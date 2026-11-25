Cztery na dziesięć badanych organizacji nie prowadzi żadnych testów ani audytów cyberbezpieczeństwa, a niemal sześć na dziesięć nie ma wydzielonego budżetu na ochronę. Pierwsza edycja ogólnopolskiego badania pokazuje, jak rzadko firmy sprawdzają zabezpieczenia.

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Ogólnopolskie Badanie Cyberbezpieczeństwa 2026 przygotowały Bitdefender Polska, reprezentujący na polskim rynku producenta oprogramowania zabezpieczającego, oraz gdyńska firma doradcza Blackpartners. Wyniki przedstawiono w informacji prasowej z 23 listopada 2026 r. i w raporcie „Ochrona jest. Dowodu nie ma.”. Ankietę internetową od 18 lutego do 31 sierpnia 2026 r. wypełniło 1256 organizacji: od mikrofirm po duże przedsiębiorstwa, a także urzędy, szpitale i uczelnie. Ponad trzy czwarte odpowiedzi pochodzi od podmiotów zatrudniających mniej niż 250 osób. Próba nie jest reprezentatywna.

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Cyberbezpieczeństwo firm w rękach zarządu, ale bez budżetu

O inwestycjach w ochronę w 83,6 proc. organizacji decyduje zarząd lub dyrektor generalny. Osoba formalnie odpowiedzialna za bezpieczeństwo (CISO) współdecyduje w 5,4 proc., a zewnętrzny partner lub integrator w 20,7 proc. Za decyzjami rzadko idą pieniądze: 58,4 proc. badanych nie ma wydzielonego budżetu na cyberbezpieczeństwo, 32,7 proc. finansuje je z puli działu IT, a osobną pozycję budżetową ma 5,4 proc. Inwestycje planuje 67,1 proc., częściej doraźne (35,2 proc.) niż długofalowe (31,9 proc.).

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„Odpowiedzialność spoczywa na najwyższym szczeblu, a wiedza i narzędzia zostają na poziomie operacyjnym. W takim układzie zarząd nie tyle zarządza ryzykiem, ile je akceptuje, często nie znając jego skali” – mówi Mikołaj Lipiński, prezes Bitdefender Polska.

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Polityka jest, sprawdzianu brak

Najważniejszy wynik dotyczy różnicy między deklarowanym posiadaniem zabezpieczeń a deklarowanym ich sprawdzaniem. Politykę bezpieczeństwa ma 67,3 proc. organizacji, ale zabezpieczenia testuje 42,3 proc. Kopie zapasowe robi 75,4 proc., a okresowe sprawdzanie ich poprawności deklaruje 47,7 proc. Pracowników szkoli 78,6 proc. (regularnie 39,5 proc.), lecz testy phishingowe prowadzi 40,5 proc. Żadnych testów ani audytów nie przeprowadza 41,5 proc. badanych, a kolejne 10,7 proc. poprzestaje na audytach formalnych, np. przy certyfikacji ISO. Zorganizowanego systemu reagowania na incydenty nie ma 41,8 proc., bezpieczeństwa dostawców IT nie weryfikuje 42,2 proc., a plan ciągłości działania ma 15,5 proc. Ćwiczenia scenariuszowe prowadzi 8,6 proc., dlatego autorzy raportu ostrzegają, że procedura reagowania może zostać po raz pierwszy sprawdzona dopiero podczas prawdziwego ataku.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Cyberbezpieczeństwa 2026 (Bitdefender Polska, Blackpartners), ankieta internetowa. Oprac. infor.pl Źródło: Ogólnopolskie Badanie Cyberbezpieczeństwa 2026 (Bitdefender Polska, Blackpartners), ankieta internetowa. Oprac. infor.pl Materiały prasowe

Phishing częstszy niż ransomware

Incydent bezpieczeństwa w ostatnich 12 miesiącach przyznało 55 proc. organizacji, w ogromnej większości drobny. Poważne zdarzenia, jak wyciek danych czy zaszyfrowanie systemów, zgłosiło 1,8 proc. Kolejne 11,4 proc. nie wie, czy było atakowane, co według autorów sugeruje, że realna skala jest wyższa. Wśród organizacji, które opisały ataki, phishing wskazało 68,9 proc., złośliwe oprogramowanie 52,9 proc., a podszycie się w korespondencji biznesowej (BEC) 27,1 proc. Najwięcej obaw, bo u 66,7 proc. ankietowanych, budzi ransomware, czyli oprogramowanie szyfrujące dane dla okupu. Dotknął on jednak 6,4 proc. podmiotów opisujących ataki. Wśród odpowiadających na pytanie o skutki ostatniego incydentu 62,9 proc. nie wskazało żadnych skutków, 21,7 proc. przestój systemów krótszy niż doba, a 15,5 proc. stratę finansową.

„Ransomware rzadko zaczyna się od wyrafinowanego ataku. Zwykle jego początkiem jest wiadomość, która wygląda jak faktura albo powiadomienie od kuriera. Phishing i ransomware to nie są dwa osobne problemy, tylko dwa etapy tej samej historii” – wyjaśnia Marek Miksa, dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO) Bitdefender Polska. Poczta nie jest jednak jedyną drogą: ataki na systemy zdalnego dostępu (RDP/VPN) wskazało 12,5 proc. organizacji opisujących ataki.

AI w firmie bez zasad

Z narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT czy Copilot, pracownicy korzystają w 79,7 proc. organizacji. Spisaną i obowiązującą politykę ich użycia ma 9,4 proc., 35,3 proc. dopiero ją przygotowuje, a 53,6 proc. deklaruje brak takiej polityki. W 44,3 proc. organizacji dane firmowe trafiły już do narzędzi AI, częściej nieświadomie (29,7 proc.) niż świadomie (14,6 proc.). Autorzy widzą w tym ryzyko wycieku danych, w tym tajemnic przedsiębiorstwa, i naruszenia RODO. Potwierdzony incydent typu deepfake, spoofing lub podszycie się z użyciem AI zgłosiło 0,6 proc. badanych, a podejrzenie takiego zdarzenia – 20,3 proc.

NIS2 i ustawa o KSC: „to nas nie dotyczy”

Zdaniem 48,1 proc. ankietowanych regulacje cyberbezpieczeństwa nie obejmują ich organizacji. Podleganie ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) lub dyrektywie NIS2 deklaruje 35,1 proc., a 13,3 proc. nie wie. Ocenę zgodności przeprowadziło 44,1 proc., w tym z udziałem podmiotu zewnętrznego 14,5 proc. Zdaniem autorów raportu odsetek przekonanych o braku obowiązków jest zawyżony, bo NIS2 obejmuje także średnie firmy z sektorów kluczowych i ważnych. Dostawca takiej firmy nie podlega z tego tytułu automatycznie ustawie, ale może musieć spełnić wymagania bezpieczeństwa z umowy i oceny ryzyka klienta.

KSC ustawa obowiązki NIS2 KSC ustawa obowiązki NIS2 Forsal.pl

Nowelizacja ustawy o KSC wdrażająca NIS2 obowiązuje od 3 kwietnia 2026 r. Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo ponosi kierownik podmiotu kluczowego lub ważnego, także gdy powierzył zadania innej osobie. Podmioty, które spełniały kryteria w dniu wejścia nowelizacji w życie i podlegały samorejestracji, miały czas na złożenie wniosku o wpis do wykazu do 3 października 2026 r. (część wpisano z urzędu). Nowe obowiązki muszą wdrożyć do 3 kwietnia 2027 r. Podstawowy limit kary dla podmiotu kluczowego to 10 mln euro albo 2 proc. przychodu z działalności gospodarczej z poprzedniego roku obrotowego (stosuje się wyższą kwotę), a przy naruszeniu powodującym poważne cyberzagrożenie – do 100 mln zł. Kierownikowi grozi kara do 300 proc. wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop. W podmiocie publicznym limit wynosi 100 proc., chyba że podlega on ustawie także z racji innego sektora. Większość nowych kar będzie można nałożyć dopiero od 3 kwietnia 2028 r.

Jak czytać wyniki

Dobór próby był celowy i samoselekcyjny, bez ważenia, a 86 proc. odpowiedzi wpłynęło w sierpniu. Odsetki liczono od odpowiadających na dane pytanie, więc podstawa nie zawsze wynosi 1256, a w pytaniach wielokrotnego wyboru wskazania się nakładają. Autorzy sami zastrzegają, że wyników nie należy przenosić na wszystkie organizacje w Polsce. Warto też pamiętać, że współautorem badania jest sprzedawca rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Wartością badania jest liczebność próby i jej struktura: dominują małe i średnie organizacje, a ponad jedna trzecia odpowiedzi (37,3 proc.) pochodzi od członków zarządów i właścicieli.

Zarząd, jak radzi Mikołaj Lipiński, powinien „regularnie prosić o potwierdzenia zamiast zapewnień: kiedy ostatnio odtworzyliśmy kopię zapasową, jak wypadł ostatni test phishingowy, kto sprawdził naszych dostawców IT”.

Źródło

Bitdefender Polska, Blackpartners, „Ogólnopolskie Badanie Cyberbezpieczeństwa 2026. Ochrona jest. Dowodu nie ma.”, edycja I, N = 1256, badaniecybersecurity.pl,

Bitdefender Polska, „Ochrona jest. Dowodu nie ma. Firmy deklarują bezpieczeństwo, ale rzadko je sprawdzają”, informacja prasowa, 23 listopada 2026 r.,

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