie polityki zwrotów do konkretnych zachowań zakupowych oraz celów biznesowych firmy. W praktyce e-sklepy najczęściej decydują się na rozwiązania takie jak:

  • Darmowe zwroty od określonej wartości zamówienia (np. 199 zł) – to skutecznie motywuje kupujących do budowania większych koszyków i pozwala częściowo sfinansować koszty transportu z wyższej sprzedaży.
  • Zwroty częściowo płatne (np. 9,99 zł) – to kompromisowy koszt, który nie zniechęca klienta do finalizacji zakupu, a jednocześnie motywuje go do uważniejszego wyboru parametrów produktu i ogranicza zjawisko zamawiania nadmiarowych artykułów.
  • Programy lojalnościowe i konta premium – dla stałych klientów darmowa wysyłka i zwrot stają się benefitem.
  • Zwrot środków w formie store credit – przekazanie funduszy na wirtualne saldo w sklepie, co zatrzymuje kapitał wewnątrz ekosystemu firmy i gwarantuje kolejny zakup.

Strategia zwrotów w e-commerce przestała być prostym elementem marketingu, a stała się narzędziem zarządzania ryzykiem. Wprowadzając modele hybrydowe, dajemy klientowi jasny sygnał: cenimy jego wygodę, ale też oczekujemy odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Taki kompromis pozwala utrzymać konwersję na zadowalającym poziomie, jednocześnie skutecznie odcinając koszty generowane przez impulsywne zakupy – mówi Michał Wójcik.

Podsumowanie

W realiach rynkowych 2026 roku darmowe odesłania tracą status unikalnego wyróżnika i stają się powszechnie oczekiwanym standardem, szczególnie w segmentach, gdzie silna konkurencja mocno ukształtowała przyzwyczajenia zakupowe konsumentów. Ta presja ze strony kupujących zderza się jednak z twardą ekonomią. Wraz ze wzrostem skali operacji i kosztów logistycznych, budowanie przewagi nie polega już na samym oferowaniu bezpłatnych zwrotów, lecz na precyzyjnym zarządzaniu ich strukturą wydatkową. Firmy, które potrafią elastycznie kontrolować koszty logistyki posprzedażowej, uzależniać zasady od marży produktowej i analizować zachowania klientów, skutecznie łączą wzrost sprzedaży z ochroną rentowności. Przedsiębiorstwa pomijające tę aspekty analityki będą zwiększać wolumeny zamówień wyłącznie kosztem własnego wyniku finansowego.

Źródło: Alsendo

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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