Firma UNI-FLY z duńskiego Odense, która działa od 1970 r. i od lat obsługuje morskie farmy wiatrowe, poinformowała 24 listopada 2026 r., że wygrała kontrakt na transport personelu dla farmy wiatrowej Baltica 2. W branży nazywa się to „crew change”, czyli regularną wymianą ekip na morzu. Śmigłowce będą zabierać pracowników budowy i rozruchu farmy z lądu na plac budowy i z powrotem. Na potrzeby kontraktu przewoźnik otworzy bazę na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy. To pierwsza baza UNI-FLY w Polsce i, jak podkreśla spółka, wyraźne rozszerzenie jej obecności nad Bałtykiem. Z Gdańska będą startować codzienne loty, a na miejscu pracować będą zespoły operacyjne, techniczne i obsługi naziemnej. Komunikat przewoźnika nie podaje wartości kontraktu ani daty jego zakończenia, wskazuje jedynie, że baza będzie działać przez cały okres umowy.





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Baltic Power z pięcioma największymi w Europie wiatrakami Na zdjęciu widoczny jest statek instalacyjny na Morzu Bałtyckim, montujący jedną z największych w Europie turbin wiatrowych w ramach projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power realizowanego przez ORLEN i Northland Power. Materiały prasowe

Śmigłowce AW169 i AW139 nad Bałtykiem

Od pierwszego dnia kontraktu loty będzie wykonywał śmigłowiec Leonardo AW169. To lżejsza z dwóch maszyn, mieszcząca do 10 osób. Gdy budowa przyspieszy, do Gdańska trafi nowy AW139 w wersji o masie startowej 7 t. Według przewoźnika zwiększy on ładowność i zasięg, co pozwoli przewozić większe ekipy i sprzęt. Po tej dostawie flota UNI-FLY wzrośnie do siedmiu śmigłowców. Mads Bjerre Nielsen, prezes UNI-FLY, zapowiada, że dzięki nowej bazie i rosnącej flocie firma będzie obecna przy każdej zmianie ekip, „bezpiecznie i zgodnie z harmonogramem, od pierwszego lotu do ostatniej turbiny”. Dodaje, że spółka chce w ten sposób wspierać transformację energetyczną Polski.

Dlaczego akurat śmigłowiec? Farma powstaje ok. 40 km od brzegu, a rejs statkiem z technikami może trwać kilka godzin, zależnie od pogody i odległości. Śmigłowiec pokonuje taką trasę w kilkanaście minut i może opuścić ludzi na linie wprost na turbinę. Na placu budowy, gdzie ekipy zmieniają się codziennie, liczy się każda godzina.

Kadłuby z PZL-Świdnik

Najciekawsze w tej historii jest pochodzenie samych maszyn. Struktury śmigłowców AW169 i AW139 produkowane są w Świdniku. Zakład, od 2010 r. należący do Leonardo, wytwarza dla AW169 kadłuby, belki ogonowe i inne komponenty. Z AW139 łączy go jeszcze więcej: polscy inżynierowie współprojektowali kabinę tej maszyny, a umowę na produkcję kadłubów podpisano w 1998 r. Gdy w 2019 r. Leonardo dostarczyło tysięczny AW139, blisko 600 z nich miało kadłuby ze Świdnika. Montaż końcowy odbywa się w zakładach Leonardo za granicą, m.in. we włoskim Vergiate, ale szkielet maszyn, które będą latać nad Baltiką 2, ma polskie pochodzenie.

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PZL-Świdnik prace nad śmigłowcami PZL-Świdnik prace nad śmigłowcami PZL Świdnik

Łańcuch nie kończy się jednak w Świdniku. PZL-Świdnik współpracuje z ponad 500 polskimi firmami z segmentu MŚP, które tworzą krajowy łańcuch dostaw zakładu. Zamówienia na kolejne AW139 i AW169, także od przewoźników obsługujących energetykę morską, przekładają się więc na pracę nie tylko w samej fabryce, lecz także u jej poddostawców w całym kraju.

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Producent przedstawia obie platformy jako liderów w segmencie lotów offshore oraz SAR, czyli misji poszukiwawczo-ratowniczych. Przykłady z rynku to potwierdzają. AW139 latają w służbach ratownictwa morskiego m.in. Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Estonii, a AW169 był pierwszym cywilnym śmigłowcem certyfikowanym do misji SAR z jednym pilotem. Na niemieckich wodach Bałtyku pięć AW169 i cztery AW139 obsługiwały budowę farmy Baltic Eagle.

Morska energetyka wiatrowa ściąga przewoźników

Baltica 2 to wspólny projekt PGE i duńskiego Ørsted. Farma o mocy ok. 1,5 GW ma składać się ze 107 turbin Siemens Gamesa o mocy 14 MW każda i dostarczać energię dla ok. 2,5 mln gospodarstw domowych. Powstaje ok. 40 km od brzegu, na wysokości odcinka między Ustką a Łebą. W sierpniu 2026 r. zakończono instalację wszystkich 111 fundamentów: 107 pod turbiny i czterech pod morskie stacje elektroenergetyczne. Do końca roku mają trwać prace przy stacjach i kablach eksportowych, a w 2027 r. instalacja turbin. Pierwszy prąd farma ma wyprodukować w pierwszej połowie 2027 r., a pełną eksploatację rozpocząć pod koniec tego roku. Projekt otrzymał też 5,6 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

UNI-FLY nie jest jedynym przewoźnikiem, który ściąga na Pomorze. Belgijska grupa NHV od lipca 2025 r. lata z Gdańska do budowanej farmy Baltic Power, używając śmigłowców Airbus H175. Z kolei od 1 września 2026 r. ratownictwo medyczne z powietrza dla Baltiki 2 zapewnia niemiecka firma Northern Helicopter. Gdańskie lotnisko staje się zatem śmigłowcowym zapleczem polskiej energetyki morskiej, a o loty nad farmy rywalizują maszyny różnych producentów.

Dla PZL-Świdnik kontrakt UNI-FLY nie oznacza nowego zamówienia, bo kadłuby trafiają do Leonardo niezależnie od tego, kto ostatecznie kupi śmigłowiec. Ma jednak wymiar symboliczny i rynkowy. Pokazuje, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku może napędzać popyt na maszyny, których ważna część powstaje w Polsce. Kolejne farmy, w tym planowana na 2029 r. Baltica 3, będą potrzebowały kolejnych lotów.