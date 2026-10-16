Cyberbezpieczeństwo: czy małych i średnich przedsiębiorców stać na skuteczną ochronę? [Wywiad infor.pl]

Czy małą firmę stać na ochronę przed cyberprzestępcami? Mikołaj Lipiński, szef Bitdefender Polska, przekonuje, że barierą nie są pieniądze, lecz wiedza właścicieli i zarządów. W rozmowie wyjaśnia, na czym nie warto oszczędzać, dlaczego porządek w dostępach jest ważny , co robić po ataku i jak przepisy NIS2 dotkną także firmy, które formalnie im nie podlegają.

Czy polskie małe i średnie firmy w ogóle stać na cyberbezpieczeństwo? Czy za kilka tysięcy złotych rocznie można zapewnić rozsądny poziom ochrony, czy raczej tylko złudne poczucie bezpieczeństwa? Na czym nie warto oszczędzać?

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Za kilka tysięcy złotych rocznie można zapewnić małej firmie dobry poziom ochrony i jestem przekonany, że stać na to 99 proc. polskich przedsiębiorstw. Problem nie leży w pieniądzach, lecz w wiedzy i podejściu. Osoby, którym najbardziej powinno zależeć na cyfrowym bezpieczeństwie firmy, czyli jej właściciele i zarządzający, zwykle wiedzą o nim najmniej. A to oni ponoszą największe straty, gdy po ataku nie można wystawić faktur, staje linia produkcyjna albo wyciekają dane klientów. Znam sposób myślenia polskich przedsiębiorców: informatyka ma działać i kosztować jak najmniej, a każdy problem rozwiązuje telefon do informatyka. Tymczasem właściciel powinien rozumieć cyberbezpieczeństwo na poziomie strategicznym na tyle, aby zarządzać ryzykiem i podejmować świadome decyzje, a warstwę techniczną zostawić specjalistom. Na pewno nie warto oszczędzać na zabezpieczeniu komputerów i serwerów, czyli urządzeń, na których firma faktycznie pracuje. Równie ważna jest cyberhigiena zespołu, w tym ograniczenie uprawnień pracowników wyłącznie do tych obszarów, które są niezbędne na ich stanowiskach.

Czy cyberbezpieczeństwo polskich firm musi opierać się na rozwiązaniach amerykańskich gigantów technologicznych? Czy dla przedsiębiorcy pochodzenie dostawcy ma znaczenie?

Rynek nie składa się wyłącznie z amerykańskich gigantów – europejskie rozwiązania istnieją i skutecznie konkurują z ofertą Big Techów. Pochodzenie dostawcy ma znaczenie z dwóch powodów. Pierwszy to suwerenność technologiczna i pytanie, czy dane firmy opuszczają terytorium Unii Europejskiej. Drugi jest równie istotny: ochronę lepiej powierzyć firmom, które zajmują się wyłącznie cyberbezpieczeństwem, a nie sprzedają go jako dodatek do pakietu biurowego. Bitdefender jest tego przykładem – to europejska firma, która od ponad dwóch dekad koncentruje się wyłącznie na cyberbezpieczeństwie. Jeżeli przedsiębiorca kieruje się zasadą „taniej i wszystko u jednego dostawcy”, konsekwencją będzie większa liczba skutecznych ataków, nie mniejsza.

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AI po obu stronach barykady

Sztuczna inteligencja pozwala przestępcom atakować szybciej, taniej i na większą skalę. Czy mała firma jest w stanie się temu przeciwstawić? I czy AI chroni już także najmniejszych przedsiębiorców?

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Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji sprawiają, że ataki są dziś powszechniejsze i tańsze dla atakujących, dlatego jeszcze większego znaczenia nabiera prewencja, czyli ograniczanie powierzchni ataku. Można to porównać do domu: im więcej drzwi prowadzi na zewnątrz i im więcej różnych kluczy jest w obiegu, tym łatwiej o błąd, który ktoś wykorzysta. Dzięki AI atakujący znacznie szybciej sprawdza wszystkie podatności i wybiera te, które przyniosą najszybsze albo największe szkody. Mała firma może się temu skutecznie przeciwstawić, ale nie samym oprogramowaniem, lecz przede wszystkim porządkiem w dostępach. Jeżeli księgowa nie potrzebuje dostępu do systemu CRM, nie należy go jej przyznawać. Jeżeli dział obsługi klienta pracuje do godziny 16.00, po tej godzinie jego komputery nie powinny mieć dostępu do sieci. Sztuczna inteligencja działa również po stronie obrońców i nie jest zarezerwowana dla dużych organizacji. Mechanizmy uczenia maszynowego od lat są standardem w narzędziach ochrony urządzeń końcowych, także w tych, na które stać mikrofirmę. Technologia nie zastąpi jednak decyzji o tym, kto i do czego ma mieć dostęp.

Czy największym zagrożeniem dla firm nadal jest człowiek? Czy skuteczne szkolenia z cyberbezpieczeństwa muszą być drogie i specjalistyczne?

Człowiek pozostaje najsłabszym ogniwem, a edukacja jest obszarem, w którym mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Polskie firmy coraz częściej deklarują, że szkolą pracowników, ale niewiele z nich sprawdza później, czy szkolenia przynoszą efekt. Te, które to robią, widzą postęp, lecz jednocześnie przyznają, że wciąż popełniane są podstawowe błędy. Parafrazując słynne hasło ze sztabu wyborczego Billa Clintona: edukacja, głupcze. Dotyczy to zarówno sfery zawodowej, jak i prywatnej, ponieważ nawyki z domu przenosimy do firmy. Prywatnie pytamy modele językowe o wszystko i to samo zaczynamy robić w pracy, wprowadzając do nich dane firmowe. Na wakacjach łączymy się z niezabezpieczonymi sieciami i robimy to samo ze służbowym sprzętem. Nie jest też tak, że osoba na niskim stanowisku w strukturze organizacji naraża firmę jedynie na niewielką szkodę. Przez jej nieuwagę atakujący może dotrzeć do znacznie bardziej wartościowych informacji. Budowanie właściwych nawyków nie wymaga dużych budżetów ani rozbudowanych programów szkoleniowych; wymaga prostych zasad, regularności i sprawdzania, czy zasady są przestrzegane. Dlatego obok odpowiedniego oprogramowania kluczowe jest stałe podnoszenie kompetencji całego zespołu.

Zarządzał Pan firmami w okresach transformacji i przejęć. Czy zetknął się Pan z cyberincydentem, który realnie zagroził działalności lub wartości przedsiębiorstwa? Czy przy fuzjach i przejęciach cyberbezpieczeństwo jest dziś równie ważne jak kondycja finansowa spółki?

Zetknąłem się z incydentami, które realnie zagrażały działalności firmy. Najczęstsze są ataki związane z phishingiem, ale najkosztowniejsze są te, które zatrzymują produkcję albo niszczą całe partie produktów, na przykład gdy po wstrzymaniu linii rozmraża się towar w chłodniach. Takie zdarzenia mają ogromny wpływ na finanse, a mimo że straty są w pełni wymierne, rzadko ktoś je liczy. Nie odważę się powiedzieć, że poziom cyberochrony jest dziś równie ważny jak kondycja finansowa przejmowanej spółki, ale coraz częściej wysoki poziom bezpieczeństwa jest pokazywany jako atut i przewaga konkurencyjna. Nie wpływa on bezpośrednio na przychody czy marżę, ale wyraźnie obniża poziom ryzyka, a ryzyko w wycenie przedsiębiorstw zyskuje dziś na znaczeniu.

NIS2: po ataku liczy się czas

Co powinien zrobić przedsiębiorca, którego firma padła ofiarą poważnego cyberataku? Czy po zmianach związanych z NIS2 firmy wiedzą, kiedy, komu i w jakim terminie zgłaszać incydenty?

Gdy firma pada ofiarą poważnego ataku, liczy się szybkość: trzeba natychmiast odciąć zaatakowane systemy i dostępy, aby ograniczyć skalę szkód. Równolegle należy zgłosić incydent właściwym organom – do zespołu CSIRT, w praktyce najczęściej do CERT Polska, na Policję, a jeżeli naruszenie dotyczy danych osobowych, także do Prezesa UODO, na co RODO daje 72 godziny. Kolejnym krokiem jest analiza: co właściwie się stało, którymi kanałami zostaliśmy zaatakowani i jakie wnioski z tego wynikają. Dalsze działania zależą już od rodzaju ataku. NIS2, wdrożona do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zmienia tu bardzo dużo, przede wszystkim w kwestii osobistej odpowiedzialności zarządów oraz terminów: wczesne ostrzeżenie w ciągu 24 godzin od wykrycia poważnego incydentu, pełne zgłoszenie w ciągu 72 godzin i raport końcowy w ciągu miesiąca. Znowelizowana ustawa obowiązuje od kwietnia tego roku, a na początku października minął termin zgłoszenia do wykazu podmiotów kluczowych i ważnych. Czy firmy o tym wiedzą? Nie wiedzą i będzie to bolesna lekcja. Większość mikro- i małych firm nie podlega ustawie bezpośrednio, ale odczuje ją pośrednio – jako dostawcy podmiotów kluczowych i ważnych, które muszą teraz oceniać bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw. Wracam do tego, co powiedziałem na początku: zarządy, które dziś osobiście odpowiadają za cyberbezpieczeństwo, mają o nim minimalną wiedzę. Traktują je jako kolejne obostrzenie prawne, a nie jako coraz bardziej znaczące ryzyko, którym trzeba zarządzać tak samo jak polityką cenową, dostawami surowców czy relacjami z klientami.

Niezbędnik AI przedsiębiorcy. Po Cyberbezpieczeństwo NIS2 KSC w praktyce 3 październik rejestr obowiązki.png Niezbędnik AI przedsiębiorcy. Po Cyberbezpieczeństwo NIS2 KSC w praktyce 3 październik rejestr obowiązki.png Forsal.pl

Cyberbezpieczeństwo: trzy rady na spokojny sen

Wyobraźmy sobie właściciela małej firmy, który mówi: „Mam dość życia w strachu przed cyberprzestępcami. Chcę wreszcie spać spokojnie”. Jakie trzy rady by mu Pan dał? Ile przeznaczyć na ochronę i po czym poznać, że firma jest rzeczywiście bezpieczniejsza?

Właścicielowi małej firmy, który chce wreszcie spać spokojnie, dałbym na początek trzy rady, przy czym pierwsza nie dotyczy zakupów, lecz rachunku.

Po pierwsze: Niech policzy, co by się stało, gdyby firma stanęła na dzień lub dwa albo gdyby musiał zutylizować całą serię produkcyjną – ta kwota mówi o potrzebnym budżecie więcej niż jakikolwiek cennik.

Po drugie, warto nawiązać kontakt z partnerem technicznym, który najpierw w prosty sposób omówi, jak zabezpieczyć posiadane systemy, a dopiero potem zajmie się warstwą techniczną.

Po trzecie, niezbędne są regularne audyty i testy, ponieważ niewiele są warte procedury albo kopie zapasowe, o których nie wiemy, czy działają. Znam firmy, w których zalało dyski z kopiami danych, albo które miały spisane procedury, nigdy przez nikogo nietestowane, i w dniu ataku po prostu nie zadziałały.

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, ile należy przeznaczyć na ochronę – mikrofirmę można sensownie zabezpieczyć już od około 1000 zł rocznie, ale wszystko zależy od stopnia skomplikowania infrastruktury i liczby urządzeń. Po czym poznać, że firma jest bezpieczniejsza? Nie po tym, że kupiła kolejne oprogramowanie, lecz po tym, że potrafi odtworzyć dane z kopii w założonym czasie, że dostępy są ograniczone do niezbędnych, a procedury na wypadek incydentu zostały przećwiczone.