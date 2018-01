Jak uzyskać pożyczkę z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie"

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest instrumentem rynku pracy, mającym na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczki w ramach programu są udzielane ze środków Funduszu Pracy na terenie całego kraju. Udzielaniem pożyczek zajmują się pośrednicy finansowi wyłonieni w drodze przetargu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wdrażanie programu rozpoczęło się w 2013 roku na terenie trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. W ramach pilotażu oferta programu była skierowana do studentów i absolwentów. Udzielanie pożyczek zakończyło się w IV kwartale 2016 roku. Wcześniej, bo już w 2014 roku, rozpoczęła się realizacja II etapu programu, w którym dostępność wsparcia została rozszerzona na obszar całego kraju. Jednocześnie do grona adresatów programu dołączyły osoby bezrobotne.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej…

W ramach programu można skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej na okres 7 lat. Oprocentowanie w skali roku wynosi 0,44%. Uczestnicy programu mogą liczyć na roczną karencję w spłacie kapitału pożyczki. Co ważne, w związku z udzieloną pożyczką nie ponoszą żadnych opłat i prowizji. Od 1 grudnia 2017 roku kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 85 111,80 zł (dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju).

…i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” polega również na udzielaniu pożyczek na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Od 1 grudnia 2017 r. kwota pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wynosi 25 533,54 zł (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju). Okres spłaty tej pożyczki trwa do 3 lat (w przypadku pożyczkobiorców, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i następnie z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy zawiera się w okresie pozostałym do spłaty pożyczki na podjęcie działalności). Przy udzielaniu tego rodzaju wsparcia obowiązują takie same warunku jak w przypadku pożyczek na podjęcie działalności – z wyjątkiem karencji.

Bezpłatne szkolenia i doradztwo

Ofertę pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej uzupełniają bezpłatne szkolenia i doradztwo. Wnioskodawcy pożyczek mogą liczyć na szkolenie i doradztwo w zakresie aplikowania o pożyczkę, sporządzania biznesplanu itp., a pożyczkobiorcy – m.in. w zakresie prowadzenia księgowości, przepisów podatkowych i prowadzenia biznesu.

