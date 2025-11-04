REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Finanse » Finansowanie operacyjne dla dużych firm: ranking top faktorów 2025

Finansowanie operacyjne dla dużych firm: ranking top faktorów 2025

  • Artykuł sponsorowany
04 listopada 2025, 14:25
Finansowanie operacyjne dla dużych firm: ranking top faktorów 2025
Finansowanie operacyjne dla dużych firm: ranking top faktorów 2025
Materiały prasowe

Rynek finansowania operacyjnego w 2025 roku jest ukształtowany przez konwergencję wyzwań makroekonomicznych i dynamicznej transformacji technologicznej. Faktoring, pierwotnie postrzegany głównie jako rezerwowe źródło krótkoterminowej płynności, osiągnął status strategicznego instrumentu zarządzania kapitałem obrotowym i odpornością operacyjną dużych korporacji.

Faktoring jako strategiczne aktywo korporacyjne

Wzrost znaczenia faktoringu w Polsce jest mierzalny. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów (PZF), obroty firm faktoringowych wzrosły w 2024 roku o 4,7 proc. w ujęciu rocznym, osiągając 471 mld zł. W pierwszej połowie 2025 roku dynamika ta przyspieszyła, notując wzrost o 8% r/r, osiągając ok. 246,6 mld zł. Z usług faktorów korzysta obecnie blisko 30 tys. przedsiębiorstw, co świadczy o systematycznym włączaniu faktoringu do głównego nurtu strategii finansowych.

W kontekście niepewności geopolitycznej, utrzymującej się presji inflacyjnej oraz zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, korporacje dążą do strategicznego przeniesienia ryzyka i maksymalizacji elastyczności bilansowej. Faktoring bez regresu (non-recourse) oraz rozwiązania Asset-Based Lending (ABL) stały się kluczowe, pozwalając na uwolnienie zamrożonego kapitału bez obciążania bilansu długiem w tradycyjnym ujęciu, co jest szczególnie istotne dla zachowania zdolności kredytowej na potrzeby inwestycji długoterminowych.

Kluczowe Trendy w Finansowaniu Dużych Firm w 2025 r.

Trzy główne trendy redefiniują relacje korporacji z faktorami, zwiększając wymogi w zakresie innowacyjności, integracji i zrównoważonego rozwoju.

1. Digitalizacja i Automatyzacja Procesów (Faktoring 4.0)

W sektorze faktoringowym transformacja cyfrowa jest napędzana przez wdrożenie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), co pozwala na osiągnięcie niespotykanej dotąd szybkości i precyzji:

  • Automatyzacja Decyzji i Wykupu: Dzięki systemom online i algorytmom AI, wiele firm uzyskuje decyzję finansową jeszcze tego samego dnia roboczego, a proces wykupu wierzytelności jest realizowany automatycznie.
  • AI w Underwriting'u: Zaawansowane algorytmy przetwarzają dane transakcyjne, branżowe wskaźniki ryzyka i alternatywne wskaźniki, co umożliwia precyzyjniejsze przewidywanie zachowań płatniczych i minimalizowanie szans na default. W Polsce FinTechy, takie jak PragmaGO, wyznaczają standardy szybkości, oferując decyzje kredytowe nawet w 24 godziny.
  • Integracja Systemowa: Faktorzy rozwijają algorytmy mappingu faktur, które automatycznie rozpoznają opisy przelewów i rozliczają sfinansowane wierzytelności w systemie faktora, skracając czas i minimalizując błędy operacyjne.

2. Finansowanie Łańcuchów Dostaw (SCF) a Odporność Operacyjna

W obliczu zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw (supply chain disruptions), Supply Chain Finance (SCF) – w tym faktoring odwrotny (Reverse Factoring) – ewoluuje z narzędzia optymalizacji kosztów w element budowania odporności operacyjnej.

  • Integracja z ERP: Dla korporacji kluczowa jest zdolność faktora do integracji rozwiązań finansowych z platformami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), takimi jak SAP, co zapewnia przejrzystość i kontrolę nad każdym etapem dostawy oraz finansowania.
  • Strategiczne Zarządzanie Płynnością: Faktoring odwrotny pozwala firmom opóźnić własne płatności, jednocześnie umożliwiając dostawcom natychmiastowe otrzymanie środków, co stabilizuje cały łańcuch i buduje lojalność.

3. Integracja Wymogów Regulacyjnych i ESG

Wzrost presji regulacyjnej (UE i PL), dotyczącej skracania terminów płatności i zwiększonej transparentności zadłużenia, nakłada na korporacje nowe obowiązki. Dodatkowo, kryteria Zrównoważonego Rozwoju (ESG) stają się integralną częścią decyzji finansowych.

  • Sustainable SCF (SSCF): Faktoring włącza się w trend zrównoważonego finansowania (SSCF), gdzie usługi finansowe są powiązane z wymogami ESG.
  • Wsparcie Rządowe i KUKE: W Polsce Program Zielonych Gwarancji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zabezpiecza spłatę krótkoterminowego finansowania obrotowego oraz zobowiązań wobec firm faktoringowych w projektach dążących do neutralności klimatycznej. Ten mechanizm włącza faktorów (np. HSBC, Pekao) w politykę przemysłową państwa.

Kryteria Wyboru Faktora Korporacyjnego

Dla dużych przedsiębiorstw decyzja o wyborze faktora powinna być oparta na pięciu kluczowych kryteriach, które wykraczają poza samą cenę usługi:

  1. Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym i Ochrona Przed Niewypłacalnością: Ponieważ należności stanowią do 40% wartości bilansu, kluczowa jest opcja Bad Debt Protection (BDP) lub faktoringu bez regresu (non-recourse), które chronią przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.
  2. Asset-Based Lending (ABL): ABL to elastyczne finansowanie zabezpieczone aktywami obrotowymi (należności, zapasy, środki trwałe). Jest preferowane, ponieważ zapewnia dostęp do znaczącego kapitału z lżejszą strukturą kowenantów finansowych (covenant-light structure) niż tradycyjne kredyty gotówkowe.
  3. Międzynarodowy Zasięg i Ekspertyza Eksportowa: Wymagana jest zdolność do obsługi transakcji transgranicznych (faktoring eksportowy/importowy) oraz przynależności do Factors Chain International (FCI), kluczowego zrzeszenia regulującego międzynarodowe standardy faktoringu.
  4. Kompleksowość Oferty (Tailor-made Solutions): Zdolność do tworzenia szytych na miarę struktur, łączących różne rodzaje faktoringu (pełny, niepełny, cichy, odwrotny), Asset Finance oraz usługi Foreign Exchange (FX).
  5. Specjalizacja Branżowa: Oferowanie specjalistycznych produktów dla sektorów takich jak budownictwo (Construction Finance) czy agencje pracy tymczasowej (Recruitment Finance), które mają unikalne cykle płatności i ryzyka.

Ranking Top 8 Faktorów Korporacyjnych 2025 (Polska i globalny zasięg)

Wybór najlepszego partnera faktoringowego dla dużej firmy w 2025 roku wymaga oceny wykraczającej poza tradycyjne kryterium ceny, koncentrując się na zdolności dostawcy do integracji zaawansowanych struktur, globalnego zarządzania ryzykiem oraz zaangażowania w trendy przyszłości (AI, SSCF). Poniższa lista prezentuje czołowych graczy na polskim rynku faktoringu korporacyjnego:

  1. Bibby Financial Services (BFS): Lider w elastycznych strukturach Asset-Based Lending (ABL). Wyróżnia się niezależnością, globalnym zasięgiem oraz unikalną zdolnością do łączenia Invoice Finance z Asset Finance i kluczowymi usługami zarządzania ryzykiem (Bad Debt ProtectionForeign Exchange).
  2. KUKE Finance: Strategicznym partner państwa. Kluczowy dla polskich eksporterów dzięki mitygacji ryzyka eksportowego oraz integracji faktoringu z gwarancjami Skarbu Państwa, w tym z Programem Zielonych Gwarancji.
  3. PKO Bank Polski Faktor: Największa skala bankowa w Polsce. Oferuje pełny zakres produktów SCF, w tym Reverse Factoring i LOP Factoring, zapewniając stabilność i szeroki wachlarz rozwiązań dla dużych przedsiębiorstw.
  4. ING Commercial Finance: Silna pozycja w Trade Finance. Ceniony za globalny zasięg i specjalizację w Finansowaniu Łańcuchów Dostaw (SCF) oraz obsłudze dużych, międzynarodowych podmiotów.
  5. Coface: Globalne zarządzanie ryzykiem. Lider w ubezpieczeniach kredytu kupieckiego (TCI), którego faktoring jest ściśle zintegrowany z globalnym systemem informacji biznesowej i ochroną przed niewypłacalnością (Bad Debt Protection).
  6. Bank Pekao S.A.: Rozbudowane rozwiązania bankowe. Wyróżnia się w zakresie faktoringu importowego (poręczenia) i jest aktywnym partnerem KUKE w Programie Zielonych Gwarancji.
  7. HSBC: Specjalizacja w Handlu Międzynarodowym. Uznany faktor globalny, który aktywnie wspiera eksport i jest kluczowym partnerem KUKE w zakresie finansowania projektów związanych z transformacją ESG.
  8. Santander Factoring: Finansowanie dużych grup kapitałowych. Podmiot oferujący szeroki wachlarz faktoringu krajowego i międzynarodowego, zdolny do finansowania wysokich limitów transakcyjnych dzięki globalnym zasobom kapitałowym grupy.

Szczegółowy Profil Kluczowych Faktorów Korporacyjnych

1. Bibby Financial Services (BFS) – ABL i Elastyczność Finansowania

Bibby Financial Services (BFS) jest jednym z największych niezależnych faktorów, działającym globalnie i będącym członkiem PZF oraz FCI. Kluczową przewagą BFS dla korporacji jest zdolność do tworzenia elastycznych struktur Corporate Finance dla klientów, którzy czują się ograniczeni tradycyjnymi liniami kredytowymi.

  • ABL i Asset Finance: BFS oferuje pakiety Asset-Based Lending (ABL), łącząc finansowanie należności (Factoring lub Invoice Discounting) z Asset Finance (leasing, refinancing), co pozwala uwolnić kapitał z posiadanych aktywów, takich jak pojazdy czy sprzęt.
  • Zarządzanie Ryzykiem: Kluczowe dla korporacji usługi to Bad Debt Protection (BDP) oraz Foreign Exchange (FX) dla ułatwienia i zabezpieczenia transakcji międzynarodowych.
  • Specjalizacje: Oferuje specjalistyczne produkty, m.in. Construction Finance (finansowanie aplikacji o płatność) i Recruitment Finance (finansowanie agencji pracy tymczasowej).

2. KUKE Finance – Partner w Eksporcie i Transformacji ESG

KUKE Finance, jako podmiot z gwarancjami Skarbu Państwa, jest kluczowym partnerem w mitygacji ryzyka eksportowego dla polskich korporacji.

  • Zabezpieczenie Należności: Oferuje faktoring zintegrowany z ubezpieczeniem i monitorowaniem należności, niezbędny w niestabilnym otoczeniu geopolitycznym.
  • Zielona Transformacja: Strategicznym atutem w 2025 roku jest możliwość skorzystania z Zielonych Gwarancji KUKE, zabezpieczających finansowanie obrotowe w projektach związanych z transformacją energetyczną.

3. PKO Bank Polski Faktor

PKO Faktoring, część największej grupy bankowej w Polsce, cechuje się dużą skalą działania i stabilnością finansowania.

  • Kompleksowość Usług: Oferta obejmuje zarówno faktoring klasyczny (z regresem i bez), jak i zaawansowane instrumenty, takie jak Reverse Factoring (finansowanie dostawców) oraz LOP Factoring (dla klientów z dużą liczbą odbiorców), kluczowe dla zarządzania łańcuchami dostaw (SCF).

4. ING Commercial Finance

ING, jako bank z silną globalną siecią w Wholesale Banking, jest cenionym partnerem dla międzynarodowych przedsiębiorstw operujących w Polsce, koncentrując się na obsłudze korporacyjnej i międzynarodowej.

  • Trade Finance i SCF: Oferta Commercial Finance jest silnie zintegrowana z Cash Management i Trade Finance, co jest niezbędne do obsługi złożonych międzynarodowych łańcuchów dostaw.

5. Coface

Coface jest globalnym ekspertem w zarządzaniu ryzykiem handlowym. Jego główną przewagą konkurencyjną jest synergia faktoringu z Ubezpieczeniem Kredytu Kupieckiego (TCI) i dostarczaniem informacji biznesowej na całym świecie.

  • Globalne Ryzyko: Dla korporacji, które traktują mitygację ryzyka BDP jako priorytet, Coface zapewnia kompleksowy system ochrony przed niewypłacalnością na rynkach krajowych i eksportowych.

6. HSBC

HSBC, jako jedna z największych globalnych organizacji bankowych, specjalizuje się w obsłudze dużych korporacji i spółek międzynarodowych.

  • Handel Międzynarodowy i ESG: HSBC jest uznanym faktorem globalnym i jest kluczowym partnerem KUKE w oferowaniu gwarancji Skarbu Państwa, wspierających eksport i projekty związane z transformacją ESG.

7. Bank Pekao S.A.

Pekao Faktoring, należący do Grupy Pekao S.A., jest silnym graczem bankowym, aktywnie obsługującym sektor korporacyjny.

  • Faktoring Importowy: Wyróżnia się w zakresie faktoringu importowego, oferując poręczenia, które ułatwiają polskim importerom szybszą zapłatę dla zagranicznych dostawców i negocjowanie lepszych warunków handlowych (FCI).
  • ESG: Bank Pekao aktywnie współpracuje z KUKE w zakresie Zielonych Gwarancji.

8. Santander Factoring

Podmiotem oferującym usługi faktoringowe w Grupie Santander Bank Polska jest Santander Factoring. Firma posiada zdolność do finansowania dużych grup kapitałowych, dzięki silnym zasobom kapitałowym grupy i globalnemu zasięgowi.

  • Finansowanie Limitów: Santander Factoring oferuje szeroki wachlarz rozwiązań faktoringu krajowego i międzynarodowego (z regresem i bez), dostosowanych do wymagań korporacji, w tym możliwość finansowania wysokich limitów transakcyjnych. Klientom KUKE, współpraca z Grupą Santander pozwoliła uzyskać wysokie i długoterminowe finansowanie inwestycyjne.

Wnioski i Perspektywy na 2026 Rok

W 2025 roku faktoring definitywnie przeszedł ewolucję z doraźnego narzędzia finansowego w strategiczną dźwignię finansowania operacyjnego. Korporacje, które traktują zarządzanie płynnością jako strategiczny priorytet, zyskują przewagę konkurencyjną. Konieczne jest przy tym strategiczne zarządzanie płynnością w tak newralgicznych sektorach, jak transport czytaj więcej.

Kierunek na lata 2025–2026 jest jasny:

  1. Rosnące Znaczenie ABL i Niezależnych Faktorów: Wzrost niestabilności bilansowej sprzyja rozwiązaniom Asset-Based Lending. Niezależni faktorzy, jak BFS, zyskują na znaczeniu dzięki zdolności do szybkiego tworzenia tailor-made struktur multi-asset, omijających restrykcje typowe dla kredytów gotówkowych.  
  2. Integracja Ryzyka i Odporność Łańcuchów Dostaw: Nastąpi dalsza integracja faktoringu z globalnym zarządzaniem ryzykiem (poprzez BDP/TCI) oraz z budowaniem odporności łańcuchów dostaw (SCF), zwłaszcza w kontekście finansowania zrównoważonego (SSCF).
  3. Digitalizacja jako Standard Rynkowy: Wszyscy gracze, zarówno bankowi, jak i pozabankowi, będą zmuszeni do inwestowania w technologię (AI/ML) w celu skrócenia czasu decyzji i automatyzacji procesów, podnosząc standardy efektywności operacyjnej w całym sektorze.

Faktoring korporacyjny w 2025 roku jest synonimem bezpieczeństwa, elastyczności i strategicznego zarządzania kapitałem obrotowym w skali globalnej.

Źródło: Artykuł sponsorowany
Finansowanie operacyjne dla dużych firm: ranking top faktorów 2025
04 lis 2025
04 lis 2025

Rynek finansowania operacyjnego w 2025 roku jest ukształtowany przez konwergencję wyzwań makroekonomicznych i dynamicznej transformacji technologicznej. Faktoring, pierwotnie postrzegany głównie jako rezerwowe źródło krótkoterminowej płynności, osiągnął status strategicznego instrumentu zarządzania kapitałem obrotowym i odpornością operacyjną dużych korporacji.
