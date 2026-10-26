Firmy nie znajdują pracowników. Skutki sięgają znacznie dalej niż rekrutacja

Braki kadrowe coraz mocniej wpływają na ciągłość działania firm produkcyjnych i logistycznych. 62,6 proc. przedsiębiorstw z tych sektorów odnotowało zakłócenia związane z niedoborem pracowników co najmniej sześć razy w ciągu roku - wynika z raportu przygotowanego przez Gi Group Holding.

Według przekazanego PAP raportu Gi Group „Rynek pracy i wynagrodzenia w produkcji i logistyce 2026”, w ponad połowie przedsiębiorstw niedobory kadrowe ograniczają możliwości przyjmowania nowych zamówień i zwiększania skali działalności.

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Braki kadrowe coraz większym wyzwaniem dla firm

W raporcie przywołano dane GUS z kwietnia 2026 r., z których wynika, że w przetwórstwie przemysłowym pracowało 2,72 mln osób, a w transporcie i gospodarce magazynowej 910 tys. W II kwartale br. w przemyśle odnotowano 24,7 tys. wolnych miejsc pracy (o 2,7 tys. więcej niż rok wcześniej), a w transporcie i gospodarce magazynowej 9,8 tys. Łącznie sektory te odpowiadały za około 35 proc. wszystkich wakatów w Polsce.

Jak wskazali autorzy raportu, dane jednego z głównych portali pracy w Polsce wskazują, że od stycznia do sierpnia 2026 r. opublikowano około 82,9 tys. ofert dotyczących produkcji wobec 93 tys. w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to spadek o około 11 proc.

Wyniki badania pokazują, jak często niedobory kadrowe zakłócają ich działalność firm produkcyjnych i logistycznych.

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62,6 proc. badanych przedsiębiorstw wskazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do takich sytuacji doszło co najmniej sześć razy. W przypadku 37,4 proc. firm zakłócenia wystąpiły od 6 do 11 razy, a 25,2 proc. odnotowało je przynajmniej 12 razy. Około jedna piąta organizacji miała tego rodzaju problemy raz lub dwa razy.

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Główne przyczyny braków kadrowych

Ponad połowa respondentów uznała absencję (56 proc.), ograniczoną dostępność kandydatów (54 proc.), niedobór kompetencji (52 proc.) oraz rotację (51 proc.) za duże lub bardzo duże ryzyko dla utrzymania ciągłości operacyjnej.

W raporcie zwrócono uwagę, że konsekwencje nieplanowanych braków kadrowych w pierwszej kolejności odczuwają pozostali członkowie zespołów. Na większe obciążenie pracowników wskazało 96 proc. firm, a 91 proc. zauważyło wzrost liczby nadgodzin. W 85 proc. przedsiębiorstw dodatkowe obowiązki spadają również na brygadzistów, liderów zmian i bezpośrednich przełożonych.

Z raportu wynika też, że skutki wykraczają poza organizację pracy. Ponad połowa firm odnotowuje wzrost kosztów działalności (56 proc.), ograniczenie możliwości przyjmowania nowych zamówień lub zwiększania skali działalności (55 proc.) oraz trudności z realizacją planów i terminową obsługą zamówień (53 proc.).

W 44 proc. przedsiębiorstw nieplanowane niedobory kadr prowadzą do ograniczenia lub czasowego wstrzymania części procesów. Z kolei 40 proc. firm wskazuje na pogorszenie jakości lub wzrost liczby błędów.

Główne przyczyny braków kadrowych

„Kosztów braków kadrowych nie można sprowadzać wyłącznie do wydatków na rekrutację, zastępstwa czy dodatkowe godziny pracy. Znacznie trudniej uchwycić ich wpływ na produktywność. Zakład może utrzymywać odpowiedni poziom zatrudnienia, a mimo to pracować mniej efektywnie, jeśli część zespołu jest przeciążona, nowi pracownicy wymagają wdrożenia, a kierownicy zmian muszą przejmować zadania operacyjne” - wskazała dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group Agnieszka Żak.

Jak dodała, w takiej sytuacji firma stopniowo traci zdolność do sprawnego reagowania na zmiany, a skutki mogą pojawić się w terminowości realizacji zamówień czy jakości obsługi klientów.

„Dlatego problemy kadrowe powinny być analizowane również przez pryzmat wyników operacyjnych. Dopiero połączenie tych zmiennych pozwala ocenić rzeczywistą skalę ryzyka i kosztów” – oceniła.

Badanie przeprowadzonego przez Agencję Badawczą Fast Solutions na zlecenie Gi Group wśród 100 firm z branż produkcyjnych, magazynowych, logistycznych i dystrybucyjnych. Badanie zrealizowano metodami CATI i CAWI od 19 sierpnia do 2 września 2026 r.