Księgowość on-line. Czy to bezpieczne rozwiązanie?

Księgowość online stanowi pakiet usług realizowanych dzięki specjalnemu oprogramowaniu do samodzielnego prowadzenia księgowości w internecie przy wsparciu specjalistów. Coraz więcej banków proponuje takie rozwiązanie. Czy to jest bezpieczne?

Na co zwrócić uwagę wybierając bankową księgowość on-line?

aktualizacje systemu, na którym bazuje usługodawca. Z uwagi na częste zmiany w prawie podatkowym i gospodarczym niezwykle istotne jest, żeby program był do nich dopasowany zawsze na czas – w innym przypadku przedsiębiorcy grożą konsekwencje prawne, w tym kary finansowe;

polityka bezpieczeństwa – przedsiębiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych pracowników i kontrahentów, które posiada ze względu na prowadzoną działalność. Reguluje to ustawa o ochronie danych osobowych – należy zatem sprawdzić, czy dany system księgowości online spełnia wymagania pod tym względem;

przechowywanie danych – archiwizacja dokumentów jest istotną kwestią, ponieważ wymaga jej polskie prawo. Przedsiębiorca ma mianowicie obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej przez 5 lat, a kadrowo–płacowej – nawet do 10 lat. Ważne jest zatem, aby usługodawca zapewniał taką możliwość;

certyfikat jakości – wyznacznikiem wysokich standardów działania oprogramowania według międzynarodowych norm są także certyfikaty jakości. Warto zwrócić uwagę, czy usługodawca posiada np. certyfikat ISO;

zgodność z RODO – system powinien umożliwiać przestrzeganie wynikających z RODO przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także zapewniać tworzenie ich kopii zapasowej przechowywanej na odpowiednio zabezpieczonym serwerze znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

warunki dotyczące ewentualnego wycofania usługi – bardzo istotną kwestią jest ryzyko wycofania usługi i to, co w takiej sytuacji dzieje się z danymi, które muszą być przechowywane według ścisłych wytycznych. Warto sprawdzić, czy usługodawca dopuszcza taką ewentualność i co w takim przypadku proponuje;

Wypowiedzenie usługi

Z przechowywaniem danych wiąże się też ryzyko wyłączenia usługi z oferty bankowej, jeżeli ta z różnych względów przestanie być dla banku opłacalna. Przedsiębiorca może być nieomal z dnia na dzień pozostawiony sam sobie, bez systemu do prowadzenia księgowości, z którego korzystał dotychczas. Wówczas przedsiębiorca musi przenieść całą dokumentację do innego systemu – na nowo wprowadzić wszystkie dane. Może to wywołać dużo zamieszania i konieczność szybkiego wyboru innego programu (a przez pośpiech wybór może okazać się nietrafiony). Ponadto przedsiębiorca będzie musiał poświęcić czas także na poznanie działania nowego systemu. Jego zasoby będą więc przeznaczane na reorganizację pracy zamiast na dalszy rozwój i dbanie o klientów.