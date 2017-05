Cele finansowe - jak je sobie wyznaczać i osiągać?

Kirill Bigai, współzałożyciel i CEO platformy korepetycji online Preply.com:

Zważywszy jak powszechny jest obecnie syndrom „wiecznego dziecka”, to stawianie celów finansowych przed dwudziestką okazuje się co najmniej nierozsądne. Oczywiście jeszcze 5 czy 10 lat temu studenci śpieszyli się, żeby znaleźć pracę już na 3. roku, aby móc opuścić znienawidzony akademik lub choć częściowo uniezależnić się finansowo. Dziś nikomu nie jest spieszno do rozpoczęcia dorosłego życia.

Im bliżej 30-stki, tym rozmowa o celach okazuje się być prostsza. Wielu psychologów, w tym również Anna Chnykina, uważa, że wiek ten jest czasem pierwszych istotnych przełomów w życiu. Czasem ma to związek z nowym biznesem, czasem są to niefortunne zwroty w karierze. Około 30-stki mężczyźni zazwyczaj mają już swoje stałe miejsce zamieszkania, samochód, dzieci, stabilność finansową. Zdajemy sobie sprawę, że nic, o czym marzyliśmy nie spada z nieba i zaczynamy dużo i ciężko pracować, stopniowo zbliżając się do wyznaczonych sobie celów.

Około czterdziestki ważne jest, aby mężczyzna był w stanie utrzymać nie tylko siebie i swoje dzieci, ale także swoich rodziców. Oprócz tego trzeba będzie regularnie odkładać na dodatkowe wydatki- edukację dziecka, koszty opieki zdrowotnej czy różne inne nieprzewidziane sytuacje.

Przed pięćdziesiątką chciałbym mieć stabilny dochód bierny, mały domek za miastem, dzieci z wyższym wykształceniem zdobytym za granicą oraz wystarczającą sumę pieniędzy dla utrzymania dobrego zdrowia.

Tak widzę cele przeciętnego mężczyzny w różnych okresach jego życia. Dlatego też od samego początku trzeba świadomie wybierać wybierać banki, klientów i wykonawców godnych zaufania. A jak znaleźć niegasnące źródło motywacji dla osiągnięcia celów? Wystarczy po prostu założyć rodzinę - nic tak nie motywuje do zarabiania, jak chęć uszczęśliwienia najbliższych.

Marek Wylon, założyciel i CEO GameDesire.com – największej polskiej firmy tworzącej gry online

Zgadzam się Kirillem z Preply – postawa wiecznego dziecka jest teraz bardzo powszechna w przeciwieństwie do pokolenia moich rodziców, które miało dość poukładane i przewidywalne życie: edukacja, praca, ewentualnie kariera. Głównym celem było wówczas zabezpieczenie się na przyszłość. Służyła temu ciężka praca na etacie i oszczędzanie już od momentu osiągnięcia zdolności zawodowej.