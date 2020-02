System kadrowo-płacowy i wybór instytucji finansowej

Oto kilka porad, które pomogą pracodawcy dokonać wyboru.

Firmy zatrudniające z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działają na różnych systemach kadrowo-płacowych (ERP). W kontekście PPK to wyzwanie – należy sprawdzić czy dane oprogramowanie jest gotowe na PPK – system musi między innymi poprawnie naliczać wpłaty na PPK w odniesieniu do innych składników płacowych oraz podatku.



- Dodatkowe pola w systemie i dodatkowe reguły zaszyte w systemie są nieodzowne, by poprawnie naliczać całość płac w firmie. To bardzo duży obszar i trzeba o nim myśleć już teraz, przed datami ostatecznymi, za które należy uznać datę zawarcia umowy o zarządzanie. Dla średnich firm (50 -249 zatrudnionych) jest to 24 kwietnia, dla małych (20-49 zatrudnionych) - 25 października – przypomina Małgorzata Madej, dyrektor ds. procesów i obsługi klienta PPK w Nationale-Nederlanden PTE. Radzi, by pracodawcy upewnili się u swojego dostawcy ERP, czy taki moduł i na jakich warunkach mogą kupić, a jeśli korzystają z outsourcingu, by zasięgnęli takiej wiedzy u dostawcy.

Najważniejsze obowiązki pracodawców w związku z PPK

Określenie liczby zatrudnionych wg. stanu na 30 czerwca 2019 r. – na tej podstawie Pracodawca określa czy wdraża PPK w ramach II fali

Określenie liczby pracowników, którzy automatycznie zostaną zapisani do PPK

Oszacowanie ilu z zapisanych pozostanie w PPK

Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK (decyzję podejmuje się w porozumieniu z reprezentacją pracowników)

Aktualizacja systemu ERP – dostosowanie do PPK

Zawarcie umowy o zarządzanie pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową

Zawarcie umowy o prowadzenie (przez pracodawcę z instytucją finansową, ale w imieniu i na rzecz pracowników)

Obliczanie wysokości wpłat i terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej

Uwaga: System musi generować poprawnie plik ze zgłoszonymi pracownikami, a następnie poprawnie naliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty na PPK. Następnym krokiem będzie poprawne przekazanie pliku z wpłatami oraz dokonanie przelewu do instytucji finansowej. Przelew ma charakter zbiorczy - wpłaty zostaną rozksięgowane na poszczególne rachunki PPK w oparciu o dane z pliku.

Dokonywanie korekt

Uwaga: Deklaracje rezygnacji można złożyć w dowolnym terminie, a pracodawca musi ją uwzględnić ze skutkiem na miesiącu, w którym została ona złożona, jeśli wpłata na PPK nie została jeszcze przekazana do instytucji finansowej.

Archiwizacja dokumentacji w zakresie PPK

Poprawne poinformowanie pracowników czym są PPK i z jakimi warunkami wiąże się uczestnictwo w nich (tu odeślemy do tekstu 1)

Zrealizowanie obowiązku informacyjnego:

- informacja o ponownym zapisie co 4 lata (informacja musi być przekazana do końca lutego danej „czterolatki”

- zmiana wysokości wpłat, w tym możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% w przypadku osób, których łączne wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności pensji minimalnej

- możliwość przystąpienia do PPK osób w wieku 55-70 lat

- dyspozycja transferu na rachunek PPK nowej instytucji finansowej, gdy Pracodawca zmienia instytucję finansową, która zarządza PPK w danej firmie

Uwaga: Komunikacja do pracowników wymaga zastosowania adekwatnych dla danej firmy ścieżek. Forma nie jest odgórnie określona, ale musi być skuteczna, pamiętając też o pracownikach na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, długotrwałych zwolnieniach.

Wdrożenie zmian systemowych – by uwzględnić wpłaty na PPK

Największe firmy w Polsce, które działają na bardzo różnych systemach kadrowo-płacowych, praktycznie i operacyjnie mają już wdrożone PPK, a zatem dostawcy są już do tego programu przygotowani. – Korzystamy z ponad półrocznego doświadczenia dużych firm. Odsyłamy też do efektów prac grupy projektowej, działającej pod egidą PFR, która wypracowała zakres i format plików przesyłanych do instytucji finansowej – tłumaczy Małgorzata Madej z Nationale-Nederlanden. - Ten zakres to bardzo szczegółowa analiza techniczna systemu kadrowo-płacowego, by w efekcie ostatecznym mógł on wygenerować plik, który będzie dostosowany do wymogów każdej instytucji finansowej. Taki zbiór informacji o zakresie i formie komunikacji znajduje się na stronie mojeppk.pl – dodaje Małgorzata Madej.

Testy ERP

Czy można doradzić przedsiębiorcom, na co zwracać uwagę, wybierając system kadrowo-płacowy z myślą o PPK? Małgorzata Madej podpowiada, że w Polsce funkcjonuje ponad 100 systemów kadrowo-płacowych. Ale jest wspólny mianownik dla wszystkich. Każdy dostawca ERP powinien przetestować swoje rozwiązania z agentami transferowymi pod kątem tego, czy moduł PPK realizuje poprawnie konkretne rodzaje plików.

A są to:

rejestracja uczestnika,

wpłata PPK,

korekta wpłat,

rezygnacja,

wznowienie,

wznowienie automatyczne (autozapis co 4 lata),

zmiana wpłaty podstawowej i dodatkowej,

zmiana danych do kontaktu elektronicznego,

zmiana danych identyfikacyjnych,

zakończenie zatrudnienia,

nadanie uczestnikowi numeru.

- Jeżeli nasz dostawca systemu kadrowo-płacowego jest gotowy na PPK, a ta gotowość zgodna jest z tym standardem, to możemy być spokojni – zapewnia ekspertka z Nationale-Nederlanden.

Uwaga: Docelową formą wymiany jest generowanie plików w formie XML/CSV i przekazywanie ich do portalu pracodawcy (proces znany choćby z obsługi składek odprowadzanych do ZUS). Ale są też pracodawcy, którzy nie są tak bardzo zaawansowani i pliki generują w Excelu. Co w takiej sytuacji?

- Musimy i możemy z nimi współpracować – zapewnia Małgorzata Madej i tłumaczy, że Nationale-Nederlanden PTE dostarcza wtedy konwerter, który pozwoli plik w Excelu zamienić na poprawny format XML/CSV i zaimportować do instytucji finansowej.

I jeszcze o API

- Na rynku funkcjonują dwa rodzaje komunikacji pomiędzy systemem kadrowo-płacowym a instytucją finansową. My rekomendujemy analogiczny do wymiany informacji np. z ZUS, czyli bazujący na plikach – tłumaczy Małgorzata Madej. Ale jest też drugi sposób - za pośrednictwem łącza API czyli bezpośredniego przesyłu danych. – W naszym mniemaniu stawianie tak skomplikowanej infrastruktury, jaką jest API, pomiędzy systemem kadrowo-płacowym pracodawcy a instytucją finansową nie powinno być rekomendowane – mówi ekspertka. I wyjaśnia, że zarówno z powodu dodatkowych kosztów, które trzeba będzie ponieść, jak i ze względów bezpieczeństwa, bo za każdym razem kiedy system ERP będzie aktualizowany, trzeba będzie też rekonfigurować łącze API (gdy będzie to sformatowany plik, nie będzie to konieczne).

Jak wybrać instytucję finansową

- Pracodawcy często nie wiedzą, na jakie kryteria zwracać uwagę wybierając instytucję finansową a są takie elementy, na które warto zwracać uwagę – mówi Małgorzata Madej.

I wylicza najważniejsze:

1. Historia obecności na rynku i doświadczenie instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami emerytalnymi.

2. Efektywność zarządzania, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Ekspertka podpowiada, że warto sprawdzić na uniwersalnych narzędziach, np. w serwisie analizy.pl, dotyczącym funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, wyniki funduszy PPK. Jedne mają już teraz kilkanaście procent zysku, inne kilka. To konkretna wskazówka.

3. Warunki zarządzania, czyli koszt zarządzania aktywami emerytalnymi

4. Najpełniej pojęty interes pracownika

5. Intuicyjne narzędzia dla pracodawców w Nationale-Nederlanden PTE

=> System kadrowo-płacowy u danego przedsiębiorcy – „serce” PPK. Nie ma innej możliwości, by poprawnie naliczyć ten składnik płacowy, jakim jest wpłata na PPK

=> Manual obsługowy – przygotowany dla działów personalnych; kilkadziesiąt stron praktycznej wiedzy

=> Wsparcie zespołu ekspertów, którzy zajmują się tylko tematyką PPK i są dostępni pod konkretnym adresem mailowym i numerem telefonu

=> Bramka testowa – która pozwala klientowi wygenerować pliki robocze i wgrać bez konsekwencji do bramki testowej.