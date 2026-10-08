Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności przedsiębiorstw przestało ograniczać się do wewnętrznych narzędzi usprawniających pracę. AI coraz częściej bezpośrednio komunikuje się z klientami, generuje treści marketingowe, obrazy i nagrania albo analizuje określone cechy i zachowania osób.

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Jednocześnie coraz trudniej jest rozpoznać, czy dana treść została stworzona przez człowieka, czy wygenerowana lub zmodyfikowana przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Wiąże się to z ryzykiem dezinformacji, oszustw oraz wprowadzania odbiorców w błąd. Jedną z odpowiedzi unijnego ustawodawcy na te zagrożenia jest art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689, czyli AI Act. Przepis ten wprowadza obowiązki w zakresie przejrzystości dla dostawców i podmiotów stosujących określone systemy AI. Przepisy te stosuje się od 2 sierpnia 2026 r. Co istotne, przesunięcia dotyczące części innych obowiązków wynikających z AI Act nie oznaczają generalnego odroczenia obowiązków w zakresie przejrzystości określonych w art. 50.

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Kogo dotyczą obowiązki z art. 50 AI Act?

Art. 50 nie obejmuje każdego systemu AI w taki sam sposób. Obowiązki zależą zarówno od funkcji danego rozwiązania, jak i od roli przedsiębiorcy. AI Act rozróżnia przede wszystkim dostawców oraz podmioty stosujące systemy AI. W uproszczeniu dostawcą jest podmiot, który rozwija system AI lub zleca jego rozwój, a następnie wprowadza go na rynek albo oddaje do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Podmiot stosujący wykorzystuje natomiast system AI pod swoją kontrolą w ramach działalności zawodowej.

Rozróżnienie to ma praktyczne znaczenie, ponieważ część obowiązków z art. 50 została nałożona na dostawców technologii, a część bezpośrednio na przedsiębiorców, którzy z takich systemów korzystają.

Użytkownik powinien wiedzieć, że komunikuje się z AI

Pierwsza grupa regulacji dotyczy systemów AI przeznaczonych do bezpośredniej interakcji z osobami fizycznymi. Najbardziej oczywistym przykładem jest chatbot wykorzystywany na stronie internetowej lub w obsłudze klienta. Dostawca takiego systemu powinien zapewnić, aby został on zaprojektowany i rozwinięty w sposób pozwalający użytkownikowi dowiedzieć się, że prowadzi interakcję ze sztuczną inteligencją. Wyjątkiem są sytuacje, w których dla dostatecznie poinformowanej, uważnej i ostrożnej osoby jest oczywiste, że komunikuje się z systemem AI.

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Z punktu widzenia przedsiębiorcy korzystającego z gotowego rozwiązania oznacza to przede wszystkim potrzebę sprawdzenia, w jaki sposób obowiązek ten został zrealizowany przez dostawcę i czy sposób wdrożenia systemu nie powoduje, że użytkownik może mieć uzasadnione wątpliwości co do charakteru rozmówcy. Nie zawsze musi to oznaczać rozbudowany komunikat. Istotne jest jednak, aby informacja była dla odbiorcy jasna i została przekazana odpowiednio wcześnie.

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Treści generowane przez AI muszą być możliwe do rozpoznania

Kolejny obowiązek dotyczy dostawców systemów AI generujących syntetyczne treści w postaci dźwięku, obrazów, wideo lub tekstu. Powinni oni zapewnić, aby wyniki działania systemu były oznaczone w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i możliwe do wykrycia jako sztucznie wygenerowane lub zmanipulowane.

Jest to zatem przede wszystkim obowiązek techniczny po stronie dostawcy systemu, a nie jedynie wymóg dodania przez użytkownika widocznej informacji pod grafiką lub tekstem. AI Act przewiduje przy tym wyjątek dla systemów pełniących jedynie funkcję wspomagającą przy standardowej edycji, a także dla przypadków, w których wykorzystanie AI nie prowadzi do istotnej zmiany przekazanych danych wejściowych lub ich znaczenia.

Może mieć to znaczenie chociażby przy narzędziach służących do korekty, prostych zmian redakcyjnych czy technicznej obróbki istniejącego materiału. Każdorazowo znaczenie będzie jednak miał rzeczywisty zakres ingerencji AI w treść.

Rozpoznawanie emocji i kategoryzacja biometryczna

Inny charakter ma obowiązek związany z systemami rozpoznawania emocji oraz kategoryzacji biometrycznej. W tym przypadku odpowiedzialność za przekazanie informacji spoczywa na podmiocie stosującym system.

Osoby, wobec których takie narzędzie jest wykorzystywane, powinny zostać poinformowane o jego stosowaniu. Jednocześnie przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Samo spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 50 nie przesądza przy tym, że wykorzystanie danego rozwiązania jest dopuszczalne. Stosowanie systemu należy oceniać również z perspektywy pozostałych regulacji AI Act oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Niektóre zastosowania systemów AI mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom albo zakazom niezależnie od spełnienia obowiązku przejrzystości.

Deepfake – odbiorca powinien wiedzieć, że materiał został wygenerowany lub zmieniony

Osobną kategorię stanowią materiały typu deepfake. W rozumieniu AI Act deepfake to wygenerowane lub zmanipulowane przez AI treści w postaci obrazu, dźwięku lub wideo, które przypominają istniejące osoby, przedmioty, miejsca, podmioty lub wydarzenia i mogą zostać błędnie uznane przez odbiorcę za autentyczne lub prawdziwe. Jeżeli podmiot stosujący system AI generuje lub manipuluje materiałem w taki sposób, że powstaje deepfake, powinien ujawnić, że treść została sztucznie wygenerowana lub zmanipulowana. W tym przypadku nie chodzi wyłącznie o techniczne oznakowanie materiału. Informacja powinna być dostępna dla samego odbiorcy.

AI Act przewiduje szczególne rozwiązanie dla treści stanowiących część utworów lub programów o wyraźnie artystycznym, twórczym, satyrycznym, fikcyjnym lub podobnym charakterze. Również wtedy należy ujawnić fakt wykorzystania treści wygenerowanej lub zmanipulowanej, ale obowiązek może zostać wykonany w sposób, który nie utrudnia odbioru utworu. Może mieć to znaczenie m.in. przy materiałach reklamowych, filmowych czy kreatywnych kampaniach marketingowych wykorzystujących wygenerowane przez AI obrazy lub nagrania, jeżeli materiały te spełniają definicję deepfake.

Nie oznacza to natomiast, że każdy realistyczny obraz lub film wygenerowany przez AI automatycznie jest deepfake w rozumieniu AI Act.

Obowiązek może dotyczyć także tekstu wygenerowanego przez AI

Art. 50 obejmuje również określone przypadki publikowania tekstów wygenerowanych albo zmanipulowanych przez sztuczną inteligencję. Jeżeli taki tekst jest publikowany w celu informowania opinii publicznej o sprawach leżących w interesie publicznym, podmiot stosujący AI powinien ujawnić fakt jego sztucznego wygenerowania lub zmanipulowania. Nie oznacza to, że każdy tekst przygotowany z wykorzystaniem generatywnej AI musi zostać oznaczony.

Rozporządzenie przewiduje wyjątek, jeżeli treść została poddana procesowi kontroli człowieka lub kontroli redakcyjnej, a za jej publikację odpowiedzialność redakcyjną ponosi konkretna osoba fizyczna lub prawna. Dla przedsiębiorców publikujących większą liczbę materiałów z wykorzystaniem narzędzi generatywnych istotne będzie więc nie tylko ustalenie, czy AI uczestniczy w tworzeniu treści, ale również jak wygląda późniejsza kontrola materiału i kto ostatecznie bierze odpowiedzialność za jego publikację.

Jak prawidłowo przekazać informację?

AI Act nie pozostawia pełnej dowolności również w zakresie sposobu realizacji obowiązków informacyjnych. Informacje wymagane przez art. 50 powinny być przekazywane w sposób jasny i wyraźny, najpóźniej w momencie pierwszej interakcji lub pierwszego kontaktu odbiorcy z systemem albo daną treścią. Muszą także spełniać mające zastosowanie wymagania dotyczące dostępności. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca powinien uważać na rozwiązania polegające na ukrywaniu informacji wyłącznie w regulaminach lub dokumentach, do których przeciętny użytkownik dociera dopiero po rozpoczęciu korzystania z usługi.

Miejsce i forma komunikatu powinny odpowiadać sposobowi działania konkretnego systemu.

Co przedsiębiorca powinien sprawdzić?

Pierwszym krokiem powinno być ustalenie, gdzie rzeczywiście wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w organizacji. Nie zawsze będzie to oczywiste. Narzędzia AI mogą funkcjonować w marketingu, obsłudze klienta, HR, sprzedaży, komunikacji, narzędziach analitycznych czy systemach wdrażanych przez zewnętrznych dostawców. Dopiero po takiej inwentaryzacji można ustalić, które wykorzystania podlegają obowiązkom przejrzystości.

W praktyce warto zweryfikować przede wszystkim:

jakie systemy AI wykorzystuje organizacja i do jakich celów,

czy firma jest w danym przypadku dostawcą, czy podmiotem stosującym,

czy system wchodzi bezpośrednio w interakcję z klientem lub inną osobą fizyczną,

czy generowane są syntetyczne obrazy, nagrania, dźwięki lub teksty,

czy wykorzystywane są materiały mogące stanowić deepfake,

czy stosowane są systemy rozpoznawania emocji lub kategoryzacji biometrycznej,

czy istniejące komunikaty i procedury odpowiadają wymaganiom art. 50.

Nie w każdej organizacji konieczne będzie tworzenie rozbudowanego systemu compliance wyłącznie na potrzeby tego przepisu. W wielu przypadkach wystarczy kilka konkretnych zmian w sposobie korzystania z narzędzia lub komunikacji z użytkownikiem. Warunkiem jest jednak wcześniejsze ustalenie, jak AI jest faktycznie wykorzystywana w firmie.

Przejrzystość AI to już nie tylko dobra praktyka

Obowiązki określone w art. 50 nie mają charakteru wyłącznie rekomendacyjnego. Naruszenie obowiązków wynikających z AI Act może prowadzić do administracyjnych kar pieniężnych. W przypadku naruszenia m.in. obowiązków z art. 50 maksymalna kara może wynieść do 15 mln euro albo – jeżeli naruszenia dopuściło się przedsiębiorstwo – do 3% jego całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

W odniesieniu do MŚP, w tym start-upów, przy określaniu maksymalnej wysokości kary stosuje się natomiast niższą z tych wartości. Regulacja uwzględnia więc również zasadę proporcjonalności i sytuację mniejszych przedsiębiorstw. Nie oznacza to, że każda nieprawidłowo oznaczona treść automatycznie będzie prowadziła do wielomilionowej kary. Przy ustalaniu sankcji uwzględnia się okoliczności konkretnego przypadku. Skala możliwych kar pokazuje jednak kierunek regulacji: transparentność wykorzystania AI ma być jednym z realnych obowiązków związanych z korzystaniem ze sztucznej inteligencji, a nie wyłącznie standardem dobrowolnym.

Co z tego wynika dla biznesu?

Art. 50 AI Act nie wymaga, aby przedsiębiorcy oznaczali każde wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wymaga natomiast rozpoznania tych sytuacji, w których sposób korzystania z AI może wpływać na zdolność odbiorcy do oceny, czy komunikuje się z człowiekiem oraz czy treść, którą widzi, słyszy lub czyta, jest autentyczna. Dlatego przygotowania do obowiązków przejrzystości nie powinny rozpoczynać się od tworzenia uniwersalnej etykiety „wygenerowano przez AI”.

Znacznie ważniejsze jest zmapowanie wykorzystania sztucznej inteligencji w organizacji, prawidłowe określenie roli firmy oraz przyporządkowanie poszczególnym zastosowaniom konkretnych obowiązków. Dopiero wtedy można zdecydować, gdzie wystarczy zmiana interfejsu, gdzie potrzebne będzie widoczne oznaczenie treści, a gdzie konieczna jest szersza analiza zgodności. W praktyce przejrzystość staje się więc kolejnym elementem bezpiecznego wdrażania AI w biznesie – obok ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, praw własności intelektualnej czy wewnętrznych zasad korzystania z narzędzi generatywnych.

Karol Czekaj, radca prawny oraz prawnik w kancelarii Orlik & Partners

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