Od 2 grudnia 2026 r. rozszerzy się katalog zakazanych zastosowań AI, a dostawcy systemów generujących treści, obecnych na rynku przed 2 sierpnia, muszą zapewnić ich techniczne oznaczanie. Jeśli twoja firma korzysta z gotowych narzędzi, sprawdź, które przepisy jej dotyczą. Nie oznacza to obowiązku widocznego podpisywania każdej grafiki i każdego tekstu z AI.

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Od 2 grudnia 2026 r. zaczną być stosowane kolejne przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, czyli AI Act. Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie z 27 listopada 2026 r., zmiany obejmą dwa obszary: zakończenie okresu przejściowego na techniczne oznaczanie treści generowanych przez AI oraz rozszerzenie katalogu zakazanych praktyk. Oba terminy wynikają z Cyfrowego Omnibusa w sprawie AI (ang. Digital Omnibus on AI), czyli rozporządzenia (UE) 2026/1744 zmieniającego AI Act. Dla firmy kluczowe jest ustalenie, w jakiej roli korzysta ze sztucznej inteligencji, bo od tego zależy zakres jej obowiązków.

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Obowiązki dla firm – kogo dotyczą grudniowe zmiany

AI Act rozróżnia przede wszystkim dostawców i podmioty stosujące systemy AI. Dostawcą jest ten, kto rozwija system AI albo zleca jego opracowanie, a następnie wprowadza go do obrotu lub oddaje do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym (art. 3 pkt 3 AI Act). Dostawcą może więc być także firma bez własnych programistów, która oferuje klientom narzędzie przygotowane na jej zamówienie. Podmiotem stosującym jest natomiast firma lub instytucja korzystająca z systemu AI w ramach swojej działalności (art. 3 pkt 4 AI Act), np. agencja, która przygotowuje grafiki w gotowym generatorze. Obowiązek technicznego oznaczania treści, którego okres przejściowy mija 2 grudnia, spoczywa na dostawcach. Nowe zakazy dotyczą obu grup, ale w różnym zakresie.

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Oznaczanie treści AI – koniec okresu przejściowego dla dostawców

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 50 ust. 2 AI Act dostawcy systemów generujących syntetyczne obrazy, dźwięki, nagrania wideo lub teksty, w tym systemów AI ogólnego przeznaczenia, muszą zapewnić, by wytwarzane treści były oznaczane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i dały się technicznie rozpoznać jako wygenerowane lub zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję. Systemy wprowadzone do obrotu od 2 sierpnia 2026 r. muszą spełniać ten wymóg od tej daty. Dostawcy systemów wcześniejszych otrzymali dodatkowe cztery miesiące (art. 111 ust. 4 AI Act), które upływają 2 grudnia 2026 r.

Do oznaczania można wykorzystać m.in. metadane z informacją o pochodzeniu materiału, cyfrowe znaki wodne lub inne mechanizmy pozwalające rozpoznać treść wygenerowaną lub zmodyfikowaną przez AI, także w formie dźwiękowej i wideo. Zastosowane rozwiązania powinny być skuteczne, interoperacyjne, niezawodne i odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy technicznej, z uwzględnieniem specyfiki danego rodzaju treści. Art. 50 ust. 2 przewiduje wyłączenia m.in. dla systemów, które pełnią jedynie funkcję wspomagającą przy standardowej edycji albo nie zmieniają istotnie danych wejściowych lub ich znaczenia. Komisja Europejska w swoich wyjaśnieniach odnosi się ponadto do określonych zastosowań przemysłowych i B2B, ale jest to interpretacja przepisów, a nie odrębne zwolnienie zapisane w rozporządzeniu ani ogólne wyłączenie wszystkich treści biznesowych. Komisja wskazuje też, że materiałów wygenerowanych przed 2 sierpnia 2026 r. nie trzeba oznaczać wstecznie, choć zachęca do tego tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione.

Widoczna informacja dla odbiorcy – deepfake i teksty AI

Koniec okresu przejściowego nie oznacza, że od 2 grudnia każda grafika czy tekst przygotowane z pomocą AI muszą mieć widoczną etykietę. Techniczne oznaczanie treści przez dostawcę to obowiązek odrębny od informowania odbiorców, który wynika z art. 50 ust. 4 AI Act i obowiązuje od 2 sierpnia 2026 r. Podmiot stosujący system AI do generowania lub modyfikowania obrazów, dźwięku lub wideo stanowiących deepfake musi ujawnić sztuczne pochodzenie tych treści. Deepfake to według art. 3 pkt 60 AI Act materiał przypominający istniejące osoby, przedmioty, miejsca, podmioty lub zdarzenia, który odbiorca mógłby fałszywie uznać za autentyczny lub prawdziwy. Przy utworach o oczywiście artystycznym, satyrycznym lub fikcyjnym charakterze wystarczy ujawnienie w sposób, który nie utrudnia odbioru dzieła.

Obowiązek informacyjny obejmuje też teksty wygenerowane lub zmodyfikowane przez AI i publikowane w celu informowania społeczeństwa o sprawach leżących w interesie publicznym. Nie dotyczy on tekstów, które przeszły weryfikację przez człowieka lub kontrolę redakcyjną, jeżeli ktoś ponosi za publikację odpowiedzialność redakcyjną. Według Komisji chodzi o rzeczywistą ocenę merytoryczną, a sama korekta ortografii i gramatyki nie wystarcza. Informację należy przekazać jasno i w sposób odróżniający ją od innych treści, najpóźniej przy pierwszym kontakcie odbiorcy z materiałem (art. 50 ust. 5 AI Act). Ukryte w pliku metadane nie zastąpią takiej informacji dla człowieka. W praktyce ilustracja do firmowego bloga, która nie udaje rzeczywistości, co do zasady nie wymaga widocznej adnotacji. Inaczej jest z nagraniem reklamowym, w którym realistycznie odtworzona osoba mówi coś, czego nigdy nie powiedziała.

Nowe zakazy w AI Act

Od 2 grudnia katalog zakazanych praktyk z art. 5 AI Act obejmie dwie nowe pozycje. Pierwsza (art. 5 ust. 1 lit. ba) dotyczy generowania lub modyfikowania za pomocą AI realistycznych obrazów, nagrań wideo i dźwięku przedstawiających intymne części ciała osoby możliwej do zidentyfikowania albo tę osobę podczas czynności o jednoznacznie seksualnym charakterze, bez jej dobrowolnej, konkretnej, świadomej, jednoznacznej i wyraźnej zgody. Za manipulację nie uznaje się przy tym zmian, które nie zwiększają ekspozycji intymnych części ciała ani nie zmieniają charakteru przedstawionych czynności seksualnych (art. 5 ust. 1b). Druga (art. 5 ust. 1 lit. bb) dotyczy materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, także w całości wygenerowanych przez AI, jeżeli spełniają kryteria dyrektywy 2011/93/UE. Przepisy przewidują wyjątek związany z okolicznościami wyłączającymi bezprawność na gruncie prawa krajowego. Według ministerstwa chodzi o to, by np. nie utrudniać opiekunom zgłaszania takich treści.

Dostawcy nie wolno wprowadzać do obrotu ani oddawać do użytku systemu, który celowo służy do generowania lub modyfikowania takich materiałów. Zakaz obejmuje też systemy, w których uzyskanie takich rezultatów jest racjonalnie przewidywalne i odtwarzalne bez znaczących modyfikacji technicznych, jeżeli brakuje wymaganych zabezpieczeń zapobiegających nadużyciom i pozwalających je korygować (art. 5 ust. 1a). Firma lub instytucja korzystająca z AI narusza zakaz wtedy, gdy wykorzystuje narzędzie do wygenerowania lub zmodyfikowania zakazanych materiałów. Nowe przepisy nie zakazują więc udostępniania generatorów obrazów czy edytorów wideo w ogóle. Dostawca powinien jednak ograniczać ryzyko nadużyć, reagować na wykryte i zgłoszone przypadki oraz z czasem doskonalić zabezpieczenia. Ministerstwo wymienia tu m.in. filtrowanie treści, wykrywanie niepożądanych rezultatów, blokowanie określonych żądań i obsługę zgłoszeń nadużyć, przy czym dobór konkretnych środków zależy od systemu. AI Act nie wyłącza przy tym odpowiedzialności na gruncie prawa krajowego, m.in. za naruszenie wizerunku i dóbr osobistych.

Kary z AI Act – do 35 mln euro

Zgodnie z art. 99 AI Act naruszenie zakazów z art. 5 może skutkować administracyjną karą pieniężną do 35 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa do 35 mln euro albo do 7 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, zależnie od tego, która wartość jest wyższa. Za naruszenie obowiązków przejrzystości, w tym technicznego oznaczania treści i ujawniania deepfake’ów, grozi kara do 15 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa do 15 mln euro albo 3 proc. obrotu, według wyższej wartości. Dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym startupów, obowiązuje reguła niższej z dwóch wartości. Wysokość kary zależy m.in. od charakteru, wagi i czasu trwania naruszenia, liczby poszkodowanych, stopnia odpowiedzialności podmiotu oraz podjętych działań naprawczych.

Polskim organem nadzoru rynku w zakresie systemów AI jest Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI), powołana ustawą z 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji. Prowadzi kontrole i postępowania, rozpatruje skargi oraz nakłada kary w granicach swojej właściwości, z uwzględnieniem podziału kompetencji wynikającego z AI Act.

Obowiązki dla firm i dobre praktyki – co sprawdzić

Dostawcy systemów AI powinni sprawdzić, czy ich rozwiązania spełniają wymogi technicznego oznaczania treści i czy zabezpieczenia skutecznie ograniczają ryzyko zakazanych zastosowań. Jeżeli twoja firma korzysta z gotowych narzędzi jako podmiot stosujący AI, powinna przede wszystkim przestrzegać zakazów z art. 5 i obowiązków informacyjnych z art. 50 ust. 4. Poniższe działania pomagają ograniczyć ryzyko, ale nie wszystkie są odrębnymi obowiązkami, które powstają 2 grudnia. Warto:

sporządzić listę używanych narzędzi AI, zwłaszcza generatorów obrazów, wideo i głosu, i ustalić, czy wobec któregoś z nich firma nie występuje jako dostawca,

sprawdzić w dokumentacji dostawcy, czy i jak oznacza on generowane treści oraz jakie stosuje zabezpieczenia,

uzupełnić zasady korzystania z AI o zakaz zastosowań opisanych w art. 5 ust. 1 lit. ba i bb AI Act; firma może też przyjąć dalej idące ograniczenia dotyczące takich treści,

ustalić, kto i w jaki sposób ujawnia odbiorcom deepfake’i oraz teksty publikowane w interesie publicznym i kto odpowiada za ich merytoryczną weryfikację,

sprawdzić, czy narzędzia używane do dalszej obróbki plików nie usuwają metadanych o pochodzeniu treści,

wyznaczyć ścieżkę zgłaszania nadużyć i incydentów związanych z AI.

Grudniowe zmiany nie zamykają wdrażania AI Act. Obowiązki dotyczące systemów wysokiego ryzyka zaczną być stosowane 2 grudnia 2027 r. w przypadku systemów z załącznika III oraz 2 sierpnia 2028 r. w przypadku systemów wbudowanych w produkty objęte prawodawstwem z załącznika I.

Podstawa prawna rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (AI Act) – art. 3 pkt 3, 4 i 60, art. 5 ust. 1 lit. ba i bb, ust. 1a i 1b, art. 50 ust. 2, 4 i 5, art. 99, art. 111 ust. 4, art. 113, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/1744 z 8 lipca 2026 r. (Cyfrowy Omnibus w sprawie AI), opublikowane w Dz.Urz. UE 24 lipca 2026 r., obowiązujące od 27 lipca 2026 r., dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, ustawa z 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji (Dz.U. z 2026 r. poz. 1003).

Źródło: komunikat Ministerstwa Cyfryzacji „AI Act – nowe zasady korzystania ze sztucznej inteligencji od 2 grudnia” z 27 listopada 2026 r., https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/