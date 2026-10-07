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Cypr po reformie podatkowej 2026. Co zmieniło się w CIT i dywidendach i czy nadal warto przenieść tam biznes?

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07 października 2026, 11:03
Paweł Nejman
Paweł Nejman
Pasjonat międzynarodowego doradztwa podatkowego i strategii sukcesji majątku. CEO w IBC24 firmy doradczej zajmującej się międzynarodową optymalizacją podatkową. Z radością wspiera przedsiębiorców w ich drodze na rynki zagraniczne, zapewniając kompleksową ochronę prawną
Cypr po reformie podatkowej 2026. Co zmieniło się w CIT i dywidendach i czy nadal warto przenieść tam biznes?
Cypr po reformie podatkowej 2026. Co zmieniło się w CIT i dywidendach i czy nadal warto przenieść tam biznes?
Shutterstock

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Cypr od lat jest jedną z najważniejszych europejskich jurysdykcji dla przedsiębiorców budujących międzynarodowe struktury. Przyciągał niskim CIT, szeroką siecią umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, korzystnymi zasadami dla holdingów i systemem non-dom. Od 1 stycznia 2026 r. część tych reguł się jednak zmieniła. Najgłośniejsza zmiana to wzrost podstawowej stawki CIT z 12,5 do 15 proc., ale reforma jest szersza i nie oznacza, że Cypr przestał być atrakcyjny dla biznesu międzynarodowego.

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Najważniejsze jest to, że jednocześnie zmieniły się zasady dotyczące dywidend, zlikwidowano mechanizm deemed dividend distribution dla nowych zysków oraz utrzymano kluczowe zwolnienia dla struktur holdingowych. Dlatego przedsiębiorca, który rozważa przeniesienie działalności lub spółki holdingowej na Cypr jeszcze w 2026 r., powinien analizować nie jedną stawkę podatku, ale całe opodatkowanie spółki i właściciela.

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CIT na Cyprze od 2026 r. wynosi 15 proc.

Od 1 stycznia 2026 r. podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wzrosła z 12,5 do 15 proc. Obejmuje ona cypryjskie spółki będące rezydentami podatkowymi oraz, w odpowiednim zakresie, podmioty prowadzące działalność przez zakład na Cyprze. Nominalnie Cypr stał się więc droższy niż jeszcze w 2025 r.

Nie oznacza to jednak, że każda spółka efektywnie zapłaci 15 proc. od całego wyniku. Nadal działają m.in. zwolnienia dla kwalifikujących się dywidend, preferencje dotyczące określonych papierów wartościowych, Notional Interest Deduction oraz IP Box dla wybranych praw własności intelektualnej. Reforma wydłużyła również możliwość rozliczania strat podatkowych z pięciu do siedmiu lat.

Dla przedsiębiorców ważna jest także zmiana dotycząca rezydencji spółek. Cypr rozszerzył swoje regulacje o kryterium inkorporacji, co wzmacnia powiązanie spółki z cypryjskim systemem podatkowym. Nie oznacza to jednak, że sama rejestracja rozwiązuje problem rezydencji. W przypadku polskiego właściciela nadal trzeba badać miejsce faktycznego zarządu, miejsce podejmowania decyzji, substancję biznesową, rezydencję wspólnika, przepisy CFC i umowę Polska–Cypr.

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Dywidendy po reformie: ważna zmiana dla właścicieli spółek

Jednym z najistotniejszych elementów reformy jest obniżenie Special Defence Contribution od dywidend dla osób będących cypryjskimi rezydentami podatkowymi i jednocześnie domiciled. Dla dywidend pochodzących z nowych zysków stawka SDC została obniżona z 17 do 5 proc.

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Jeszcze większe znaczenie ma to dla osób korzystających ze statusu non-dom. Osoby spełniające warunki tego reżimu pozostają zwolnione z SDC od dywidend i pasywnych odsetek. Z punktu widzenia przedsiębiorcy rzeczywiście przenoszącego rezydencję podatkową na Cypr nadal jest to jeden z głównych argumentów przemawiających za tą jurysdykcją.

Trzeba jednak uwzględnić również inne obciążenia. Dochody z dywidend są objęte cypryjskim systemem ochrony zdrowia GHS ze stawką 2,65 proc., do określonego rocznego limitu podstawy. Przy liczeniu rzeczywistego kosztu wypłaty zysku nie można więc ograniczać się wyłącznie do CIT i SDC.

Nowe zyski i zyski z lat 2024–2025 trzeba rozdzielić

Reforma zniosła mechanizm deemed dividend distribution dla zysków powstających od 1 stycznia 2026 r. Do tej pory spółka mogła zostać potraktowana tak, jakby po określonym czasie wypłaciła część zatrzymanego zysku udziałowcom, nawet jeśli rzeczywista dywidenda nie została wypłacona.

Dla nowych zysków mechanizm ten przestał działać, co zwiększa elastyczność przy pozostawianiu kapitału w spółce i finansowaniu dalszego rozwoju. Nie oznacza to jednak, że stare zasady zniknęły całkowicie.

Do zysków wypracowanych w 2024 i 2025 r. stosuje się przepisy przejściowe. W praktyce oznacza to, że dla zysków z 2024 r. kluczowy jest koniec 2026 r., natomiast dla zysków z 2025 r. – koniec 2027 r. Przy zakupie istniejącej cypryjskiej spółki albo reorganizacji grupy trzeba więc dokładnie ustalić, z jakich lat pochodzą zatrzymane zyski.

Holding na Cyprze nadal pozostaje atrakcyjny

Podwyżka CIT nie przekreśliła Cypru jako jurysdykcji holdingowej. W przypadku holdingu ważniejsze od podstawowej stawki CIT mogą być zasady opodatkowania dywidend otrzymywanych ze spółek zależnych, zysków ze sprzedaży udziałów oraz wypłat kierowanych dalej do właścicieli.

Cypr utrzymał participation exemption dla kwalifikujących się dywidend z zagranicy. Co istotne, system nie opiera się wyłącznie na typowym minimalnym procencie udziałów i sztywnym okresie ich posiadania, jak ma to miejsce w części innych państw. Zyski ze sprzedaży kwalifikujących się papierów wartościowych i udziałów również pozostają co do zasady poza CIT.

Wypłata dywidendy z cypryjskiej spółki do zagranicznego udziałowca nadal co do zasady nie podlega cypryjskiemu podatkowi u źródła. Wyjątki dotyczą m.in. części płatności kierowanych do podmiotów z jurysdykcji niekooperujących lub nisko opodatkowanych. W typowej europejskiej strukturze holdingowej pozostaje to jednak istotną przewagą Cypru.

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Czy warto przenieść biznes na Cypr jeszcze w 2026 r.?

Dla części przedsiębiorców odpowiedź nadal może być twierdząca. Sam CIT na poziomie 15 proc. nie jest już tak mocnym argumentem jak dawne 12,5 proc., ale nadal pozostaje konkurencyjny na tle wielu państw europejskich. Do tego dochodzą zasady dla holdingów, brak typowego podatku u źródła przy większości wypłat do nierezydentów oraz system non-dom.

Cypr może być szczególnie interesujący dla właścicieli grup kapitałowych, biznesów cyfrowych, firm działających na kilku rynkach, podmiotów posiadających własność intelektualną oraz przedsiębiorców, którzy rzeczywiście planują przenieść poza Polskę centrum życia i zarządzania biznesem.

Ważne

Nie jest natomiast rozwiązaniem uniwersalnym. Jeżeli cała działalność, zespół, klienci i proces decyzyjny pozostają w Polsce, a cypryjska spółka ma być wyłącznie formalnym właścicielem faktur, ryzyko podatkowe może przewyższyć potencjalne korzyści. W międzynarodowym planowaniu podatkowym coraz większe znaczenie ma faktyczna substancja, a nie sam wpis w rejestrze.

Co może zmienić się w 2027 r.?

Na dzień 6 października 2026 r. nie ma uchwalonej kolejnej generalnej podwyżki cypryjskiego CIT na 2027 r. Podstawowa stawka pozostaje na poziomie 15 proc. Najważniejszym praktycznym tematem będzie dalsze wygaszanie starego systemu i rozliczenie zysków wypracowanych w 2025 r., które nadal podlegają przepisom przejściowym dotyczącym deemed dividend distribution.

Warto również obserwować projekt reformy cypryjskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dyskutowane są rozwiązania, które mogłyby w określonym zakresie objąć składkami także dywidendy wypłacane dyrektorom będącym jednocześnie udziałowcami. Na dziś jest to projekt, a nie obowiązujące prawo, ale w przypadku przyjęcia mógłby mieć znaczenie przy planowaniu sposobu wynagradzania właścicieli spółek od 2027 r.

Cypr po reformie jest inny, ale nadal konkurencyjny

Reforma z 2026 r. zmieniła profil Cypru, ale nie odebrała mu znaczenia w międzynarodowym planowaniu podatkowym. CIT wzrósł do 15 proc., ale jednocześnie obniżono SDC dla części dywidend, zniesiono deemed dividend distribution dla nowych zysków i pozostawiono najważniejsze rozwiązania wspierające struktury holdingowe.

Dla przedsiębiorcy planującego zmianę jeszcze w 2026 r. najważniejsze jest połączenie trzech elementów: opodatkowania spółki, opodatkowania wypłat do właściciela i jego rezydencji podatkowej. Dopiero całościowa analiza pokazuje rzeczywisty koszt i bezpieczeństwo struktury.

Cypr nadal może być efektywną jurysdykcją dla międzynarodowego biznesu, ale po reformie jeszcze bardziej niż wcześniej wymaga właściwego zaplanowania rezydencji, substancji, sposobu zarządzania oraz przyszłych wypłat zysku.

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Źródło: INFOR
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