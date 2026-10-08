Sztuczna inteligencja potrafi w kilka sekund zaproponować nazwę nowej firmy, stworzyć logo, slogan reklamowy czy koncepcję całej identyfikacji wizualnej. Dla przedsiębiorcy oznacza to ogromne ułatwienie na etapie budowania marki. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy wygenerowana przez AI propozycja ma przestać być tylko pomysłem i stać się realnym elementem biznesu.

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Bo fakt, że sztuczna inteligencja stworzyła nazwę lub logo, nie oznacza jeszcze, że:

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oznaczenie jest prawnie „wolne”,

nie narusza cudzych praw,

może zostać skutecznie zarejestrowane jako znak towarowy,

przedsiębiorca będzie mógł skutecznie chronić je przed konkurencją.

Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji w nową markę warto odpowiedzieć na dwa pytania: czy możemy bezpiecznie korzystać z tego oznaczenia? Czy możemy uzyskać na nie skuteczną ochronę?

AI nie sprawdza za przedsiębiorcę wcześniejszych praw

Jednym z największych błędów przy korzystaniu z generatywnej sztucznej inteligencji jest założenie, że skoro system stworzył nazwę, logo albo slogan, to rezultat jest automatycznie oryginalny. Nie musi tak być. AI może wygenerować oznaczenie podobne do marki, która już funkcjonuje na rynku. Podobieństwo nie musi przy tym oznaczać identyczności. Problemem może okazać się nazwa, która:

brzmi podobnie,

wygląda podobnie,

ma zbliżone znaczenie,

zawiera podobny charakterystyczny element,

jest używana dla podobnych produktów lub usług.

To samo dotyczy logotypów, projektów opakowań, sloganów, grafik czy innych elementów identyfikacji.

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Dlatego materiał stworzony przez AI powinien być traktowany przede wszystkim jako punkt wyjścia do dalszej pracy, a nie jako gwarancja, że można go bezpiecznie wykorzystać komercyjnie.

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Czy wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarkę?

Weryfikacja w wyszukiwarce może być dobrym pierwszym krokiem. Nie powinna jednak kończyć analizy. Wyszukiwarka pokaże część przedsiębiorców działających pod podobną nazwą czy podobne produkty dostępne na rynku. Nie daje jednak pełnego obrazu wcześniejszych praw do znaków towarowych. A właśnie wcześniejsze prawa mogą zdecydować o tym, czy planowana marka będzie mogła uzyskać ochronę.

Dlatego przed zgłoszeniem warto przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Polega ono nie tylko na wyszukaniu identycznych oznaczeń. Znacznie ważniejsze może być znalezienie znaków podobnych, które ze względu na zakres ochrony mogą stworzyć ryzyko konfliktu.

Kiedy dwa znaki są do siebie zbyt podobne?

Nie istnieje prosty wzór pozwalający powiedzieć, że przykładowo 70 proc. podobieństwa oznacza naruszenie, a 50 proc. już nie. Ocena jest znacznie bardziej złożona. Analizuje się m.in.:

podobieństwo wizualne,

podobieństwo fonetyczne,

podobieństwo znaczeniowe,

ogólne wrażenie wywoływane przez oznaczenia,

towary i usługi, dla których znaki są lub mają być chronione.

Dlatego nawet pozornie niewielkie podobieństwo może mieć znaczenie, jeżeli oba oznaczenia funkcjonują w tym samym lub bardzo zbliżonym obszarze rynku. Z drugiej strony występowanie wspólnego elementu nie musi automatycznie oznaczać, że rejestracja nowego znaku będzie niemożliwa. Każdy przypadek wymaga oceny oznaczenia jako całości i zestawienia go z wcześniejszymi prawami.

Co może się wydarzyć, jeśli podobny znak jest już chroniony?

Podstawowym ryzykiem na etapie rejestracji jest sprzeciw właściciela wcześniejszego prawa. W przypadku polskiego zgłoszenia właściciel wcześniejszego prawa ma trzy miesiące od publikacji zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu w Urzędzie Patentowym RP. Analogiczny trzymiesięczny okres obowiązuje przy zgłoszeniu unijnego znaku towarowego przed EUIPO. Jeżeli sprzeciw okaże się skuteczny, rejestracja może zostać zablokowana w całości albo w części.

Dla przedsiębiorcy może to być jednak dopiero początek problemu. Jeżeli marka zdążyła już trafić na rynek, konsekwencją może być konieczność:

zmiany nazwy produktu lub firmy,

przygotowania nowego logo,

wymiany materiałów marketingowych,

zmiany strony internetowej,

przeprojektowania opakowań,

poniesienia nowych kosztów kampanii,

rezygnacji z części inwestycji dokonanych w rozwój marki.

Im później konflikt zostanie wykryty, tym wyższy może być jego koszt. Dlatego najbezpieczniejszym momentem na sprawdzenie marki jest etap, na którym jej zmiana jest jeszcze stosunkowo prosta.

AI komplikuje również pytanie o prawa autorskie

W przypadku materiałów przygotowywanych przy pomocy sztucznej inteligencji dochodzi jeszcze jedna kwestia. Polskie prawo autorskie opiera ochronę utworu na działalności twórczej człowieka. Znaczenie ma więc rzeczywisty udział człowieka w powstaniu końcowego rezultatu. Inaczej można oceniać sytuację, w której człowiek samodzielnie tworzy materiał, a AI służy wyłącznie jako narzędzie pomocnicze, a inaczej przypadek, w którym system na podstawie krótkiego polecenia generuje praktycznie gotowy rezultat. Dla przedsiębiorcy może mieć to duże znaczenie.

Jeżeli firma inwestuje w logo, grafikę, projekt opakowania czy slogan, powinna wiedzieć nie tylko, czy może z nich korzystać, ale także na jakiej podstawie może chronić je przed konkurencją. Właśnie dlatego w przypadku elementów marki szczególnego znaczenia może nabierać ochrona wynikająca z praw własności przemysłowej. Nazwa lub logo mogą zostać objęte ochroną jako znak towarowy, a określone elementy wyglądu produktu czy opakowania – w odpowiednich przypadkach – jako wzór przemysłowy. Nie oznacza to jednak, że każdy rezultat wygenerowany przez AI automatycznie nadaje się do rejestracji.

Najpierw trzeba sprawdzić, co właściwie zostało stworzone i czy nie koliduje to z wcześniejszymi prawami.

Najpierw badanie, później zgłoszenie

Profesjonalne badanie znaku powinno rozpocząć się od ustalenia, co przedsiębiorca rzeczywiście chce chronić. Inaczej analizowana będzie sama nazwa, inaczej logo, a jeszcze inaczej znak łączący element słowny i graficzny. Kolejnym krokiem jest określenie towarów i usług, dla których znak ma być chroniony, a następnie wyszukanie wcześniejszych praw mogących stanowić przeszkodę. Samo znalezienie podobnego znaku również nie kończy analizy. Trzeba jeszcze ocenić, czy podobieństwo oznaczeń i zakres ich ochrony powodują rzeczywiste ryzyko konfliktu.

Efektem badania może być rekomendacja:

zgłoszenia znaku w planowanej formie,

zmodyfikowania oznaczenia,

zmiany zakresu towarów i usług,

rezygnacji z danego wariantu marki,

wyboru innej strategii ochrony.

Badanie nie daje stuprocentowej gwarancji rejestracji. Pozwala jednak podjąć decyzję, zanim firma poniesie istotne koszty związane z budową marki.

Regulamin narzędzia AI też ma znaczenie

Przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w procesie tworzenia marki warto sprawdzić jeszcze jeden element – warunki korzystania z konkretnego narzędzia. Regulaminy i licencje mogą określać m.in. zasady komercyjnego wykorzystania wygenerowanych materiałów, zakres praw użytkownika czy reguły odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich. Przy jednorazowej grafice do mediów społecznościowych ryzyko biznesowe może być relatywnie niewielkie.

Inaczej należy jednak patrzeć na logo, nazwę produktu czy identyfikację wizualną, wokół których firma zamierza przez kolejne lata budować swoją pozycję rynkową. W takim przypadku zasady korzystania z narzędzia powinny zostać zweryfikowane jeszcze przed rozpoczęciem poważnych inwestycji w rozwój brandu.

Jaka kolejność jest najbezpieczniejsza?

W przypadku marki stworzonej z wykorzystaniem AI niewłaściwa kolejność wygląda mniej więcej tak: AI stworzyło nazwę → podoba nam się → inwestujemy w marketing → składamy zgłoszenie znaku.

Bezpieczniejszy proces powinien wyglądać odwrotnie.

Najpierw warto:

Ocenić rezultat wygenerowany przy pomocy AI, Sprawdzić zasady korzystania z danego narzędzia, Zbadać wcześniejsze prawa, Przeanalizować zdolność rejestrową oznaczenia, Wybrać odpowiedni sposób ochrony, Dopiero następnie rozpocząć większe inwestycje w rozwój marki.

Koszt zmiany nazwy na etapie koncepcji może być niewielki. Koszt rebrandingu po kilku miesiącach, kiedy firma ma już klientów, materiały marketingowe, stronę internetową, opakowania i rozpoznawalność, może być nieporównywalnie większy.

AI przyspiesza tworzenie. Nie zastępuje prawnej weryfikacji

Sztuczna inteligencja może znacząco przyspieszyć pracę nad nową marką. W kilka sekund może przygotować dziesiątki nazw, logotypów, sloganów i koncepcji wizualnych. Nie zmienia to jednak zasadniczego problemu: szybkość stworzenia oznaczenia nie mówi nic o tym, czy można go bezpiecznie używać i skutecznie chronić. Przedsiębiorca powinien więc traktować rezultat pracy AI jako początek procesu, a nie jego koniec.

Najpierw trzeba ustalić, czy oznaczenie nie wchodzi w konflikt z wcześniejszymi prawami, czy może uzyskać ochronę oraz czy sposób jego powstania i warunki użytego narzędzia nie tworzą dodatkowych ryzyk. Dopiero wtedy warto inwestować w budowę marki. W czasach, w których stworzenie nazwy czy logo zajmuje kilka sekund, coraz większą wartością staje się nie samo stworzenie marki, ale możliwość jej bezpiecznego używania i skutecznego zabezpieczenia przed konkurencją.

Paweł Kochańczyk, Rzecznik Patentowy w Kancelarii Orlik & Partners

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