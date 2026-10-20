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Bank czy fintech dla spółki zagranicznej? Konto firmowe, due diligence i rekomendacje na 2026 rok

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20 października 2026, 12:17
Paweł Nejman
Paweł Nejman
Pasjonat międzynarodowego doradztwa podatkowego i strategii sukcesji majątku. CEO w IBC24 firmy doradczej zajmującej się międzynarodową optymalizacją podatkową. Z radością wspiera przedsiębiorców w ich drodze na rynki zagraniczne, zapewniając kompleksową ochronę prawną
Bank czy fintech dla spółki zagranicznej? Konto firmowe, due diligence i rekomendacje na 2026 rok
Bank czy fintech dla spółki zagranicznej? Konto firmowe, due diligence i rekomendacje na 2026 rok
Shutterstock

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Rejestracja spółki za granicą nie gwarantuje automatycznie rachunku do obsługi płatności. Banki oraz fintechy osobno oceniają właścicieli, model działalności i przewidywane przelewy. Bez sprawnego konta nawet legalnie zarejestrowana firma może mieć problem z rozliczeniami. Wybór dostawcy nie powinien zależeć wyłącznie od czasu otwarcia lub miesięcznej opłaty. Istotne są dostępne waluty, funkcjonalność, zasady ochrony środków, koszty transakcji oraz stabilność relacji z instytucją finansową.

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Dlaczego spółce zagranicznej trudniej otworzyć konto?

Instytucje wykonują procedury KYC, KYB i AML. Ustalają osoby kontrolujące spółkę, cel działalności, pochodzenie środków oraz kraje, z którymi firma zamierza się rozliczać. Dodatkowe pytania mogą dotyczyć struktur holdingowych, zarządu w innym państwie, braku lokalnego zaplecza, niektórych branż lub licznych płatności transgranicznych. Sam zagraniczny adres nie oznacza jednak odmowy.

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Najważniejsza jest spójność: działalność deklarowana we wniosku powinna odpowiadać stronie internetowej, zawieranym kontraktom, fakturom i rzeczywistym transakcjom.

Due diligence: jakie dokumenty należy przygotować?

Zwykle potrzebne są dokumenty rejestrowe, umowa spółki, dane dyrektorów i udziałowców, struktura własności oraz wykaz beneficjentów rzeczywistych (UBO). Dostawca może też badać rezydencję podatkową i adres prowadzenia działalności.

Bank lub fintech może poprosić o opis usług, umowy z klientami i dostawcami, faktury, biznesplan, planowany obrót, oczekiwane saldo i informacje o kierunkach przelewów. Zakres zależy od profilu ryzyka.

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W bardziej złożonych przypadkach należy wykazać source of funds, czyli pochodzenie konkretnych pieniędzy, i source of wealth, czyli źródła majątku właściciela. Przygotowanie dokumentów zawczasu ogranicza liczbę późniejszych pytań, ale nie gwarantuje pozytywnej decyzji.

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Tradycyjny bank: korzyści i ograniczenia

Bank może oferować nie tylko rachunek operacyjny, ale też kredyty, finansowanie handlu, produkty oszczędnościowe i szerszą obsługę korporacyjną. Rzeczywista oferta zależy od kraju i konkretnej instytucji.Zaletą jest możliwość budowania długoterminowej relacji oraz dostępu do dodatkowych produktów finansowych wraz z rozwojem biznesu. Dla większej grupy spółek może mieć to większe znaczenie niż wygoda aplikacji.

Wadami bywają dłuższy onboarding, dodatkowa dokumentacja, koszty oraz wymóg związku gospodarczego z krajem banku. Część instytucji wymaga spotkania osobistego albo nie obsługuje firm zarządzanych wyłącznie z zagranicy.

Fintech: szybki onboarding, ale różne zasady ochrony

Fintech to pojęcie rynkowe, a nie jedna licencja. Usługę może oferować bank cyfrowy, instytucja płatnicza albo instytucja pieniądza elektronicznego. Przed wyborem trzeba ustalić, kto świadczy usługę i pod nadzorem jakiego organu działa.
Typowe zalety to zdalny proces otwarcia, konta wielowalutowe, karty dla zespołu, wygodne przewalutowania, integracje księgowe oraz sprawne zarządzanie płatnościami. Korzystają z tego szczególnie firmy usługowe, e-commerce i biznesy cyfrowe.

Salda w instytucji płatniczej lub pieniądza elektronicznego nie należy automatycznie utożsamiać z depozytem bankowym. Mechanizmy zabezpieczania środków klientów nie są tym samym co gwarantowanie depozytów w banku. Warunki trzeba sprawdzić dla konkretnego podmiotu.

Bank czy fintech: co porównać w praktyce?

Poza abonamentem znaczenie mają kursy i spready walutowe, opłaty za SEPA i SWIFT, limity, obsługiwane kraje, dostęp do kart, wielu użytkowników oraz jakość wsparcia przy reklamacji lub nietypowym przelewie.
Fintech może lepiej odpowiadać firmie realizującej częste płatności międzynarodowe; bank — spółce potrzebującej kredytu lub finansowania handlu. Nie istnieje jednak jedna reguła cenowa ani rozwiązanie dobre dla wszystkich branż.

Zarówno bank, jak i fintech mogą wymagać wyjaśnienia transakcji albo czasowo ograniczyć operacje zgodnie z prawem i umową. Całkowite uzależnienie firmy od jednego rachunku oznacza ryzyko operacyjne.

Jak wygląda otwarcie rachunku dla spółki zagranicznej?

Najpierw ustala się jurysdykcję spółki, rezydencję i strukturę UBO, profil działalności, waluty, kraje kontrahentów oraz spodziewane obroty. Dopiero na tej podstawie warto przygotować listę instytucji obsługujących dany profil. Następnie należy zebrać dokumenty korporacyjne, opisać sposób zarabiania i przygotować potwierdzenia rzeczywistych lub planowanych transakcji. W holdingach instytucja może potrzebować prześledzenia kilku poziomów udziałów do osób fizycznych. Po złożeniu wniosku następują identyfikacja i ocena ryzyka. Mogą pojawić się dodatkowe pytania. Czas procesu jest indywidualny, a prawidłowo złożony komplet dokumentów nie daje gwarancji otwarcia konta.

Rekomendacje dla przedsiębiorcy w 2026 roku

Dla części spółek sprawdza się model mieszany: rachunek bankowy jako podstawowa relacja finansowa oraz fintech do przelewów walutowych i płatności operacyjnych. Nie każda firma potrzebuje obu rozwiązań już na starcie. Przed przekazaniem większych sald należy zweryfikować licencję w oficjalnym rejestrze nadzorczym, sposób zabezpieczenia środków, limity, kanały płatności, warunki rozwiązania umowy i procedurę reklamacyjną.

Najważniejsze jest dopasowanie rachunku do prawdziwej działalności, a nie wybieranie spółki pod obietnicę łatwego konta. Przejrzysta struktura, spójne informacje oraz dobrze przygotowane due diligence zwiększają szanse na długotrwałą obsługę.

Instrukcja obsługi spółki z o.o.

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Źródło: INFOR
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