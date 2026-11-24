Kiedy przedsiębiorca zaczyna myśleć o przekazaniu firmy kolejnemu pokoleniu, często w naturalny sposób wyobraża sobie syna jako przyszłego następcę. Tymczasem córki coraz częściej posiadają kompetencje, doświadczenie i ambicje, aby przejmować odpowiedzialność za rodzinne przedsiębiorstwa. Mimo to w wielu firmach rodzinnych nadal funkcjonują niewypowiedziane założenia dotyczące tego, kto powinien zostać następcą.

rozwiń >

Czy polski biznes rzeczywiście jest gotowy na córkę, która przejmuje stery?

REKLAMA

REKLAMA

Kompetencje nie zależą od płci

Przez lata w niektórych rodzinnych przedsiębiorstwach funkcjonował model, w którym syn był naturalnym kandydatem do przejęcia biznesu, a córka pozostawała poza głównym procesem decyzyjnym. Dziś taki sposób myślenia coraz częściej nie odpowiada rzeczywistości. Kobiety prowadzą przedsiębiorstwa, zarządzają zespołami, odpowiadają za finanse, rozwój i strategiczne decyzje. Posiadają kompetencje potrzebne do przejmowania odpowiedzialności za rodzinne firmy.

Problem nie zawsze leży w braku przygotowania. Czasami wynika z tego, że córka nie jest traktowana jako oczywisty następca, mimo że posiada odpowiednie doświadczenie i rzeczywiście chce prowadzić przedsiębiorstwo.

Niewidzialne bariery w rodzinnej firmie

Córka przygotowująca się do przejęcia firmy może napotkać bariery, których nie dostrzega nawet sam właściciel.

REKLAMA

Jedną z nich jest brak jednoznacznej komunikacji. Rodzic deklaruje, że dzieci będą miały równe szanse, ale nie wskazuje, kto w przyszłości będzie odpowiedzialny za zarządzanie. Drugą jest konieczność udowadniania kompetencji. Córka może być oceniana surowiej niż inni członkowie rodziny lub doświadczeni pracownicy, ponieważ jej pozycja nie została wcześniej jasno określona. Trzecią jest konflikt między rodzeństwem. Jeżeli nie ustalono zasad dotyczących własności i zarządzania, pojawia się ryzyko, że decyzja o wyborze następcy stanie się źródłem rodzinnych napięć. Czwartą barierą może być brak wsparcia ze strony pracowników, którzy przez wiele lat byli przyzwyczajeni do zarządzania przez założyciela.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Własność i zarządzanie to nie to samo

Jednym z najważniejszych zagadnień w sukcesji jest rozróżnienie między przejęciem majątku a przejęciem odpowiedzialności za przedsiębiorstwo. Nie każde dziecko musi zarządzać firmą. Nie każde musi też otrzymać taką samą rolę w strukturze organizacyjnej. Jeżeli córka posiada kompetencje i chce przejąć zarządzanie, powinna otrzymać odpowiednie przygotowanie, uprawnienia i możliwość budowania autorytetu. Pozostali członkowie rodziny mogą uczestniczyć w strukturze właścicielskiej lub korzystać z innych rozwiązań majątkowych, zależnie od przyjętego modelu sukcesji.

Kluczowe jest wcześniejsze ustalenie zasad i uniknięcie sytuacji, w której kwestie rodzinne blokują podejmowanie decyzji biznesowych.

Następczyni potrzebuje nie tylko wiedzy, ale również zaufania

Przekazanie firmy córce nie powinno ograniczać się do formalnego powołania jej na stanowisko prezesa lub członka zarządu. Potrzebuje ona rzeczywistej możliwości podejmowania decyzji, kontaktu z kluczowymi klientami, poznania finansów przedsiębiorstwa i uczestnictwa w planowaniu strategicznym. Ważne jest także stopniowe budowanie autorytetu wśród pracowników.

Jeżeli właściciel nadal ingeruje w każdą decyzję córki, organizacja może nie uznać jej za rzeczywistą liderkę. Przygotowanie sukcesorki wymaga zatem współpracy dwóch stron: osoby przekazującej firmę i osoby, która ją przejmuje.

Czy rodzina potrafi rozmawiać o przyszłości?

W wielu przedsiębiorstwach rodzinnych najtrudniejsze rozmowy dotyczą nie pieniędzy, lecz oczekiwań. Rodzice mogą obawiać się, że wybór córki jako następczyni wywoła konflikt z synem. Dzieci mogą nie wiedzieć, jakie plany mają rodzice. Pracownicy mogą nie rozumieć, kto będzie podejmował decyzje w przyszłości.

Dlatego planowanie sukcesji powinno obejmować również rozmowę rodzinną.

Warto ustalić:

kto chce uczestniczyć w prowadzeniu firmy;

kto posiada kompetencje potrzebne do zarządzania;

jakie będą role poszczególnych członków rodziny;

jak zostanie rozwiązana kwestia własności;

jakie zasady będą obowiązywały przy podejmowaniu decyzji;

jak zostanie zakomunikowana zmiana pracownikom i kontrahentom.

W razie trudności pomocna może być mediacja lub wsparcie niezależnego doradcy.

Nie wybierajmy następcy według stereotypów

Firma rodzinna powinna być przekazywana osobie najlepiej przygotowanej do pełnienia określonej roli, a nie osobie wybranej wyłącznie ze względu na płeć czy kolejność urodzenia. Córka może być doskonałą następczynią. Syn może nie być zainteresowany prowadzeniem przedsiębiorstwa. Możliwa jest również sytuacja, w której żadne z dzieci nie powinno przejmować zarządzania.

Najważniejsze jest uczciwe rozpoznanie kompetencji, motywacji i możliwości. Sukcesja nie powinna być testem tradycji rodzinnej. Powinna być odpowiedzialną decyzją o przyszłości przedsiębiorstwa. A o tym, kto przejmie stery, powinny decydować przygotowanie, kompetencje i gotowość do odpowiedzialności.

Kalendarz książkowy 2027