Windykacja – postępowanie sądowe czy firma windykacyjna

Jak wygląda postępowanie windykacyjne?

Jak wiadomo postępowanie sądowo-egzekucyjne wiąże się z silnym stresem i emocjami. Windykacja z prawnego punktu widzenia jest to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które mają na celu doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął wobec wierzyciela.

Wyróżniamy dwa sposoby prowadzenia windykacji:

reklama reklama

(1) polubowna – polega na bieżącym monitorowaniu spłat wierzytelności przez dłużnika poprzez wysyłanie monitów, telefonicznych zapytań, polubownym rozłożeniu na raty spłaty zadłużenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przypominaniu dłużnikowi o spłacie zobowiązania wg ustalonych dat,

(2) sądowa – polega na wystąpieniu na drogę sądową, wysłaniu do sądu pozwu o zapłatę, który kończy się na uzyskaniu przez wierzyciela sądowego wyroku bądź nakazu zapłaty określonej sumy pieniędzy, który zostanie opatrzony w klauzulę natychmiastowej wykonalności, stając się tym samym tytułem wykonawczym, dającym wierzycielowi podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika wg właściwości miejscowej.

Jak wyglądają etapy windykacji?

(1) Powstanie zobowiązania – najczęściej zobowiązanie powstaje w wyniku niezapłacenia faktur bądź innych zobowiązań w określonym terminie.

(2) Postępowanie polubowne – jest to proces, w którym wierzyciel samodzielnie próbuje odzyskać pieniądze od dłużnika. Działanie to w dużej mierze opiera się na wysyłaniu monitów drogą e-mail, wysyłaniu wezwań do zapłaty, w którym to wierzyciel określa termin zapłaty danego zobowiązania, próby nawiązania spłaty zadłużenia poprzez kontakt telefoniczny. Na tym etapie windykacji często dochodzi do zawarcia ugody spłaty zadłużenia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W ugodzie dłużnik uznaje swój dług oraz zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w określonym w ugodzie terminie. Często mamy tutaj do czynienia z rozłożeniem długu na raty.

(3) Postępowanie sądowe – w tej sytuacji dłużnik najczęściej nie dochował warunków zawartej ugody, czyli nie płaci swego zobowiązania wg ustalonego harmonogramu. Ważnym w tym przypadku jest fakt, że zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, które stanowi postawę do dalszego ubiegania się o zwrot zobowiązania.

(4) Postępowanie klauzulowe – postępowanie to odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela w celu uzyskania klauzuli wykonalności. Wyrok bądź nakaz zapłaty opatrzony niniejszą klauzulą stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

(5) Postępowanie egzekucyjne – w momencie, kiedy złożymy wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne. Celem niniejszego postępowania jest odzyskanie zobowiązania. W tym przypadku dłużnik musi liczyć się z dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi. W konsekwencji czego, jego zobowiązanie wzrośnie nawet kilkukrotnie.

Zobacz serwis: Prawo dla firm

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Windykacja – postępowanie sądowe czy firma windykacyjna

W artykule omówiono również sposoby odzyskiwania należności oraz jakie uprawnienia posiada firma windykacyjna.