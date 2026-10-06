Tak najkorzystniej sfinansujesz zakup auta. Bierz przykład z firm, które już sprawdziły czy korzystniejsza jest gotówka, kredyt lub leasing

Zakup auta. Przy wyborze finansowania nowych samochodów coraz większe znaczenie ma nie tylko sama rata, ale przewidywalność miesięcznych kosztów, ograniczenie zaangażowania kapitału i dodatkowe usługi w pakiecie. Najbardziej oczekiwanym elementem oferty są natomiast serwis i przeglądy.

Leasing pozostaje najchętniej wybieraną formą finansowania samochodów firmowych. 36 proc. przedsiębiorstw wskazuje leasing finansowy lub operacyjny jako najlepsze rozwiązanie dla swojej floty, wynika z raportu EFL "Polskie firmy na motoryzacyjnych zakupach". Na drugim miejscu jest zakup za gotówkę, który wybiera 20 proc. badanych, a co dziesiąta firma wskazuje wynajem długoterminowy lub CFM.



- Z naszego raportu "Polskie firmy na motoryzacyjnych zakupach" wynika, że polskie firmy mają bardzo ambitne plany wobec odnowienia swoich flot. Aż 36 proc. planuje zwiększyć liczbę samochodów firmowych, a nie da się tego zrobić bez odpowiedniego zaplecza finansowego. I ten temat coraz rzadziej jest dziś rozmową wyłącznie o tym, czy firma wybiera leasing, gotówkę, kredyt czy wynajem mówi Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży Carefleet z Grupy EFL.

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Jak dalej przekonuje ekspert, dla przedsiębiorców samochód jest narzędziem pracy, które ma być dostępne, sprawne i przewidywalne kosztowo przez cały okres użytkowania. Dlatego tak mocno widać znaczenie leasingu.

To forma, która pozwala korzystać z auta bez konieczności jednorazowego angażowania dużego kapitału, a jednocześnie daje firmie większą kontrolę nad budżetem i cyklem wymiany pojazdów. W czasach rosnących kosztów, niepewności wartości rezydualnych i zmian technologicznych firmy coraz częściej szukają nie tylko finansowania auta, ale całego pakietu mobilności: z serwisem, ubezpieczeniem, autem zastępczym i elastycznymi warunkami zakończenia umowy - wskazuje Robert Dudziński.

Jak finansować zakup auta: leasing wyprzedza gotówkę

Z raportu EFL "Polskie firmy na motoryzacyjnych zakupach" wynika, że leasing finansowy jako preferowaną formę finansowania pojazdów OSD wskazuje 21 proc. firm, a leasing operacyjny 15 proc. Łącznie daje to 36 proc. odpowiedzi, co oznacza, że leasing jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem.

Zakup za gotówkę wskazuje 20 proc. firm, mieszany model finansowania 15 proc., a wynajem długoterminowy lub CFM 10 proc. Kredyt lub pożyczka mają znacznie mniejsze znaczenie i są preferowane przez 5 proc. badanych.

Różnice widać także między firmami różnej wielkości. W mikrofirmach leasing finansowy i operacyjny łącznie wskazuje 35 proc. badanych, a gotówkę 21 proc.

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W firmach zatrudniających co najmniej 250 osób znaczenie leasingu jest jeszcze wyższe i wynosi 39 proc., podczas gdy zakup za gotówkę wskazuje 16 proc. dużych firm. To pokazuje, że im większa organizacja i bardziej procesowe podejście do floty, tym silniejsza potrzeba uporządkowania kosztów w czasie.

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Zakup auta: firmy wybierają przewidywalność

Najczęstszym powodem wyboru formy finansowania jest przewidywalność miesięcznych kosztów, wskazana przez 28 proc. przedsiębiorstw.

Dla 25 proc. firm ważna jest większa elastyczność, a dla kolejnych 25 proc. brak konieczności angażowania dużego kapitału własnego. Istotne są też korzyści podatkowe i księgowe oraz niższe obciążenie bieżącego budżetu, które wskazuje po 23 proc. badanych.

Ten wątek szczególnie mocno wybrzmiewa w dużych organizacjach. W korporacjach przewidywalność miesięcznych kosztów wskazuje 35 proc. firm, wobec 24 proc. w MŚP. Z kolei dla mniejszych podmiotów relatywnie większe znaczenie mają korzyści podatkowe i księgowe. To dobrze pokazuje różnicę w podejściu do floty: większe firmy patrzą na nią bardziej przez pryzmat planowania budżetu i procesów, a mniejsze częściej przez wpływ finansowania na bieżące rozliczenia i płynność.

Zakup auta: serwis i przeglądy najważniejsze w pakiecie

Firmy oczekują, że finansowanie będzie zdejmowało z nich część obowiązków związanych z utrzymaniem floty. Najważniejszym dodatkowym elementem oferty są serwis i przeglądy, wskazane przez 39 proc. badanychNa kolejnych miejscach znalazły się ubezpieczenie w pakiecie (29 proc.), auto zastępcze (24 proc.), elastyczne warunki zakończenia umowy (21 proc.), karta paliwowa i assistance (po 20 proc.) oraz jedna miesięczna rata za całość usług (17 proc.).

- Najwyżej oceniane dodatki pokazują, że firmy chcą ograniczać ryzyko przestojów i nieprzewidzianych kosztów. Serwis, ubezpieczenie, auto zastępcze czy assistance nie są już tylko miłym dodatkiem do umowy. Dla wielu przedsiębiorców to element bezpieczeństwa operacyjnego. Jeżeli samochód nie pracuje, firma traci czas, pieniądze i często możliwość realizacji zleceń. Dlatego rośnie znaczenie ofert, które łączą finansowanie z obsługą. Przewagę będą miały rozwiązania pozwalające firmie nie tylko pozyskać auto, ale też przewidzieć koszt jego użytkowania, zaplanować wymianę i ograniczyć ryzyko po stronie serwisu, przestoju czy odsprzedaży pojazdu - mówi Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży Carefleet z Grupy EFL.