Duże zmiany w delegowaniu pracowników

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęła ostatecznie zmianę dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Konfederacja Lewiatan uważa, że nowe przepisy naruszą dotychczasową równowagę pomiędzy swobodą świadczenia usług na rynku wewnętrznym a prawem państw członkowskich do wymagania określonych warunków zatrudnienia na ich terytorium. W praktyce doprowadzi to do zwiększenia stanu niepewności i licznych sporów.