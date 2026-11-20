Wysoki sezon w e-commerce to dla sklepów czas żniw, ale i największy test wytrzymałości. Ubiegłoroczne wyprzedaże pokazały brutalną prawdę: niedziałające filtry i zawieszające się koszyki kosztowały branżę ponad 11 miliardów złotych. Kiedy podczas Black Friday ruch rośnie trzykrotnie, o tym, czy klient sfinalizuje zakup, decyduje jeden niewidoczny element infrastruktury.

Wkrótce wystartuje wysoki sezon w branży e-commerce. Tradycyjnie otworzą go wyprzedaże z okazji Black Friday i Cyber Monday, a zamkną świąteczne zakupy. Przez kilka tygodni sklepy internetowe będą odnotowywać zdecydowanie większy ruch. O tym, czy przełoży się on na finansowy sukces, zadecyduje m.in. wydajność infrastruktury IT. Ubiegłoroczne doświadczenia firm pokazują skalę wyzwań: w sezonie 2025 sklepy internetowe odnotowały 41,2 mld błędów technicznych[1]. Niedziałające filtry i przyciski, zbyt długi czas przetwarzania informacji czy przerwy w działaniu systemów sprawiły, że branża e-commerce straciła nawet 2,9 mld dolarów (ponad 11 mld zł)[2]. Źródłem problemu są bazy danych. Jak przygotować infrastrukturę na nagły wzrost liczby zapytań?

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Trzykrotny skok sprzedaży i 14 bilionów zapytań. Gdy ruch bije rekordy, bazy danych pracują na granicy wytrzymałości

W 2025 roku wartość sprzedaży na platformie Shopify wyniosła 378 mld dolarów (niemal 1,5 bln zł). To nieco ponad 1 mld dolarów (prawie 4 mld zł) każdego dnia[3]. Dla porównania: tylko podczas Black Friday i Cyber Monday wartość transakcji na platformie Shopify osiągnęła poziom 14,6 mld dolarów (niemal 58 mld zł)[4], co przekłada się na niemal 3,7 mld dolarów (14,6 mld zł) dziennie. Wartość sprzedaży w okresie promocyjnym była zatem trzykrotnie wyższa niż podczas standardowego dnia w roku.

Większa aktywność konsumentów oznacza dla firm e-commerce przede wszystkim większą ilość gromadzonych danych. Tylko w trakcie Black Friday / Cyber Monday 2025 Shopify przetworzyło 14,8 bln zapytań i 1,75 bln zapisów do bazy danych[5]. Z technologicznymi wyzwaniami mierzyły się również polskie firmy. Platforma IdoSell w peaku sprzedażowym obsługiwała ponad 10 zamówień na sekundę[6], z kolei system płatności BLIK zrealizował niemal 30 milionów transakcji między „czarnym piątkiem” a „cyfrowym poniedziałkiem”[7].

„W gorącym okresie zakupowym organizacje z branży retail gromadzą zdecydowanie więcej danych o sprzedaży, zwrotach, reklamacjach czy stanach magazynowych. Efektywność operacyjna zależy w takiej sytuacji, m.in. od szybkości przetwarzania informacji, łatwego do nich dostępu oraz wysokiej wydajności wykorzystywanych systemów. Cele te są osiągalne w przypadku skalowalnych baz danych, czyli takich, które funkcjonują bez problemów podczas wzrostu liczby użytkowników lub większego obciążenia. Skalowanie może odbywać się w dwóch wymiarach. Pionowe polega na zwiększaniu zasobów (np. pamięci) istniejących rozwiązań, poziome zaś – na rozproszeniu danych poprzez dodanie do infrastruktury kolejnych serwerów. Szczególnie korzystna jest sytuacja, gdy procesy te zachodzą automatycznie, tzn. systemy dostosowują zasoby do aktualnego obciążenia” – zauważa Maciej Wawrzyniak, dyrektor obszaru baz danych i inżynierii danych w Linux Polska.

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Zawieszony koszyk kosztuje 4 miliony złotych na godzinę. Skąd bierze się 41 miliardów błędów w szczycie sezonu?

Wydajność systemów wpływa nie tylko na efektywność obsługi zamówień i realizacji standardowych zadań w branży retail. Ma duże znaczenie również dla konsumentów, którym zależy na szybkiej i bezproblemowej realizacji zamówień. Według globalnych badań w sezonie świątecznym 2025 w sklepach internetowych wystąpiło ponad 41 mld błędów technicznych, co skutkowało utratą przychodu na poziomie ponad 11 mld zł[8].Jak wyjaśnia Maciej Wawrzyniak, ekspert Linux Polska, największe straty są spowodowane przerwami w działaniu systemów.

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„Na ogromną skalę problemów technicznych wskazanych w badaniach składają się różne elementy. Są to m.in. niedziałające filtry wyszukiwań, zbyt długi czas reakcji przycisków, trudności z wyświetlaniem obrazów czy też awarii systemów. Szacunki mówią o tym, że mediana kosztów godzinnej przerwy w działaniu systemów w branży retail wynosi 1 mln dolarów (niemal 4 mln zł)[9]. Podczas Black Friday czy Cyber Monday straty mogą być znacznie wyższe. Dlatego przed rozpoczęciem wysokiego sezonu warto przeprowadzić audyt bazy danych – tak aby odpowiednio wcześnie wyeliminować potencjalne błędy w architekturze, bezpieczeństwie i wydajności” – dodaje ekspert.

Klient kupuje towar, którego nie ma w magazynie. Dlaczego przestarzałe systemy niszczą sprzedaż omnichannel?

Nowoczesny retail bazuje na strategii omnichannel. Przedsiębiorstwa łączą różne kanały sprzedaży – sklepy stacjonarne, e-commerce, m-commerce i social commerce. Takie działanie zwiększa szansę na dotarcie do różnych grup konsumentów, ale wiąże się również z ryzykiem rozproszenia danych. Brak połączenia między poszczególnymi systemami może prowadzić do błędnych informacji o stanach magazynowych czy dostępności produktów. Firmy z branży retail w porównaniu do innych organizacji częściej integrują dane sprzedażowe (61 proc. wobec 45 proc.), logistyczne (55 proc. wobec 42 proc.) oraz te dotyczące zapasów (54 proc. wobec 42 proc.)[10]. Jak jednak wskazuje Piotr Piętka, Solutions Architect w Linux Polska, w przypadku tak wielu systemów, procesów i technologii konieczna jest kompleksowa integracja.

„Spójność danych w handlu detalicznym ma ogromne znaczenie przy obsłudze sprzedaży, składaniu zamówień czy zarządzaniu zapasami. Jest także niezbędna podczas analiz, zwłaszcza w szczycie sezonu, gdy liczba rekordów gwałtownie rośnie, a decyzje biznesowe należy podejmować niemal natychmiast. Warunkiem jest sprawna wymiana informacji między poszczególnymi systemami, którą zapewnia ich integracja. Dzięki niej dane o sprzedaży czy stanach magazynowych są spójne w całej organizacji. Wdrożenie takiej integracji bywa trudne, na przykład gdy firma korzysta z monolitycznych systemów legacy. Są to wprowadzone wiele lat temu rozwiązania, oparte na przestarzałej technologii, które służą do obsługi sprzedaży, zarządzania zapasami i planowania zamówień towaru. Wszystkie oferowane przez nie elementy i funkcje (np. systemy kasowe, magazynowe czy te służące do gromadzenia danych o klientach) stanowią jedną, niepodzielną całość. Połączenie ich z nowszymi narzędziami jest możliwe, ale bywa czasochłonne. Docelowo warto w takim przypadku zdecydować się na transformację cyfrową i przejście na bardziej elastyczną, modułową architekturę, na przykład w modelu chmurowym” – dodaje Piotr Piętka, Solutions Architect w Linux Polska.

Awaria raz w tygodniu to w handlu norma. Jak przygotować infrastrukturę, zanim ruszy świąteczna gorączka?

Sezon przedświąteczny jest dla branży retail szansą na zwiększenie przychodów. Zdarza się jednak, że błędy techniczne skutecznie utrudniają konsumentom skorzystanie z atrakcyjnych promocji. Niemal co trzecia firma (31 proc.) z branży retail co najmniej raz w tygodniu doświadcza awarii, które mają znaczący wpływ na ich działalność[11]. Skala problemu jest szczególnie dotkliwa podczas takich wydarzeń, jak Black Friday czy Cyber Monday. Ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem ruchu i większym obciążeniem systemów jest możliwe dzięki skalowalnym, wydajnym i zintegrowanym bazom danych.

[1] Noibu, 2026, Holiday 2025 ecommerce benchmark report

[2] Jak wyżej.

[3] Shopify, https://www.shopify.com/news/about-us

[4] Shopify, 2025, Shopify Merchants Achieve Record-Breaking $14.6 Billion in Black Friday-Cyber Monday Sales

[5] Jak wyżej.

[6] IdoSell, 2025, Statystyczny konsument w sklepach obsługiwanych przez platformę IdoSell wydał o 17,5% więcej w Black Friday 2025 niż 2024, ale to sprzedaż zagraniczna pobiła rekordy, rosnąc prawie o 19% r/r.

[7] Blik, 2025, Record-breaking Black Weekend – Poles completed 30 million BLIK transactions, spending 5 billion PLN

[8] Noibu, 2026, Holiday 2025 ecommerce benchmark report

[9] New Relic, Retail and eCommerce Observability Forecast 2025 Report

[10] Jak wyżej.

[11] Jak wyżej.