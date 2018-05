Rozdzielność majątkowa a upadłość jednego z małżonków - przedsiębiorcy

Majątek osobisty małżonka

W przypadku gdy między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej małżonkowie nie mają majątku wspólnego lecz majątki osobiste. W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą: przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności majątkowej, udział wynoszący co do zasady jedną drugą części w dotychczasowym majątku wspólnym (do czasu dokonania przez małżonków podziału dotychczasowego majątku wspólnego), przedmioty nabyte przez tego małżonka w czasie wspólności majątkowej ale do jego majątku osobistego oraz wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka od daty istnienia rozdzielności majątkowej.

Ogólne zasady odpowiedzialność za długi

W przypadku gdy między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem osobistym, to jest samodzielnie zaciąga zobowiązania i dokonuje rozporządzeń, a za powstałe w wyniku swoich działań prawnych długi odpowiada swoim majątkiem osobistym. Jeżeli rozdzielność powstała w wyniku zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności przez sąd przeciwko drugiemu małżonkowi, chyba że fakt zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej był wierzycielowi wiadomy.

Zobowiązania podatkowe

Podatnik odpowiada za zobowiązania podatkowe tylko swoim majątkiem osobistym. Skutki prawne zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem odpowiednio: zawarcia umowy o wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej, zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu, uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Upadłość jednego z małżonków - przedsiębiorcy

W przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków - przedsiębiorcy do masy upadłości wchodzi tylko jego majątek osobisty. Jeżeli jednak rozdzielność powstała w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, separacji lub rozwodu, dotychczasowy majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, jeżeli od daty zawarcia przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej nie upłynęły dwa lata, a w przypadku separacji lub rozwodu - gdy nie upłynął jeden rok od orzeczenia sądowego.

W przypadku gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową, która ustawową wspólność majątkową rozszerzyli lub ograniczyli, postanowienia umowy decydują o tym jakie składniki majątkowe wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a jakie do ich majątków osobistych.

Do zarządu majątkiem wspólnym małżonków oraz do ich odpowiedzialności za długi z majątku wspólnego mają zastosowanie opisane wyżej zasady dotyczące zarządu i odpowiedzialności małżonków z majątku wspólnego w przypadku ustroju ustawowej wspólności majątkowej.

Jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona.