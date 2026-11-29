30 listopada, mija ostateczny termin na złożenie wniosku o wakacje składkowe za grudzień 2026 r. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku, mogą zaoszczędzić, ale tylko pod warunkiem, że zdążą z wnioskiem RWS.

Przedsiębiorco, ostatni dzwonek na zgłoszenie wakacji składkowych

Listopad to ostatni miesiąc na zgłoszenie wakacji składkowych za 2026 rok. Przedsiębiorca, który spełnia warunki i dotychczas nie skorzystał z ulgi za żaden miesiąc tego roku, może jeszcze uzyskać zwolnienie za grudzień. Musi jednak wysłać wniosek RWS najpóźniej 30 listopada.

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- Jesienią przedsiębiorcy pilnują rozliczeń, płatności od klientów i własnych zobowiązań. W takim natłoku spraw łatwo przeoczyć ulgę, z której można skorzystać tylko raz w roku. Złożenie wniosku w listopadzie pozwala uzyskać ulgę jeszcze w tym roku. Przesunięcie tej czynności na grudzień oznacza, że zwolnienie będzie już dotyczyło kolejnego roku - mówi Kamil Fac, wiceprezes Faktura.pl.

Z tej ulgi można skorzystać tylko raz w roku

Jak wynika z informacji ZUS, według stanu na 31 października wpłynęło 985 271 wniosków dotyczących zwolnienia za miesiące od stycznia do listopada 2026 r. Dla takiego samego okresu w 2025 r. zakład zebrał 1 088 374 wnioski. Różnica wynosi 103,1 tys., czyli 9,5 proc.

Niższa niż przed rokiem liczba wniosków nie przesądza o wyniku całego roku. ZUS przewiduje, że liczba zwolnień w 2026 r. będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Może tak się stać, jeśli przedsiębiorcy nadrobią „zaległości” do końca tego miesiąca. Za listopad 2025 r. pełne lub częściowe zwolnienie otrzymało 195 356 płatników, a za grudzień – 346 069. Grudzień był najpopularniejszym miesiącem korzystania z ulgi i odpowiadał za blisko jedną czwartą zwolnień przyznanych za cały 2025 rok. Wnioski o grudniowe wakacje składkowe trzeba było złożyć w listopadzie.

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Duże oszczędności dla przedsiębiorców

Od uruchomienia programu kwota zwolnień wyniosła blisko 4,9 mld zł – podał ZUS według stanu na 31 października 2026 r. Dla porównania to tylko nieco więcej niż pierwsza edycja programu „Ceny Paliwa Niżej”, obowiązująca od 31 marca do 30 czerwca 2026 r. (kosztowała około 4,7 mld zł). To także równowartość ośmiu pełnych budżetów programu Moje Ciepło, wspierającego zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych.

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Dla pojedynczej firmy wysokość ulgi zależy od obowiązującej ją podstawy i zakresu ubezpieczeń. W 2026 r. przedsiębiorca opłacający standardowe składki od minimalnej podstawy, z dobrowolnym chorobowym, składką wypadkową 1,67 proc. oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, może zaoszczędzić 1926,76 zł. Przy składkach preferencyjnych lub Małym ZUS Plus kwota będzie inna.

Dla kogo wakacje składkowe

Wakacje składkowe są dostępne m.in. dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, także wspólników spółek cywilnych. Przy wniosku składanym w listopadzie o zwolnienie za grudzień 2026 r. ZUS sprawdza, czy w październiku przedsiębiorca miał zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego nie więcej niż 10 osób, wliczając siebie. Przy ustalaniu limitu ZUS bierze pod uwagę cały miesiąc i uwzględnia osoby, których zgłoszenie było aktywne przez co najmniej jeden dzień. Sam przedsiębiorca musi w październiku przez co najmniej jeden dzień podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności.

Warunek przychodowy można spełnić, jeśli w co najmniej jednym z lat 2024–2025 roczny przychód z działalności nie przekroczył równowartości 2 mln euro. Spełniają go również przedsiębiorcy, którzy w obu latach nie osiągnęli przychodów z działalności. Trzeba ponadto sprawdzić ograniczenie dotyczące wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy oraz dostępny limit pomocy de minimis. Zwolnienie stanowi taką pomoc.

- Ulga obejmuje własne składki społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeżeli są należne. Żeby zwolnienie za grudzień objęło także dobrowolną składkę chorobową, przedsiębiorca musi podlegać temu ubezpieczeniu przez co najmniej jeden dzień w październiku i co najmniej jeden dzień w listopadzie. Nadal trzeba opłacić składkę zdrowotną i składki za pracowników. W miesiącu zwolnienia można pracować i wystawiać faktury, a składki finansuje budżet państwa - mówi Kamil Fac z Faktura.pl.

Złożenie wniosku o wakacje składkowe - jak to zrobić

Wniosek RWS składa się elektronicznie na portalu eZUS. Po zalogowaniu należy wybrać konto płatnika, otworzyć formularz RWS i sprawdzić, czy wskazany okres zwolnienia to grudzień 2026 r. Następnie trzeba uzupełnić wymagane dane i oświadczenia, w tym dotyczące pomocy de minimis, podpisać i wysłać dokument. Warto zachować potwierdzenie wysyłki. Wniosek może przekazać również odpowiednio umocowany pełnomocnik.

Rozstrzygnięcie pojawi się na koncie płatnika w eZUS. Na podany tam e-mail lub numer telefonu ZUS wyśle powiadomienie o nowej wiadomości. Przy pełnym zwolnieniu przedsiębiorca otrzyma informację o przyznaniu ulgi; przy częściowym zwolnieniu albo odmowie – decyzję.

Po uzyskaniu ulgi trzeba złożyć właściwe dokumenty rozliczeniowe, w tym ZUS DRA i raporty RCA. Jeżeli rozstrzygnięcie nie nadejdzie przed terminem rozliczenia, należy rozliczyć i opłacić składki na dotychczasowych zasadach, a po przyznaniu zwolnienia skorygować dokumenty.

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