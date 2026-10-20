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Wartość rynkowa spółki w podatkach – jak obronić wycenę przy aporcie, sprzedaży udziałów i transakcjach powiązanych

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20 października 2026, 13:51
Ewa Flor
Ewa Flor
Właścicielka kancelarii, doradca podatkowy
Wartość rynkowa spółki w podatkach – jak obronić wycenę przy aporcie, sprzedaży udziałów i transakcjach powiązanych
Wartość rynkowa spółki w podatkach – jak obronić wycenę przy aporcie, sprzedaży udziałów i transakcjach powiązanych
Shutterstock

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Wycena finansowa i wartość rynkowa w rozumieniu przepisów podatkowych to nie to samo. Pierwsza jest narzędziem, druga kategorią prawną. Różnica ma znaczenie wtedy, gdy trzeba bronić transakcji, a nie tylko ją przeprowadzić.

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Wartość rynkowa jako kategoria przepisowa

Spółki zwykle patrzą na wycenę przez pryzmat negocjacji: ile zapłaci kupujący, ile przyjmie inwestor. Przepisy podatkowe zadają inne pytanie: czy cena lub wartość przyjęta w rozliczeniu odpowiada wartości rynkowej, a jeśli nie, czy istnieje uzasadnienie odstępstwa.

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Mechanizm pojawia się w kilku miejscach systemu:

  • Odpłatne zbycie udziałów i innych praw. Jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód może zostać określony przez organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ustawy o CIT, z odpowiednikiem w PIT).
  • Aport. Przychód wnoszącego wkład niepieniężny wiąże się z wartością nominalną objętych udziałów, przy odpowiednim stosowaniu reguł o wartości rynkowej (art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ustawy o CIT).
  • Transakcje z podmiotami powiązanymi. Warunki mają odpowiadać tym, które ustaliłyby podmioty niezależne. Przepisy o cenach transferowych i związane z nimi obowiązki dokumentacyjne rozszerzają zakres tego, co trzeba umieć wykazać.
  • Podatki od czynności cywilnoprawnych. W niektórych przypadkach podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa

Wspólny mianownik jest prosty: wartość rynkowa nie musi być wykazywana w każdej transakcji, ale musi być możliwa do obrony, gdy pojawi się pytanie.

Co dokładnie może zrobić organ

Przy odbiegającej cenie organ może oszacować wartość i na tej podstawie określić przychód. To uprawnienie nie jest nieograniczone: przepisy wymagają, by odstępstwo było znaczne i pozbawione uzasadnienia, a ocena opiera się na konkretnych przesłankach, nie na intuicji.

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Przy aporcie zakres tego uprawnienia był przedmiotem sporu. Sądy rozstrzygały, czy odesłanie do przepisów o wartości rynkowej pozwala organowi weryfikować wartość nominalną objętych udziałów, czy jedynie wartość samego wkładu. Linię orzeczniczą ukształtowała m.in. uchwała siedmiu sędziów NSA z 2015 r. Praktyka urzędów bywa jednak odmienna od stanowiska sądów, więc samo orzecznictwo nie zastępuje rzetelnej dokumentacji.
W praktyce oznacza to jedno: ryzyko dotyczy nie tylko liczby, ale też tego, czy spółka umie wykazać, jak do niej doszła.

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Metody wyceny a ich podatkowa obrona

Każda z trzech podstawowych metod ma inne mocne strony i inne słabe punkty, gdy patrzymy na nie oczami organu.

  1. Metoda dochodowa (np. DCF). Wartość wynika z prognozowanych przepływów pieniężnych. Daje pełny obraz biznesu o stabilnym lub przewidywalnym wzroście, ale jest wrażliwa na założenia. Podatkowa obrona zależy od tego, czy prognozy mają oparcie w historii wyników, kontraktach i budżecie, oraz czy stopa dyskontowa jest uzasadniona.
  2. Metoda porównawcza (mnożnikowa). Wartość wynika z cen transakcji lub notowań podmiotów podobnych. Łatwa do zrozumienia, ale wymaga rzetelnej próby porównawczej. Słabym punktem jest dobór porównywalnych spółek: zbyt odległych branżowo albo skalą.
  3. Metoda majątkowa (skorygowanych aktywów netto). Wartość wynika z wartości składników majątku po przeszacowaniu. Najbardziej „namacalna”, dobrze sprawdza się w spółkach z dużym majątkiem trwałym lub holdingowych. Mniej odzwierciedla wartość biznesów opartych na know-how, oprogramowaniu czy relacjach z klientami.

Nie istnieje metoda, która „sama się obroni”. Obroni się wycena, w której wybór metody jest uzasadniony charakterem biznesu i celem wyceny, założenia są spójne z dokumentami spółki, a wynik został skonfrontowany z inną metodą lub benchmarkiem.

Aport i ZCP: gdzie wycena robi się trudniejsza

Wniesienie do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podlega odrębnym regułom niż aport pojedynczych składników, co wpływa na to, jakiej wartości i w jakim celu potrzebujemy. Dodatkowa trudność polega na tym, że ZCP to zespół składników, z których część to aktywa trudne do wyceny: relacje, know-how, prawa autorskie. Kwalifikacja, czy dany zespół składników rzeczywiście jest ZCP, i wycena tego zespołu to dwa osobne zadania, które łatwo pomylić.

Kiedy transakcja wygląda na ryzykowną

Obserwacje z rynku wskazują na kilka sygnałów, które zwykle uruchamiają pytania o wartość:

  • cena wyraźnie odbiega od wyników finansowych lub wartości księgowej bez widocznego uzasadnienia,
  • strony są powiązane kapitałowo lub osobowo,
  • wycena powstała po transakcji albo jej data jest odległa od daty umowy,
  • założenia prognozy nie mają odzwierciedlenia w historii,
  • wartość różni się w dokumentach: uchwale, umowie, raporcie.

Żaden z nich nie przesądza o tym, że rozliczenie jest nieprawidłowe. Każdy zwiększa jednak wymóg uzasadnienia.

Wnioski

Dla zespołów finansowych i zarządów praktyczny wniosek brzmi tak: wartość rynkowa jest dla przepisów podatkowych punktem odniesienia, a wycena finansowa narzędziem jej wykazania. Warto więc myśleć o niej jak o elemencie dokumentacji transakcji, który powstaje razem z transakcją, a nie po niej. Ocena konkretnej sytuacji wymaga analizy stanu faktycznego i aktualnych przepisów.

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Źródło: INFOR
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