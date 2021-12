Mapa ładowarek PlugShare: sprawdź gdzie jest i czy jest wolna

Mapa ładowarek PlugShare pokazuje nie tylko wszystkie punkty ładowania w Polsce, ale również wskazuje czy w danym momencie są one wolne.

Święta Bożego Narodzenia – ile Polacy wydadzą na prezenty? [Badanie]

Święta Bożego Narodzenia to czas przepełniony serdecznością, miłością, spotkaniami z bliskimi i obdarowywaniem ich prezentami. Jednak w tym roku są one okraszone również szalejącą inflacją. Przełoży się ona na liczbę prezentów, czy też ich jakość? Ile pieniędzy w tym roku przeznaczą na nie Polacy?

Czynsz za mieszkanie komunalne - jak jest ustalany?

Czynsz za mieszkanie komunalne. Gminy posiadają swobodę w zakresie ustalania czynszu za mieszkania komunalne. Stawki czynszów muszą jednak odzwierciedlać np. stan lokalu oraz budynku. Wiele samorządów gminnych ustala roczny czynsz na poziomie znacznie mniejszym od ustawowego limitu (wynoszącego 3% wartości odtworzeniowej mieszkania). Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe muszą być przynajmniej dwukrotnie tańsze niż komunalne mieszkania z najniższym czynszem.

Nowa Kia Sportage 2022: ile kosztuje? Jakie ma dane techniczne?

Nowa Kia Sportage 2022 zadebiutowała kilka dni temu na rynku polskim. Co wiadomo o modelu? Ile kosztuje? Z jakimi silnikami występuje? Sprawdzamy.

Milenialsi na rynku nieruchomości – zmienią segment premium?

Pokolenie urodzone w latach 1980-1995 już na dobre zagościło na rynku nieruchomości. Czy Millenialsi wybierają również inwestycje premium? Jaką rolę odegrają na rynku luksusowych apartamentów?

Polski Ład - MRiT uruchomiło infolinię dla obywateli i przedsiębiorców

Wraz z początkiem roku w życie wejście szereg zmian dotyczących polskiej gospodarki w związku z programem Polski Ład. Nowe regulacje prawne zostały powołane w krótkim czasie od ich wprowadzenia rodząc więc szereg wątpliwości i pytań. Gdzie będzie można zaczerpnąć informacji i odpowiedzi na pytania?

Test: Renault Express Van: Mikołaj ma pomocnika. Ja go poznałem

Test: Renault Express Van – ma benzynowy silnik, moc i całą masę... praktyczności. I choć jest srebrny, przysięgam że musi pomagać Mikołajowi.

Ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym

Ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym: czy jest możliwe, a jak tak, to jak dużego zachodu wymaga?

Zabezpieczenie na majątku firmy - warunki

Zabezpieczenie na majątku firmy jest możliwe tylko jeśli urząd skarbowy wykaże, że przedsiębiorca zbywa majątek albo notorycznie nie płaci podatków. Tak orzekł WSA w Łodzi.

Łukasz Garbal: Wedlowie potrafili uczyć się na błędach [PODCAST]

Jakie formy promocji i komunikacji stosowali Wedlowie? Czy w ich działalności przejawiały się elementy dzisiejszego CSR? Jak zmieniała się firma przechodząc w ręce kolejnych pokoleń?

Rynek materiałów budowlanych – ceny ostro w górę

Kolejny rekord drożyzny materiałów budowlanych. Czy jest nadzieja na koniec windowania cen?

Nowe mandaty: od kiedy? To pewne, od 1 stycznia 2022 r.

Nowe mandaty: od kiedy? Prezydent podpisał nowelizację podwyższającą kary dla kierowców. A to oznacza, że 1 stycznia 2022 r. zmiany wejdą w życie.

Izera: kiedy produkcja? Pod koniec 2024 roku

Izera: kiedy produkcja? Prezes EMP Piotr Zaremba powiedział, że produkcja polskiego samochodu elektrycznego może ruszyć pod koniec 2024 roku.

Rośnie popyt na jabłka klubowe, eko oraz bez pozostałości środków ochronnych

Konsumenci odchodzą od standardowych jabłek deserowych na rzecz bardziej wyszukanych, wyższej jakości, lepiej konfekcjonowanych. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym, stawić czoła konkurencji, ale i więcej zarobić, polscy sadownicy powinni rozważyć zwrot w kierunku jabłek klubowych, ekologicznych czy choćby bez pozostałości środków ochrony roślin – zauważył Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Akcyza na alkohol i papierosy: Prezydent podpisał nowelę ustawy

Akcyza na alkohol i papierosy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada podniesienie stawek akcyzy m.in. na alkohol, papierosy i tytoń - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta.

Kryptowaluty. Blisko co dziesiąty mieszkaniec Niderlandów inwestuje w kryptowaluty

Kryptowaluty. Liczba Holendrów, którzy inwestują w kryptowaluty, takie jak m.in. bitcoin i ethereum, wzrosła w tym roku do 1,6 mln (ok. 10 proc. populacji kraju); to o ponad 570 tys. więcej niż w 2020 r. - wynika z badań pracowni Kantar.

Czas pracy kierowców. Projekt noweli wraca do komisji

Czas pracy kierowców. Sejm zdecydował we wtorek, że projekt noweli dotyczący m.in. czasu pracy kierowców wraca do komisji infrastruktury z poprawkami, o które zabiegają organizacje branży transportu międzynarodowego.

Cyberprzestępcy wykorzystują do ataków instalatory popularnych programów

Kampania cyberprzestępcza „Magnat” wykorzystuje reklamy do kradzieży informacji, uzyskania dostępu do programów i danych dzięki furtkom (ang. backdoor) oraz instalacji złośliwego rozszerzenia w popularnej przeglądarce internetowej.

Jakie TECHwnioski biznes powinien wyciągnąć z pandemii?

Lockdown, liczne ograniczenia sanitarne i wprowadzenie dystansu społecznego spowodowały, że transformacja cyfrowa nabrała tempa. Do tamtego momentu, aż 73% przedsiębiorstw nie inwestowało w nowoczesne technologie – wynika z badania „Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19” . Pandemia diametralnie zmieniła podejście wielu przedsiębiorców do innowacji, część z nich musiała w dynamicznym tempie implementować nowe rozwiązania, aby nie tyle podnieść konkurencyjność biznesu, co utrzymać się na rynku. Jednak okazuje się, że wciąż jest wiele do zrobienia w tej kwestii.

Black Friday: Polacy odwrócili się od sklepów z RTV i AGD. Wizyt i klientów jest o ponad 40% mniej niż przed pandemią

Black Friday: Polacy odwrócili się od sklepów z RTV i AGD. Wizyt i klientów jest o ponad 40% mniej niż przed pandemią. I odwiedziło je o blisko 45% mniej klientów. Te wyniki są lepsze niż w 2020 roku, gdy spadki w relacji rocznej wyniosły 61% i prawie 59%. Jednak, według ekspertów, sytuacja jest poważna. Co prawda w porównaniu z ub.r. w tym roku nieco więcej osób pojawiło się w kilku różnych sklepach, ale było ich mniej niż dwa lata temu. Widać też, że już drugi rok z rzędu klienci rezygnują z piątkowych wizyt na rzecz sobotnich odwiedzin. Dzięki temu unikają tłumów, a ruch w ramach Black Week zaczyna rozkładać się dość równomiernie. I akurat to jest pozytywnym zjawiskiem.

Influencerzy a prawo - powstał pierwszy kodeks dobrych praktyk dla działań reklamowych

W polskich social mediach mamy do czynienia z ogromnym problemem scamu i kryptoreklamy w działaniach promocyjnych influencerów. Działalności twórców coraz mocniej przygląda się UOKiK, który wszczął już pierwsze postępowania wobec paru internetowych gwiazd. Do tej pory praktyki wyznaczał rynek, a nie jasne zasady. Nieznajomość przepisów przestaje być jednak wymówką, bo właśnie powstał pierwszy Kodeks Dobrych Praktyk Dla Influencerów, który jasno wyznacza normy działalności reklamowej w social mediach.

Jak rozliczyć najem krótkoterminowy?

Rozliczenie krótkoterminowego najmu mieszkania. Ta forma najmu mieszkania cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Mimo, że wymaga większego zaangażowania, to zwykle przynosi większe dochody niż najem tradycyjny. Dotyczy w dużej mierze najmu mieszkań w celach turystycznych, ale nie tylko. W jaki sposób właściciel powinien rozliczyć się z fiskusem?

Pracownicy a restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Pandemia oraz rosnąca inflacja nie wpływają korzystnie na biznes. Coraz większa liczba procesów restrukturyzacyjnych budzi niepokój nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również pracowników. Zatrudnieni mają wątpliwości co do stabilności swojej sytuacji zawodowej, a perspektywa wszczęcia postępowania w przypadku ich firmy budzi obawy przed redukcją etatów. Tymczasem, jak wskazuje ekspertka PMR Restrukturyzacje rozpoczęcie procesu restrukturyzacyjnego to dobra wiadomość dla pracowników. Daje szansę na utrzymanie miejsc pracy oraz odzyskanie stabilności finansowej przez zagrożone upadłością i niewypłacalne przedsiębiorstwo.

Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej?

Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej? Banki i deweloperzy mają dziś szczególną motywację, aby szczerze powalczyć o klientów. Pod koniec roku waży się bowiem to, czy będą mieli czym pochwalić się przed swoimi akcjonariuszami. Będąc klientem warto to wykorzystać. Nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych – tyle można przeciętnie ugrać kupując mieszkanie i zaciągając na ten cel kredyt pod koniec roku. Tak przynajmniej sugerują dane za ostatnie lata. Chodzi o to, że co do zasady ceny i oprocentowanie nieznacznie spadają właśnie na przełomie lat. Nie inaczej może być i tym razem.

Straż miejska: interwencja na terenie prywatnym

Straż miejska: interwencja na terenie prywatnym jest możliwa w przypadku tej służby? Sprawdźmy co mówią na ten temat przepisy prawa.