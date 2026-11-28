Agenci AI coraz częściej samodzielnie wykonują zadania w firmowych systemach, ale mało która organizacja wie, kto za nich odpowiada i co właściwie robią. Ryzyko wycieku danych dostrzega ponad połowa badanych, zasady dla agentów ma ledwie co czwarta firma.

Raport „AI: czas na zwrot. Sztuczna inteligencja w Polsce 2026” przygotowała firma badawcza BGR Quantic na zlecenie Microsoft, a jego wyniki koncern przedstawił w komunikacie prasowym z 27 listopada 2026 r. Ankietę internetową przeprowadzono w dniach 4–30 maja 2026 r. wśród 1126 osób współdecydujących o technologiach i AI w firmach zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Autorzy sprawdzali, czy organizacje mają cztery podstawowe elementy nadzoru nad agentami: sformalizowane ramy zarządzania AI, polityki bezpieczeństwa przeznaczone dla agentów, osobną tożsamość agenta i możliwość prześledzenia jego decyzji. Wszystkie cztery naraz deklaruje 11 respondentów, czyli 1 proc. badanych.

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Tło ma znaczenie, bo agentów szybko przybywa. Według Microsoft Work Trend Index 2026 liczba aktywnych agentów w ekosystemie Microsoft 365 wzrosła w ciągu roku 15-krotnie, a w dużych przedsiębiorstwach 18-krotnie. To dane z platformy koncernu, który sam sprzedaje narzędzia do budowy agentów i zarządzania nimi, co warto mieć w pamięci przy lekturze zarówno wyników, jak i rekomendacji.

Agent AI bez przełożonego i bez własnej tożsamości

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Agent AI to program, który nie tylko odpowiada na pytania, ale sam wykonuje zadania: przegląda dokumenty, wysyła wiadomości, uruchamia procesy w firmowych systemach. Autorzy raportu porównują go do nowego współpracownika. Pracownik dostaje przełożonego, określony dostęp i opis obowiązków. Agent często nie dostaje żadnej z tych rzeczy.

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Polityki bezpieczeństwa dla agentów ma 27,7 proc. badanych organizacji, a sformalizowane ramy zarządzania AI 29,4 proc. Zapytani o to, jak tworzy się i zatwierdza procesy z udziałem agentów, respondenci najczęściej wskazywali, że takiego procesu po prostu nie ma (26,2 proc.). W 28,8 proc. firm agent działa pod tożsamością zwykłego użytkownika, więc jego działań nie da się odróżnić od działań człowieka. Aż 41,3 proc. organizacji nie potrafi odtworzyć, na jakiej podstawie agent podjął decyzję: 28,2 proc. nie ma takiej możliwości, a 13,1 proc. nie wie, czy ją ma.

– Agent to nowy rodzaj tożsamości w firmie. Ogólna polityka IT, pisana z myślą o pracownikach i aplikacjach, takiego bytu nie opisuje – mówi Krzysztof Malesa, członek zarządu i dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa Microsoft w Polsce. Jego zdaniem ryzyko najczęściej wynika nie z samej technologii, lecz z nadmiarowych uprawnień i braku nadzoru.

Polskie firmy boją się wycieku danych, ale nie piszą zasad

Świadomość zagrożeń jest wysoka. Halucynacji i błędów agentów obawia się 54,1 proc. badanych, wycieku danych 53,1 proc., naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 51,2 proc., a nieuprawnionego dostępu do danych 50,5 proc. Najmocniejszym oczekiwaniem w całym badaniu okazało się to, by dane firmy nie służyły do trenowania modeli – za ważne lub krytyczne uznaje je 71,4 proc. respondentów.

Z obaw nie wynikają jednak działania. Firmy, które boją się wycieku danych, nie mają polityk dla agentów częściej niż te, które takiej obawy nie zgłaszają. W zależności od wskazanego ryzyka odsetek organizacji z politykami waha się od 26,8 do 30,5 proc. Sama obawa nie wyznacza osoby odpowiedzialnej ani nie daje budżetu na przygotowanie zasad. Autorzy ostrzegają, że bez formalnego przypisania odpowiedzialności impulsem do działania może stać się dopiero pierwszy incydent albo presja regulacyjna.

Z punktu widzenia RODO nie ma znaczenia, czy dane osobowe przetwarza pracownik, czy agent AI. Za zgodność przetwarzania odpowiada administrator i to on musi umieć ją wykazać (art. 5 ust. 2 i art. 24 RODO). Firma, która nie potrafi odtworzyć działań agenta, będzie miała z tym kłopot.

Nadzór nad AI łatwiej zbudować przed jego wdrożeniem

Raport przywołuje przykłady firm odpowiedzialnych za infrastrukturę krytyczną, które zaczęły od zasad, a dopiero potem zwiększały skalę. Michał Furman, CIO w ORLEN, pisze, że w sektorze energetycznym ochrona danych to warunek dopuszczenia rozwiązań AI do użytku, a nie kwestia preferencji. Grupa Enea najpierw przyjęła zasady projektowania, klasyfikowania i monitorowania systemów AI, a dopiero na tej podstawie zintensyfikowała wdrożenia w codziennej pracy.

Według autorów raportu każdy z czterech elementów nadzoru jest tańszy do wprowadzenia przed uruchomieniem pierwszego agenta niż po nim. Dane globalne pokazują też, że udokumentowane i powtarzalne procesy pracy z agentami w całej organizacji ma 25 proc. najbardziej zaawansowanych użytkowników AI, wobec 14 proc. pozostałych.

Agent AI: cztery pytania przed uruchomieniem

Raport proponuje prostą listę kontrolną. Zanim agent zacznie pracę, firma powinna odpowiedzieć na cztery pytania:

Kto odpowiada za proces? Właściciel procesu zatwierdza zadania agenta i decyduje, kto może zmienić ich zakres. Do czego agent ma dostęp? Polityka dostępu wskazuje dane i systemy, z których może korzystać, oraz te, które są dla niego zamknięte. Pod jaką tożsamością działa? Osobne konto pozwala odróżnić agenta od pracownika, odtworzyć jego działania i w razie potrzeby odebrać mu uprawnienia. Jak sprawdzić jego decyzje? Zapis decyzji pozwala ustalić, co agent zrobił i na jakiej podstawie.

– Zasady ustalone przed uruchomieniem agenta kosztują mniej niż te pisane po pierwszym incydencie – podsumowuje Krzysztof Malesa. Wynik 1 proc. nie musi oznaczać, że polskie firmy przegrały wyścig. Oznacza raczej, że większość z nich ma tę lekcję wciąż przed sobą i może ją odrobić, zanim zrobi to za nie pierwszy wyciek.

Źródła