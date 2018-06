Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 wybrany

Po raz trzynasty Kapituła Konkursu, którą tworzyli przedstawiciele m. in. Citi Handlowy, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet czy Startup Poland, stanęła przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszego mikroprzedsiębiorcy minionego roku. Zgłoszenia do konkursu nadesłało ponad 200 firm reprezentujących różne specjalizacje i osiągnięcia na rynku polskim oraz na arenie międzynarodowej. Wspólny mianownik stanowiła jedynie liczba zatrudnionych pracowników, wynosząca maksymalnie 10 osób oraz obroty nieprzekraczające 2 mln euro.

Każdy rok przynosi nam potwierdzenie, jak innowacyjny i prężnie rozwijający się jest biznes prywatny w Polsce. Firmy, których profile i pomysły na osiągnięcie sukcesu w kraju i zagranicą mogliśmy analizować udowadniają, że najważniejszymi czynnikami warunkującymi powodzenie w świecie biznesu są odwaga, determinacja i pomysłowość – powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy, partner strategiczny konkursu.

Biorąc pod uwagę różnorodność firm nie tylko pod względem branży, ale również etapu rozwoju, lokalizacji, nowatorstwa czy funkcjonowania w określonej społeczności, poza nagrodą główną Kapituła Konkursu przyznała cztery wyróżnienia w kategorii – Start, Progres, Senior, Młody Biznes oraz 8 specjalnych wyróżnień dodatkowych Kapituły Konkursu dla firm reprezentujących poszczególne regiony kraju. Zależało nam na docenieniu lokalnych liderów biznesu. Mamy świadomość jak bardzo potrzebują wsparcia i potwierdzenia, że ich mikro działalność ma bardzo duży, wręcz makro wpływ na kształtowanie postaw i wzrost świadomości o potencjale biznesowym wśród lokalnych społeczności i mieszkańców mniejszych miejscowości – Ewa Sobkiewicz, Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, organizator Konkursu.

Na zdjęciu: Ewa Sobkiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy - wręczający, w środku dr Izabela Zawisza, twórca technologii, współzałożyciel KF Niccolum, zdobywca tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017.

Spółka KF Niccolum, do której trafił tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2017, to firma z branży medycznej, która opracowała innowacyjną technologię hamującą przenikanie do wnętrza skóry jonów niklu, wywołujących reakcję alergiczną u prawie 20% populacji ludzkiej na całym świecie. Nagrodę główną oraz statuetkę z rąk organizatorów odebrała dr Izabela Anna Zawisza - twórca technologii i współzałożyciel KF Niccolum.

Wyróżnienia w kategoriach Start, Progres, Senior, Młody Biznes otrzymały firmy:

Start – PelviFly Sp. Z o.o., Progres – Riftcat Sp. Z o.o., Senior – Ludwisarnia Felczyńskich Taciszów, Młody Biznes – Kuchnia Konfliktu Sp. Z o.o.

Natomiast wyróżnienia specjalne trafiły do: SkyTronic Sp. Z o.o., Dobry Stolarz Gąska Sp. J. – właściciel marki MiaCalnea, LAPARO Sp. Z o.o., Oleowita Ewelina Narożna-Domska, Prodromus Sp. Z o.o., Seedia Sp. Z o.o., Udress Code Sp. Z o.o. oraz KSK Developments Sp. Z o.o.

Konkurs Mikroprzedsięborca Roku jest częścią programu Citi Microentrepreneurship Awards realizowanego przez Citi Foundation. Inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości podnoszenia poziomu ekonomicznego osób o niższych dochodach, również młodzieży, na całym świecie. Nagrody w konkursie zapewniają przedsiębiorcom środki na rozwój ich działalności, w tym dostęp do sieci, kapitału, narzędzi i szkoleń, a także umożliwiają im zbudowanie równowagi ekonomicznej dla siebie, swoich rodzin i społeczności. Program Citi Microentrepreneurship Awards realizowany jest przez lokalne organizacje, które starają się wprowadzać rozwiązania na dużą skalę dzięki mikrofinansowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości.

Osoby na zdjęciu od lewej do prawej: Laparo, Pan Mateusz Juszczak; Undres code, Pani Izabela Godlewska; Oleowita, Pani Ewelina Narożna-Domska; DOBRY STOLARZ Pan Wojciech Gąska; Seedia, Artur Racicki; Prodoums; KSK Developments, Pan Maciej Dulak; wręczający Norbert Konarzewski, Dyrektor Programowy Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.