Polski Ład - nowe rozwiązania podatkowe dla firm od 2022 roku

Polski Ład a firmy. Większość działających w kraju małych przedsiębiorstw rozlicza się przy użyciu skali podatkowej. I 40 proc., czyli 500 tys. jednoosobowych działalności skorzysta na nowych rozwiązaniach podatkowych, a zyskać może każda płacąca CIT – powiedział dyrektor PIE Piotr Arak.

Nieruchomości luksusowe. Dlaczego w ogłoszeniach ukrywane są ich ceny?

Ideą marek premium jest to, że ci, którzy je kupują, mają wystarczająco dużo pieniędzy i nabywają rzeczy, ponieważ im się podobają, a zatem cena nie powinna być przedmiotem wpływającym na decyzję zakupową. Dlatego wszystko, co powinno mieć znaczenie przy zakupie takiego produktu to jakość, rzemiosło, reputacja, lifestyle i stojąca za nim historia.

Katarzyna Życińska: PR to nie propaganda [PODCAST]

Z czego wynikają problemy z wizerunkiem branży PR w Polsce? Czym faktycznie zajmują się jej przedstawiciele i jakimi zasadami kierują się w codziennej pracy? Jaką wartość PR wnosi do biznesu?

Rynek mieszkaniowy – ceny mieszkań z rynku pierwotnego w grudniu 2021 r.

Grudzień był kolejnym miesiącem, w którym eksperci GetHome.pl i RynekPierwotny.pl odnotowali w większości największych miast wzrost średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań. Z oferty firm deweloperskich błyskawicznie znikały najtańsze.

Lista ostrzeżeń publicznych: Trzy nowe podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń trzy kolejne podmioty, przeciw którym skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia.

Program „Czyste powietrze” na wymianę ogrzewania – jak skorzystać w 2022 roku?

Program „Czyste powietrze” na wymianę ogrzewania ma na celu wspomóc proces zmniejsza emisji gazów cieplarnianych poprzez udzielenie dofinansowania na wymianę stałych źródeł ciepła. Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać dofinansowanie?

Rynek muzyczny: streaming wyparł płyty CD

Przeniesienie muzyki z nośników fizycznych na platformy streamingowe i do internetu zmieniło zadania wytwórni muzycznych i zasady ich współpracy z artystami. Cyfrowy serwis marketingowy wyparł promowanie utworów m.in. w radiu. – To jest właśnie różnica: nie tylko muzyka jest ważna, żeby artysta „się słuchał” w nowych mediach – zauważa Sławomir Kochański z wytwórni Universal Music Polska. Fizyczna sprzedaż nośników muzyki, jakimi są np. płyty CD, odchodzi do lamusa, choć w Polsce i tak wciąż jest dosyć silna. Wkrótce jednak będą je kupować w zasadzie wyłącznie kolekcjonerzy.

Brak chipów uciążliwy dla gospodarki

Brak chipów na globalnym rynku uderzył najpierw w branżę motoryzacyjną, powodując przestoje w fabrykach samochodów i zmuszając koncerny do ograniczenia produkcji. W efekcie, według ACEA, w samej Europie sprzedaż nowych samochodów spadła o nawet kilkadziesiąt procent. Kryzys rozlał się już także na inne branże, w tym m.in. na producentów komputerów. Rynkowi eksperci wskazują zaś, że wytwórcy chipów będą potrzebować nawet kilku lat, żeby w pełni odpowiedzieć na ogromny popyt, który wciąż rośnie. – Musimy czekać, aż na rynku pojawią się nowi producenci. Ten okres przestoju, niedopasowania podaży do popytu powinien trwać dwa–trzy lata – prognozuje założyciel Walletmor Wojciech Paprota.

Czyste powietrze: złożono ok. 400 tys. wniosków

Program "Czyste powietrze" to ok. 400 tys. wniosków, dzięki którym uda się wyeliminować ponad 10 proc. przestarzałych pieców grzewczych. Jeśli utrzymamy tempo to zrealizujemy cel programu, czyli wymianę około 3 mln kopciuchów - przekazał prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Kredyty mieszkaniowe - spadła ilość zapytań, a wrosła wysokość kwoty

Pomimo tego, że grudniowy odczyt Indeksu jest nadal dodatni i wynosi 2,8%, to jest on najniższy w całym 2021 r.

Co nas czeka w 2022 roku? Przepowiednie sprzed 100 lat

Dokładnie 100 lat temu świat dochodził do siebie po jednej z największych pandemii, jakie kiedykolwiek znał. Choroba, znana jako grypa hiszpańska, zainfekowała około 27 proc. światowej populacji. Szacuje się, że zginęło co najmniej 50 mln ludzi. W tym czasie narodził się przemysł samochodowy, a najbardziej pożądanymi zawodami były dla kobiet stanowiska nauczycielki, pielęgniarki i pokojówki, podczas gdy mężczyźni byli głównie rolnikami, lekarzami, prawnikami i bankierami.

Trendy 2022 w zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony rozwój - w 2022 roku biznes odmieni te słowa przez wszystkie przypadki. Oto prognoza trendów na nadchodzący rok.

Ryczałtowcy nie zyskają na zakupie majątku firmowego, a stracą na jego sprzedaży

Firma na ryczałcie. Sprzedaż majątku firmowego może zwiększyć podstawę opodatkowania i wysokość składki zdrowotnej, z kolei zakup sprzętów do firmy – obniżyć je. W szczególnej sytuacji są podatnicy na ryczałcie, którzy na zakupie nie zyskają, a stracą na sprzedaży. To kolejny efekt nowych przepisów wprowadzonych w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu.

Temperatura w mieszkaniu - jaka być powinna?

Badania wykazują, że Polacy nagminnie przegrzewają swoje mieszkania i domy, a zbyt wysoka temperatura nie jest korzystna dla zdrowia, klimatu, a także domowego budżetu. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z lokalnymi producentami ciepła systemowego już drugi rok z rzędu w akcji edukacyjnej „20 stopni dla klimatu” zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i obniżenia temperatury w domu. Dzięki temu możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet do 2 mln ton rocznie, zredukować domowe wydatki na ciepło, a także wzmocnić nasz układ odpornościowy.

Design serwisu, a wyniki finansowe e-sklepów

Nawet 231 milionów euro może wynosić utracony przychód sklepów internetowych z powodu barier związanych ze złym doświadczeniem użytkownika na smartfonie. Przeprowadzony przez Google i e-point audyt potwierdził tezę, że nieprawidłowy design serwisu oraz jego powolne działanie może mieć poważny wpływ na wyniki finansowe.

Uzupełniająca Płatność Podstawowa

Uzupełniająca Płatność Podstawowa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, zaś w pracach na wolnej przestrzeni pracownikom należy się odzież ochronna i ciepłe napoje - przypomina w specjalnym apelu Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron.

Rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego wzrosła do 1350 zł

Dotychczasowe zmiany kosztu pieniądza w Polsce oznaczają, że rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego wzrosła z 1125 zł miesięcznie we wrześniu do ok. 1350 zł obecnie, a docelowo ma to być ok. 1,5 tys. zł - wynika z opublikowanej w poniedziałek analizy HRE Investments.

Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców. W pierwszym kwartale 2022 r. wejdą w życie rozporządzenia regulujące udzielanie pomocy przedsiębiorcom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej. Będą to kontynuacje dotychczasowych form wsparcia przez PARP, którym 31 grudnia 2021 r. kończy się okres finansowania.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw - do kiedy trzeba ją złożyć?

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie “Stop Smog”.

Dotacja 5000 zł - Tarcza Branżowa

Dotacja 5000 zł z najnowszej Tarczy Branżowej - komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić? Jakie kody PKD uprawniają do dotacji z urzędu pracy?

Zasiedzenie mieszkania - przepisy, zasady

Zasiedzenie mieszkania (lokalu mieszkalnego) teoretycznie jest możliwe. W przypadku mieszkań, obowiązują identyczne terminy zasiedzenia, jak te dotyczące nieruchomości gruntowych. Główną przeszkodą, która utrudnia zasiedzenie mieszkania jest opór jego właściciela. Nieruchomości gruntowych częściej dotyczą sytuacje, w których właściciel jest nieświadomy lub bierny. Pojawiają się wątpliwości, czy można zasiedzieć spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Orzecznictwo nie jest tutaj do końca jednolite.

Lokale usługowe na nowych osiedlach mieszkaniowych

Jakie lokale usługowe oferują deweloperzy w realizowanych inwestycjach mieszkaniowych? Jakim cieszą się zainteresowaniem? W których projektach są do kupienia? W jakich cenach są teraz lokale usługowe?

Nissan Qashqai 1.3 MHEV XTRONIC jest mocno przemyślany

Nissan Qashqai 1.3 MHEV XTRONIC, czyli lekka hybryda i automatyczna przekładnia. I choć napęd jest dobry, to nie on jest największa zaletą auta.

Każda prognoza na 2022 rok może się sprawdzić

Prognozowanie tego, co się może wydarzyć w 2022 roku dawno już nie było obarczone tak dużą niepewnością.