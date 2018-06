Polacy założyli w Anglii ponad 60 tys. firm

Polski biznes emigruje zagranicę

Dane przytoczone przez Jadwigę Emilewicz powinny zaalarmować polskich rządzących. Polscy przedsiębiorcy od wielu lat korzystają z ułatwień i przenoszą swoje firmy zagranicę. Raport Admiral Tax przygotowany we wrześniu 2017 roku pokazuje, że głównym problemem dla przedsiębiorców prowadzących biznes w Polsce była wysoka biurokracja oraz nieprzejrzyste prawo. Taki powód założenia firmy poza Polską zadeklarowało 57,8% przedsiębiorców biorących udział w badaniu.

Poza mniejszą biurokracją, jako powód założenia firmy poza Polską ankietowani najczęściej wymieniali: niższe podatki i obciążenia fiskalne (32.1%) oraz lepsze warunki rozwoju dla firmy (9%).

“Mimo szumnych zapowiedzi polskiego rządu prowadzenie biznesu w Polsce w dalszym ciągu jest trudniejsze niż w krajach takich jak Wielka Brytania czy Irlandia. Polski przedsiębiorca oczekuje niskiej biurokracji oraz przejrzystego prawa. Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii jest po prostu łatwiejsze i bardziej opłacalne” - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Brexit zbliży Wielką Brytanię do Polski

Jedną z poruszanych kwestii podczas Forum Gospodarczego Wielka Brytania-Polska była kwestia Brexitu. Minister Jadwiga Emilewicz powiedziała:

"Jesteśmy zainteresowani, aby te relacje zostały jak najbliższe. Aby relacje celne, handlowe, swobodny przepływ osób, towarów i usług pozostał na możliwie najwyższym poziomie".

Jednocześnie minister Emilewicz uspokajała, że polskie firmy, które działają dzisiaj w Wielkiej Brytanii "nie są w żadnej mierze zagrożone" Brexitem:

“Korzystają z przywilejów bycia na rynku, są płatnikami podatków, zatrudniają osoby w Wielkiej Brytanii" - dodała minister.

Zbliżający się Brexit dodatkowo motywuje brytyjski rząd do tworzenia preferencyjnych warunków dla biznesu. Wielka Brytania zapowiedziała obniżenie stawki podatku od osób prawnych (CIT) z poziomu 19-proc. do 17-proc. w roku 2019, co w połączeniu z wysoką kwotą wolną od podatku (11 850 funtów, czyli prawie 58 tys. złotych) stwarza świetne warunki dla prowadzenia biznesu. Minister Jadwiga Emilewicz powinna czerpać z brytyjskich wzorców wspierania przedsiębiorczości jak najwięcej.