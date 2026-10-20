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Fundacja rodzinna i sukcesja firmy. Jak zabezpieczyć majątek, przekazać biznes następcom i uniknąć konfliktu?

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20 października 2026, 13:23
Maciej Puchała
Maciej Puchała
Radca Prawny, partner biznesowy Kancelaria Puchała & Partnerzy
Fundacja rodzinna i sukcesja firmy. Jak zabezpieczyć majątek, przekazać biznes następcom i uniknąć konfliktu?
Fundacja rodzinna i sukcesja firmy. Jak zabezpieczyć majątek, przekazać biznes następcom i uniknąć konfliktu?
Shutterstock

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Wielu przedsiębiorców buduje firmę przez kilkadziesiąt lat, ale odkłada pytanie o to, co stanie się z nią po ich śmierci lub wycofaniu się z zarządzania. Dziedziczenie udziałów przez kilkoro spadkobierców nie zawsze zapewnia ciągłość decyzji biznesowych. Może też ujawnić spory dotyczące dywidend, sprzedaży majątku i udziału poszczególnych członków rodziny w firmie.

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Fundacja rodzinna jest jednym z narzędzi planowania sukcesji. Pozwala oddzielić własność określonego majątku od bieżącego prowadzenia biznesu i ustalić zasady świadczeń dla beneficjentów. Nie jest jednak uniwersalnym sposobem na uniknięcie podatków ani rozwiązaniem, które zastępuje przemyślany plan sukcesyjny.

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Czym jest fundacja rodzinna i komu służy?

Fundacja rodzinna jest osobą prawną ustanawianą w celu gromadzenia i zarządzania majątkiem w interesie beneficjentów oraz spełniania na ich rzecz świadczeń. Fundatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, w tym sam fundator, a także wskazane organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

W praktyce fundacja może stać się właścicielem udziałów w rodzinnej spółce operacyjnej. Sama firma nadal wykonuje swoje usługi, zatrudnia pracowników i zawiera kontrakty; fundacja zarządza własnością oraz realizuje cele opisane w statucie. To szczególnie istotne wtedy, gdy jedni członkowie rodziny chcą aktywnie prowadzić biznes, a inni oczekują wyłącznie udziału w jego ekonomicznych efektach. Fundacja może uporządkować te relacje, lecz wymaga jasnych reguł.

Fundacja a zwykłe dziedziczenie udziałów w spółce

Bez planu sukcesyjnego śmierć wspólnika może doprowadzić do rozdrobnienia udziałów, konfliktów między spadkobiercami i problemów z podejmowaniem decyzji. Szczególne znaczenie mają postanowienia umowy spółki, prawa pozostałych wspólników i zasady reprezentacji.
Wniesienie udziałów do fundacji może pomóc utrzymać je w jednym podmiocie, zamiast dzielić pomiędzy kilku następców. Statut fundacji określa, kto korzysta ze świadczeń, kiedy je otrzymuje oraz jak zorganizowane są organy fundacji.

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Nie oznacza to jednak automatycznego wyłączenia sporów spadkowych. Przy planowaniu trzeba przeanalizować również przepisy o zachowku, stosunki majątkowe małżeńskie i wcześniejsze darowizny. Rozwiązanie powinno odpowiadać rzeczywistym relacjom rodzinnym.

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Co można wnieść do fundacji rodzinnej?

Do fundacji można wnieść m.in. udziały i akcje, nieruchomości, środki pieniężne czy inne składniki majątkowe. Ustawa przewiduje fundusz założycielski o wartości co najmniej 100 tys. zł, a przeniesienie konkretnych aktywów wymaga uwzględnienia form prawnych i obowiązków właściwych dla danego rodzaju majątku. Przed wniesieniem udziałów należy sprawdzić umowy spółek, ograniczenia zbywalności, zgody korporacyjne, istniejące zabezpieczenia i umowy kredytowe. Przy nieruchomościach znaczenie mogą mieć obciążenia, sposób użytkowania i zobowiązania podatkowe.

Dobrą praktyką jest przygotowanie inwentaryzacji majątku oraz scenariuszy: które aktywa mają finansować świadczenia, które powinny pozostać w spółce operacyjnej, a które wymagają odrębnego zarządzania.

Jaką działalność gospodarczą może prowadzić fundacja?

Fundacja rodzinna nie jest przeznaczona do swobodnego prowadzenia każdej działalności operacyjnej. Art. 5 ustawy dopuszcza określone kategorie, m.in. najem i dzierżawę mienia, uczestnictwo w spółkach, nabywanie i zbywanie określonych papierów wartościowych czy udzielanie wskazanych w ustawie pożyczek.
Jeżeli celem właściciela jest dalsze prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, często bardziej naturalnym rozwiązaniem jest pozostawienie jej w spółce zależnej, a fundację wykorzystać do posiadania udziałów. Trzeba jednak każdorazowo ocenić konkretny model i zakres transakcji.

Wyjście poza ustawowo dozwolony zakres działalności może skutkować sankcyjnym opodatkowaniem dochodów z takiej działalności stawką 25 proc. CIT. Dlatego przed uruchomieniem nowego rodzaju inwestycji warto sprawdzić jego kwalifikację.

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Podatki: korzyść nie jest automatyczna

Fundacja rodzinna korzysta co do zasady ze zwolnienia podmiotowego z CIT w ustawowym zakresie, ale określone zdarzenia powodują obowiązek podatkowy. Według zasad obowiązujących w październiku 2026 r. przekazanie świadczeń beneficjentom wiąże się zasadniczo z 15-procentowym CIT po stronie fundacji. Po stronie beneficjenta mogą wystąpić dodatkowe skutki w PIT zależne m.in. od stopnia pokrewieństwa z fundatorem i proporcji mienia wniesionego przez poszczególnych fundatorów. Nie należy więc oceniać opłacalności jedynie przez pryzmat stawki podatku na poziomie fundacji.

Co ważne, 29 września 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych, przewidujący m.in. podwyższenie CIT od świadczeń z 15 do 19 proc. oraz ograniczenia określonych preferencji. Projekt zakłada wejście zmian od 1 stycznia 2027 r., ale na dzień przygotowania artykułu nie należy traktować propozycji jako już obowiązującego prawa.

Statut decyduje o bezpieczeństwie sukcesji

Powołanie fundacji bez przemyślanego statutu może przenieść rodzinny konflikt do nowej struktury zamiast go rozwiązać. Statut powinien uwzględniać zasady powoływania i odwoływania organów, sposób podejmowania decyzji, prawa beneficjentów i warunki wypłat. Warto odpowiedzieć na praktyczne pytania: co się stanie, gdy następca nie będzie chciał prowadzić firmy; kto może podjąć decyzję o sprzedaży udziałów; jak chronić kapitał przed nadmiernymi wypłatami; jakie uprawnienia ma fundator za życia i co dzieje się po jego śmierci.

Przygotowanie statutu wymaga pogodzenia interesów rodziny z potrzebami przedsiębiorstwa. Istotne jest także zaplanowanie dokumentacji korporacyjnej spółek, których udziały mają trafić do fundacji.

Kiedy fundacja rodzinna nie będzie dobrym rozwiązaniem?

Fundacja może okazać się nadmiernie złożona, gdy majątek jest niewielki, nie ma potrzeby długofalowego zarządzania aktywami albo większość właścicieli oczekuje szybkiej sprzedaży biznesu. Struktura wiąże się z kosztami ustanowienia, prowadzenia księgowości, organów i okresowych obowiązków.
Nie jest to także sposób na wyeliminowanie wszystkich roszczeń członków rodziny czy obejście zobowiązań wobec wierzycieli. Skutki prawne i podatkowe zależą od czasu oraz sposobu wniesienia aktywów, relacji rodzinnych i dotychczasowych zobowiązań.

W wielu sytuacjach wystarczające mogą być odpowiednie postanowienia umowy spółki, testament, uporządkowanie zarządu sukcesyjnego albo umowy między wspólnikami. Dopiero porównanie tych rozwiązań pozwala wybrać proporcjonalną konstrukcję.

Jak przygotować sukcesję krok po kroku?

Najpierw należy określić cele właściciela: zachowanie kontroli, przekazanie sterów jednemu następcy, zabezpieczenie osób bliskich albo trwałe utrzymanie przedsiębiorstwa w rodzinie. Potem trzeba przeanalizować majątek, zobowiązania i dokumenty spółek. Kolejnym etapem jest porównanie wariantów sukcesji, weryfikacja skutków podatkowych i zachowku, opracowanie statutu oraz zasad działania organów. Dopiero na tej podstawie należy zaplanować wniesienie aktywów i dalszą obsługę fundacji.

Plan powinien być okresowo aktualizowany. Zmieniają się przepisy, struktura rodziny, strategia biznesowa i potrzeby beneficjentów. Sukcesja nie kończy się w dniu podpisania aktu notarialnego.

Podstawa prawna

Podstawą konstrukcji jest ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, w szczególności przepisy o celach, działalności i organach fundacji; znaczenie mają także ustawy o CIT i PIT oraz przepisy prawa spadkowego dotyczące zachowku.

Na dzień 19 października 2026 r. procedowany jest rządowy projekt zmian podatkowych zaakceptowany przez Radę Ministrów 29 września 2026 r. Wprowadzenie zapowiadanych ograniczeń wymaga zakończenia procesu legislacyjnego. Przed wdrożeniem struktury trzeba sprawdzić aktualny stan prawny.

Fundacja rodzinna w praktyce

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Źródło: INFOR
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