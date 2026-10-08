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Alibaba.com i 1688. Jak sprawdzić dane chińskiego dostawcy przed pierwszą płatnością?

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08 października 2026, 14:10
Derrick Zhou
Derrick Zhou
Currawong, serwis, który pomaga zagranicznym kupującym sprawdzać chińskich dostawców na podstawie oficjalnych chińskich rejestrów firm. Zajmuje się weryfikacją tożsamości prawnej dostawców przed złożeniem zamówienia i płatnością.
Alibaba.com i 1688. Jak sprawdzić dane chińskiego dostawcy przed pierwszą płatnością?
Alibaba.com i 1688. Jak sprawdzić dane chińskiego dostawcy przed pierwszą płatnością?
Shutterstock

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Dla wielu zagranicznych firm szukających dostawcy w Chinach naturalnym miejscem poszukiwań jest Alibaba.com. Na chińskim rynku krajowym podobną rolę pełni 1688. Obie strony korzystają z „profilu dostawcy”, ale w przebadanej próbie profile te nie zawierały tych samych danych. Różnica dotyczy najważniejszej rzeczy przed pierwszym przelewem: kim prawnie jest sprzedawca.

Co sprawdziliśmy

Odczytaliśmy profile dostawców na obu platformach i sprawdziliśmy, czy w kodzie źródłowym strony występują pola z następującymi danymi rejestrowymi: zarejestrowana chińska nazwa firmy, osoba uprawniona do reprezentacji (tzw. przedstawiciel prawny), kapitał zakładowy oraz 18-znakowy jednolity kod kredytu społecznego (USCC). Ten kod to w praktyce chiński odpowiednik numeru KRS i NIP w jednym: identyfikuje jedną osobę prawną i jest jednocześnie jej numerem podatkowym.

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Na obu platformach wpisaliśmy te same sześć kategorii: etui na telefony, stopy miedzi, oświetlenie LED, dzianiny, naczynia ze stali nierdzewnej i opakowania z tworzyw. Dało to 59 dostawców na 1688 oraz 30 na Alibaba.com, do których doszły 3 profile z wcześniejszego testu, razem 33. Na 1688 do próby weszły tylko profile z kartą fabryki, więc wynik dla 1688 jest raczej górną granicą. To porównywalni dostawcy, a nie te same firmy na obu platformach. Dane zebraliśmy 28 sierpnia 2026 r., a 7 października 2026 r. odczytaliśmy ponownie te same rekordy, bez nowego losowania. Profile na Alibaba.com odczytywaliśmy w przeglądarce zalogowanej na konto kupującego, a karty fabryk na 1688 – bez logowania.

Dane w profilu dostawcy

1688 (59 profili)

Alibaba.com (33 profile)

Zarejestrowana nazwa chińska

59 z 59

0 z 33

Przedstawiciel prawny

59 z 59

0 z 33

Kapitał zakładowy

57 z 59

0 z 33

Kod USCC, który przeszedł test cyfry kontrolnej

42 z 59

0 z 33

Odczyt z 7 października 2026 r. Kolumna Alibaba.com była identyczna 28 sierpnia.

Na Alibaba.com nie znaleźliśmy żadnego z tych pól w kodzie źródłowym żadnego z 33 profili, przy żadnym z dwóch odczytów. Przeszukaliśmy też kod źródłowy każdej strony pod kątem dowolnego 18-znakowego ciągu, który przechodzi test cyfry kontrolnej. Nie znaleźliśmy ani jednego.

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To nie znaczy, że dostawcy z Alibaba.com są mniej wiarygodni. Wiele profili ma odznaki weryfikacji wystawione przez firmy zewnętrzne; nie otwieraliśmy raportów ani dokumentów dostępnych przy tych odznakach i nie wykluczamy, że dane rejestrowe można tam znaleźć. Nie wiemy też, dlaczego tych pól brakuje. Wynik dotyczy przebadanej próby profili, a nie obu platform jako całości. Sprawdzaliśmy, co zawiera kod źródłowy tych profili, a nie intencje platformy.

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Dane się zmieniają

Powtórny odczyt pokazał jeszcze jedno. Na 1688 w ciągu sześciu tygodni zmieniło się 5 z 61 odczytanych rekordów (59 profili i 2 kontrolne). W jednym przypadku kod, który w sierpniu przechodził nasze testy, w październiku nie występował już w kodzie źródłowym profilu, a data weryfikacji cofnęła się z 10 sierpnia 2026 r. na 12 września 2025 r.

Zapis z sierpnia przestał więc odpowiadać temu, co zawiera profil w październiku. Dane o dostawcy mają datę ważności, nawet jeśli nikt jej nie wpisał.

Co zrobić przed pierwszą płatnością

  1. Poproś o kod USCC na piśmie. Ostatni znak to cyfra kontrolna wyliczona z pierwszych siedemnastu. Po sprawdzeniu sumy kontrolnej nadal należy zweryfikować podmiot w rejestrze.
  2. Poproś o nazwę firmy po chińsku. Angielska nazwa handlowa to tłumaczenie, które ktoś zapisał później. W osobnym pomiarze chińskich nazw firm z amerykańskich ogłoszeń o wycofaniu produktów mniej więcej dwie na trzy nie prowadziły do dokładnie jednej zarejestrowanej spółki.
  3. Sprawdź, która firma wystawia fakturę i która dostaje przelew. Powinna to być ta sama osoba prawna, a jeśli nie, umowa powinna to wyjaśniać.
  4. Zapisz datę sprawdzenia przy każdej z tych informacji i powtórz sprawdzenie przed zmianą danych do przelewu.

Na 1688 chińską nazwę firmy znaleźliśmy w kodzie źródłowym każdej z 59 przebadanych kart fabryk, a na Alibaba.com – w żadnym z 33 profili. Polski importer powinien więc poprosić dostawcę o te dane sam, zanim zapłaci.

Źródło: Currawong (wykres w języku angielskim, dane w artykule).

Źródło: Currawong (wykres w języku angielskim, dane w artykule).

Źródło zewnętrzne

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Źródło: INFOR
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