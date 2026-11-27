Dla sklepów internetowych Black Friday to nie tylko rekordowa sprzedaż, ale też test infrastruktury. Słabe punkty systemu istnieją przez cały rok, a w szczycie ruchu wychodzą na jaw. Równocześnie trwają pierwsze pilotaże agentów AI, które wybierają produkty i inicjują płatności.

Dziś, 27 listopada, przypada Black Friday. Skalę zjawiska pokazują dane z ubiegłego roku. Od piątku 28 listopada do Cyber Monday 1 grudnia 2025 r. użytkownicy BLIKA wykonali prawie 30 mln transakcji o wartości blisko 5 mld zł, z czego 20,9 mln przypadło na zakupy w internecie. Najintensywniejszym dniem nie był jednak sam Black Friday (ponad 8 mln transakcji), lecz Cyber Monday z 8,6 mln operacji. Dla działów IT to nie jeden trudny dzień, lecz kilka tygodni podwyższonego ryzyka, które trwa do końca zakupów przedświątecznych.

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W szczycie zakupów online zawodzą pojedyncze elementy

Paweł Siwek, Principal Product Architect w Dynatrace – firmie dostarczającej narzędzia do monitorowania systemów IT – w komentarzu przesłanym redakcji zwraca uwagę, że szczyt rzadko kończy się całkowitym zatrzymaniem sklepu. Zwykle zawodzi jeden z komponentów: wyszukiwarka, koszyk, płatności albo usługa zewnętrznego dostawcy. Według Dynatrace w ubiegłoroczny Black Friday ruch na stronach sprzedawców korzystających z jej usług był dwukrotnie wyższy niż w zwykły piątek, a w całym okresie do Cyber Monday o 80 proc. wyższy niż w typowym okresie od piątku do poniedziałku. Szczyty przychodziły krótszymi i ostrzejszymi falami niż wcześniej. – Przy takim profilu ruchu czas na zrozumienie, co się dzieje, skraca się do minut – zauważa Siwek.

Stawka jest wymierna. Storio Group, europejska grupa z branży prezentów ze zdjęciami, w okresach największego ruchu osiąga do 1,5 mln euro przychodu na godzinę. W studium przypadku opublikowanym przez Dynatrace firma szacuje, że wykrycie trzech nieznanych wcześniej problemów, zanim dotknęły klientów, zabezpieczyło w szczycie sezonu do 4,5 mln euro przychodu.

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Moc obliczeniowa na zapas ma swoją cenę

Najczęstszą odpowiedzią na ryzyko jest rezerwa mocy obliczeniowej. Na listopad firmy uruchamiają więcej serwerów i instancji w chmurze, niż wynika z prognozy ruchu, bo awaria w Black Friday może kosztować więcej niż kilka tygodni droższej infrastruktury. – Z mojego doświadczenia wynika, że zwiększa się ją średnio o 40–50 proc. względem poziomu bazowego – mówi ekspert, zastrzegając, że dokładna wartość zależy od platformy. Przyznany limit w chmurze nie gwarantuje jednak dostępności mocy w środku szczytu, a uruchomienie nowych zasobów może trwać wiele minut. Dlatego Siwek radzi ręcznie zwiększyć zasoby z wyprzedzeniem, co najmniej dzień przed spodziewanym szczytem.

Zapas ma jednak koszt, który łatwo przeoczyć. Według raportu Flexera 2026 State of the Cloud badane organizacje szacują, że marnuje się 29 proc. ich wydatków na infrastrukturę i platformy chmurowe, a wskaźnik ten wzrósł po raz pierwszy od pięciu lat. Sama rezerwa na szczyt nie jest marnotrawstwem, staje się nim dopiero utrzymywana bez potrzeby. Dlatego powinna mieć zaplanowany koniec.

Dodatkowe serwery nie usuną błędu w konstrukcji systemu. Jeżeli każda z pięciu warstw aplikacji niezależnie podejmuje do trzech prób tego samego nieudanego wywołania, obciążenie bazy danych może wzrosnąć 243-krotnie. Ponowienia, które miały pomóc, same pogłębiają przeciążenie.

Precyzyjne skalowanie wymaga więc wiedzy o całym łańcuchu zależności między usługami sklepu. Narzędzia tzw. observability, czyli obserwowalności systemów, pokazują, jak opóźnienie w jednym elemencie rozchodzi się po kolejnych i w którym miejscu zaczyna wpływać na sprzedaż. To pomaga kierować dodatkową moc tam, gdzie rzeczywiście jest wąskie gardło.

Agent AI jako nowy klient sklepu internetowego

Do ruchu generowanego przez ludzi dochodzi nowe źródło. Z badania Boston Consulting Group przeprowadzonego w dziesięciu krajach wynika, że 56 proc. respondentów planuje korzystać z AI przy zakupach w sezonie wyprzedaży, o 8 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W Polsce, według badania przeprowadzonego na zlecenie SMSAPI przed tegorocznym Black Friday, z AI przy zakupach korzysta 65 proc. badanych, wobec 48 proc. rok wcześniej.

agent ai agent ai Shutterstock

Kolejny krok to agenci, którzy nie tylko doradzają, ale też inicjują zakup. Na początku listopada Visa poinformowała o pilotażu handlu agentowego w Polsce. Agent AI przeglądał produkty, wybierał je i inicjował zakupy kartą w wybranych sklepach internetowych, w granicach ustalonych przez posiadacza karty. Każdy zakup wymagał jednak autoryzacji kupującego. Agent korzysta z tych samych usług sklepu co człowiek, od katalogu po płatności, więc prędzej czy później trafi do prognoz i testów. – Ruch generowany przez agentów nie zdecyduje o tegorocznym szczycie, ale warto uwzględnić go przy planowaniu mocy na kolejne – ocenia Siwek.



Po Black Friday przychodzi kolejny szczyt

Kolejną próbą będą zakupy świąteczne i styczniowe wyprzedaże. Tydzień przed spodziewanym szczytem to według eksperta czas na weryfikację, a nie na pierwsze testy obciążeniowe. Warto sprawdzić trzy kwestie:

Realistyczny test. Czy test odtworzył rzeczywisty profil ruchu z poprzedniego szczytu i objął całą ścieżkę zakupu, łącznie z reakcją zespołu na symulowaną awarię?

Czy test odtworzył rzeczywisty profil ruchu z poprzedniego szczytu i objął całą ścieżkę zakupu, łącznie z reakcją zespołu na symulowaną awarię? Limity dostawców. Czy potwierdzono limity u zewnętrznych dostawców, zwłaszcza bramek płatności? Zastąpienie ich atrapami w teście nie potwierdza rzeczywistej wydajności dostawcy.

Czy potwierdzono limity u zewnętrznych dostawców, zwłaszcza bramek płatności? Zastąpienie ich atrapami w teście nie potwierdza rzeczywistej wydajności dostawcy. Wspólne wskaźniki. Czy zespół techniczny i biznes patrzą na te same dane, np. liczbę porzuconych koszyków i udanych płatności na minutę obok czasu odpowiedzi systemu?

Do tego dochodzi zamrożenie zmian na czas szczytu i plan na pilne poprawki. Każdy szczyt zostawia też zapis tego, które elementy pracowały na granicy wydolności, a sklep, który go przeanalizuje i usunie przyczyny przed kolejnym sezonem, zaplanuje moc na podstawie danych o własnym ruchu i ograniczy koszt zbędnej rezerwy.

Źródła

Paweł Siwek (Dynatrace), komentarz „Black Friday ujawnia słabości, które sklep internetowy miał przez cały rok”, listopad 2026 r.,