Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może być środkiem antykoncepcyjnym, powiedział w piątek prezes ZUS Liwiusz Laska, zapowiadając bardziej przyjazne podejście do rodziców, zwłaszcza tych prowadzących własną firmę. Podczas seminarium w Warszawie z udziałem szefowej resortu rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk ujawniono, że liczba kontroli dotyczących kobiet w ciąży spadła od stycznia o 41 proc. Eksperci Zakładu przypomnieli też, przez jakie błędy formalne przedsiębiorcy najczęściej tracą prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może być środkiem antykoncepcyjnym. Nie może być tak, że ludzie z obawy przed ZUS-em nie chcą mieć dzieci, więc musimy być bardziej przyjaźni, udzielać wsparcia i gwarantować bezpieczeństwo – powiedział podczas piątkowego seminarium w ZUS jego prezes Liwiusz Laska.

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W siedzibie ZUS w Warszawie odbyło się seminarium „Rodzicielstwo jako przesłanka ochrony ubezpieczeniowej osób prowadzących działalność gospodarczą – między konstrukcją prawną a praktyką jej stosowania”.

Prezes ZUS Liwiusz Laska, otwierając seminarium, podkreślił, że rodzicielstwo to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, a przede wszystkim okres, w którym wszystko się zmienia, a rodzice wchodzą w nowe wyzwania. - Szczególnie jest to istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, nowe obowiązki, zadania. I w tym wszystkim jesteśmy my jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma udzielać wsparcia, prowadzić osoby, gwarantować bezpieczeństwo - zaznaczył.

To nie może być tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest środkiem antykoncepcyjnym, że ludzie z obawy przed ZUS-em nie chcą mieć dzieci, więc musimy być bardziej przyjaźni - podkreślił.

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Liczba kontroli wobec kobiet w ciąży spadła o 41 proc.

Jak powiedział, w ZUS widać efekty nacisku na tematykę kobiet, macierzyństwa i przeciwdziałania dyskryminacji. - Przykładowo liczba kontroli dotyczących kobiet w ciąży, zasiłków, od stycznia spadła o 41 proc. – zaznaczył.

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Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła natomiast, że jednym z priorytetów kierowanego przez nią resortu jest wzmocnienie, wsparcie i ochrona rodzicielstwa i rodziców na rynku pracy.

Zaznaczyła, że ZUS musi być szczelny, sprawdzać, czy środki publiczne, które są przeznaczane na poszczególne świadczenia, są wydawane rzetelnie. Dodała jednak, że druga, nie mniej ważna sprawa to jest „kwestia szacunku, wrażliwości, empatii, podmiotowego traktowania i pamięci, że koszt finansowy to nie jest tylko koszt państwa”.

Jakie zasiłki przysługują rodzicom i dlaczego ich liczba maleje?

Dyrektor departamentu zasiłków w ZUS Urszula Juszczyk w prezentacji o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego związanych z rodzicielstwem przypomniała, z jakich świadczeń rodzice mogą skorzystać.

Zasiłek chorobowy w ciąży przysługuje w razie niezdolności do pracy w ciąży z powodu choroby. Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługuje natomiast ubezpieczonej w ciąży, jeśli ubezpieczenie chorobowe ustało wskutek śmierci, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka, przyjęcia dziecka na wychowanie w celu adopcji albo do rodziny zastępczej. Z kolei zasiłek opiekuńczy przysługuje w razie niezdolności do pracy w przypadku konieczności osobistej opieki nad dzieckiem.

Juszczyk podkreśliła, że debaty na ten temat są potrzebne, ponieważ m.in. procent zasiłków macierzyńskich z roku na rok spada – np. liczba osób pobierających zasiłki macierzyńskie w 2025 r. w porównaniu z 2023 r. jest mniejsza o 13,1 proc., a w porównaniu do 2024 r. o 5,3 proc.

Najczęstsze błędy i pułapki, przez które rodzice tracą świadczenia

Wymieniła również najczęstsze przyczyny braku uprawnień do zasiłków. Jak powiedziała, wynikają one najczęściej z: braku zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego albo wydania przez ZUS decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniu chorobowemu, zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz upływem terminu na skorzystanie z uprawnień przez rodziców np. w przypadku zasiłku macierzyńskiego wystąpienia z wnioskiem po upływie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Zaznaczyła, że kwestią, o której ubezpieczeni również zapominają, jest konieczność ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Specjalny adres e-mail i poradnik ZUS dla rodziców

Juszczyk przypomniała również, że rodzice mają do dyspozycji m.in. adres e-mail mama@zus.pl, na który osoby mogą zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące działań, głównie związanych z rodzicielstwem. Oprócz tego ZUS udostępnił online oraz w oddziałach ZUS w wersji papierowej „Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci”, który zawiera wyjaśnienia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym z uwzględnieniem poszczególnych tytułów do ubezpieczeń oraz świadczeń z zakresu ubezpieczenia chorobowego. (PAP)