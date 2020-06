Rusza program „Oczko Wodne plus”. Już dziś pobierz wniosek

Kto ma szansę na pieniądze?

Program „Moja Woda” rozpropagował prezydent Andrzej Duda. Na spotkaniu wyborczym w Sulejówku, w ramach kampanii prezydenckiej, mówił o instalacjach przydomowych, zatrzymujących wodę. Jego propozycje zostały określone mianem „Oczko Wodne plus”. Maksymalna kwota dotacji, o jakiej mówił prezydent Duda, to 5 tys. zł. I właśnie tyle można dostać do budowy oczka. Program zakłada dofinansowanie do 5 tys. zł przydomowych instalacji, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe. – Chciałbym, żeby przy każdym domu takie oczko wodne było. Nie tylko domu jednorodzinnym, ale także domach wielorodzinnych, żeby jak najwięcej tych małych zbiorników wodnych powstawało – mówił prezydent.

Od pierwszego lipca będzie można aplikować w ramach programu Moja Woda. Program ten to 20 tys. małych przydomowych zbiorników retencyjnych po to, aby zbierać deszczówkę i wykorzystywać ją do podlewania ogrodów. Tym samym odciążone zostaną sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i kanalizacja.

Gdzie złożyć wniosek?

Niezbędne dokumenty można składać od 1 lipca 2020 roku w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Wniosek o dotację "Oczko Wodne plus" - [pobierz PDF]

