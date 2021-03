Zatrudniasz do 19 pracowników? Zdecyduj szybko o PPK i uniknij kłopotów

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, właścicielem małej firmy, to pewnie zastanawiasz się, co myśleć o PPK i co powinieneś zrobić zanim… no właśnie. Dowiedz się więcej, co warto zrobić przed 23 kwietnia. Pamiętaj: PPK jest obowiązkowe dla pracodawcy.