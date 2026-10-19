Od 10 listopada 2024 r. zasady dotyczące plików cookies określa art. 399 ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1221 ze zm.), który zastąpił art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Na wielu firmowych stronach baner się wyświetla, a Google Analytics czy piksel Meta działają, zanim użytkownik cokolwiek kliknie. Wyjaśniamy, kiedy zgoda jest potrzebna, i opisujemy test, który właściciel firmy zrobi sam w przeglądarce.

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Co wymaga art. 399 PKE

Według art. 399 ust. 1 PKE przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga m.in. uprzedniej, jednoznacznej i zrozumiałej informacji o celu oraz o możliwości określenia warunków w ustawieniach oprogramowania lub konfiguracji usługi, a następnie zgody.

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Do zgody stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych (art. 400 PKE), więc wymaga ona aktywnego działania i musi dać się wycofać. TSUE w wyroku z 1.10.2019 r. (C-673/17, Planet49) uznał, że zaznaczone z góry pole nie daje ważnej zgody. Według wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) 05/2020 zgodą nie jest też samo dalsze korzystanie ze strony, więc komunikat „korzystając ze strony, akceptujesz cookies” nie wystarcza.

Kiedy zgoda nie jest potrzebna

Art. 399 ust. 3 wyłącza te warunki, gdy zapis lub odczyt jest konieczny do transmisji komunikatu w sieci albo do dostarczenia usługi, której użytkownik zażądał. Chodzi np. o koszyk w sklepie, sesję logowania czy plik zapamiętujący decyzję z banera. Strona korzystająca wyłącznie z nich nie potrzebuje zgody, choć obowiązki informacyjne z RODO mogą jej dotyczyć.

Zgody wymagają narzędzia, bez których usługa i tak działa: Google Analytics 4, piksel Meta, czyli kod Facebooka i Instagramu mierzący skuteczność reklam, tagi Google Ads, nagrywanie sesji (Hotjar, Microsoft Clarity), zwykle też osadzone filmy YouTube i Mapy Google.

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Art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE (ePrivacy), który w Polsce wdraża art. 399 PKE, obejmuje każdą technologię zapisu w urządzeniu, więc także local storage, drugi obok cookies schowek przeglądarki. EROD w wytycznych 2/2023 z 7.10.2024 r. wskazała, że przepis dotyczy też m.in. pikseli i linków śledzących, a w określonych warunkach śledzenia po adresie IP.

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Wymogi wobec banera według EROD

Punktem odniesienia jest raport grupy zadaniowej EROD ds. banerów cookies z 17.01.2023 r. Nie jest wiążący, ale pokazuje wspólne minimum organów nadzorczych. Wynika z niego m.in., że:

brak możliwości odmowy na warstwie z przyciskiem „Akceptuj” zdecydowana większość organów uznaje za naruszenie przepisów;

odmowa ukryta jako niewyróżniony link w tekście nie prowadzi do ważnej zgody;

uzasadniony interes nie może być podstawą zapisu i odczytu cookies;

wycofanie zgody ma być łatwo dostępne w każdej chwili.

W praktyce najprościej dać obok siebie równie widoczne „Akceptuj wszystkie” i „Odrzuć wszystkie” oraz przycisk ustawień, z kategoriami domyślnie wyłączonymi.

Najczęstsze błędy techniczne

Skrypty ładują się przed kliknięciem. GA4 wklejony w kod lub dodany prostą wtyczką startuje razem ze stroną i zapisuje pliki _ga, a piksel Meta plik _fbp.

Baner, który nic nie blokuje. Jedna wtyczka wyświetla okienko, druga ładuje analitykę. „Odrzuć” zapisuje decyzję, a tagi działają dalej. Ten sam efekt daje Google Tag Manager, czyli narzędzie do wstawiania na stronę kodów różnych firm, gdy tagi uruchamiają się bez wymogu zgody, a także GA4 czy piksel wrzucone do kategorii „niezbędne”.

Osadzenia omijające baner. Film z YouTube czy mapa Google łączą się z serwerami Google przy każdym wejściu. Tryb rozszerzonej prywatności YouTube (youtube-nocookie.com) tego nie rozwiązuje: strona pomocy Google nie obiecuje w nim braku cookies ani local storage.

Nieaktualna polityka prywatności. Wiele dokumentów nadal powołuje uchylony art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Consent Mode v2 w Google Ads i GA4

Consent Mode v2 przekazuje tagom Google decyzję z banera. Google wymaga od reklamodawców kierujących reklamy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zbierania zgody i przekazywania tych sygnałów, a od marca 2024 r. to egzekwuje. Bez sygnałów użytkownicy z EOG nie trafiają do list odbiorców, także remarketingowych, czyli kierowanych do osób, które już odwiedziły stronę, a pomiar konwersji jest niepełny.

Zgodę zbiera i zapamiętuje narzędzie do zarządzania zgodą (CMP), czyli wtyczka lub usługa obsługująca baner. Google opisuje dwa tryby pracy. W podstawowym tagi czekają na decyzję, a po odmowie do Google nic nie trafia. W zaawansowanym ładują się od razu i przy odmowie wysyłają zapytania bez cookies, z których Google modeluje konwersje. Podstawowy daje mniej danych do modelowania, więc Google Ads może raportować mniej konwersji. Za to łatwiej go obronić, bo ocena trybu zaawansowanego na gruncie art. 399 PKE jest dyskusyjna.

Jak sprawdzić własną stronę w Chrome?

Za pierwszym razem test trwa około kwadransa.

Zamknij wszystkie okna incognito, bo dzielą jedną sesję. Otwórz nowe: Ctrl+Shift+N (w Edge okno InPrivate, ten sam skrót). Otwórz narzędzia deweloperskie: F12 (na części laptopów Fn+F12) albo Ctrl+Shift+I. Kliknij zakładkę Network („Sieć”) i zaznacz nad listą pole „Preserve log” („Zachowaj dziennik”). Dopiero teraz wpisz adres strony i nie klikaj w baner. Każdy wiersz listy to jedno połączenie (żądanie) strony z jakimś serwerem. W polu Filter („Filtr”) wpisuj kolejno: google-analytics, googleadservices, doubleclick, facebook, clarity, hotjar, youtube. Pusta lista oznacza brak trafień. Każde trafienie przed kliknięciem (np. google-analytics.com, facebook.com/tr, clarity.ms) to sygnał ostrzegawczy. Samo googletagmanager.com niczego nie przesądza, bo tą drogą często ładuje się baner. Jeśli są połączenia z google-analytics lub googleadservices, ale w kroku 5 nie ma plików _ga ani gcl, strona prawdopodobnie działa w zaawansowanym Consent Mode. Zapisz taki wynik i zapytaj osobę opiekującą się stroną, który tryb jest ustawiony. Kliknij zakładkę Application („Aplikacja”), w razie potrzeby pod ikoną ». W lewej kolumnie rozwiń Cookies („Pliki cookie”) i kliknij adres strony. Ostrzeżeniem są pliki _ga, _fbp, _clck oraz nazwy zaczynające się od gcl (np. _gcl_au, plik Google Ads) i _hj. Pliki banera z zapisaną decyzją oraz pliki sesji, koszyka czy logowania są w porządku. Sam brak plików jeszcze nic nie dowodzi: Clarity w EOG potrafi wysyłać dane bez cookies, a incognito blokuje ciasteczka innych domen, np. YouTube. Rozstrzyga krok 4. Zamknij okna incognito, otwórz nowe, powtórz kroki 2 i 3 i kliknij „Odrzuć”. Wyczyść listę w zakładce Network ikoną przekreślonego kółka (Clear, „Wyczyść”) na lewo od pola filtra, odśwież stronę i powtórz kroki 4 i 5. Brak odmowy na pierwszym ekranie banera to pierwszy błąd do poprawy. Do testu wyłącz wtedy wszystkie kategorie w ustawieniach.

Bez zaglądania w kod podobny obraz da Webbkoll (webbkoll.5july.net), który symuluje wizytę bez klikania w baner.

Co poprawić po teście

Bez pomocy technicznej właściciel firmy ustali:

czy test wypada dobrze przed kliknięciem i po „Odrzuć”;

czy w stopce każdej podstrony jest link „Ustawienia cookies”;

jakie narzędzia działają na stronie i czy wszystkie są potrzebne.

Osobę, która opiekuje się stroną, trzeba poprosić o sprawdzenie:

czy CMP blokuje skrypty do momentu zgody (popularne narzędzia mają darmowe plany z limitami);

w którym trybie działa Consent Mode, czy ma domyślnie ustawioną odmowę i czy piksel Meta czeka na zgodę;

czy filmy i mapy ładują się dopiero po kliknięciu, z planszą informującą, że dane trafią do Google;

czy czcionki Google leżą na serwerze strony, bo pobierane od Google przekazują mu adres IP odwiedzającego.

Na typowej stronie firmowej poprawki to zwykle konfiguracja istniejących narzędzi, bez przebudowy. Politykę prywatności najlepiej uzgodnić z prawnikiem lub inspektorem ochrony danych.

Kto odpowiada i jakie grożą kary?

Kary przewiduje art. 444 ust. 1 pkt 82 PKE za zapis lub odczyt informacji niezgodnie z art. 399 oraz art. 444 ust. 2 pkt 8 PKE za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody. W drugim przypadku nałożenie kary jest fakultatywne. O narzędziach na stronie decyduje zwykle właściciel, także gdy stronę wykonała agencja.

Kary nakłada decyzją Prezes UKE (art. 446 ust. 1): do 3% przychodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Gdy firma nie miała wtedy przychodu albo nie przekroczył on 500 000 zł, Prezes UKE uwzględnia średni przychód z trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok nałożenia kary. Jeśli i ta średnia nie przekracza 500 000 zł, kara wynosi do 15 000 zł.

Często cytowane w sieci „do 3% przychodu lub 1 mln zł” pochodzi z art. 446 ust. 5 i dotyczy zgody z art. 398 PKE na marketing bezpośredni, więc do cookies się nie stosuje.

Zgoda jest potrzebna niezależnie od tego, czy identyfikatory są danymi osobowymi. Jeśli są, w grę wchodzi też RODO i Prezes UODO (art. 83 RODO: do 20 mln euro albo 4% całkowitego rocznego światowego obrotu, zależnie od tego, która kwota jest wyższa). NSA w wyroku z 16.10.2025 r. (III OSK 2595/22) wskazał, że adres IP nie zawsze jest daną osobową.

Do połowy października 2026 r. nie są znane publiczne decyzje Prezesa UKE z karą za naruszenie art. 399 PKE ani kara UODO wyłącznie za baner. We Francji CNIL ogłosiła 3.09.2025 r. 150 mln euro kary dla SHEIN, m.in. za cookies reklamowe zapisywane od razu po wejściu i po „Odrzuć wszystkie”.

Czy przepisy o cookies wkrótce się zmienią?

Komisja Europejska 19.11.2025 r. zaproponowała w pakiecie Digital Omnibus (COM(2025) 837) m.in. zmiany zasad dla cookies. Na połowę października 2026 r. Rada UE nie przyjęła mandatu negocjacyjnego, a Parlament Europejski nie zajął stanowiska. Do czasu ewentualnych zmian obowiązują art. 399 PKE i RODO.

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