Psychiatra ostrzega: polscy kibice mogą mieć dziś osłabioną sprawność w pracy

Dr Agata Wysocka-Studzińska przyznaje, że dla kibiców nie ma żadnej dobrej rady, która pozwoliłaby im poradzić sobie z emocjami, jakie ich czekają.

"Żadna rada nie pomoże, jeżeli, ktoś jest entuzjastą sportu" – mówi psychiatra. Jedno, co zaleca, to mniej alkoholu przed, w trakcie i po meczu. "Alkohol zmniejsza dystans do rzeczywistości i obniża samokontrolę" – wyjaśnia.

reklama reklama

Podkreśla, że w dużo lepszej sytuacji znajdują się kibice, dla których piłka nożna nie jest ich całym życie. "Oni potrafią sobie zracjonalizować nawet porażkę. Wytłumaczą sobie, że np. skład drużyny był nieodpowiedni, albo przeciwnik rzeczywiście dysponował dużo większymi umiejętnościami" – wyjaśnia Wysocka-Studzińska.

Nie ukrywa, że dla entuzjastów futbolu, a przede wszystkich ich otoczenia, czas mistrzostw świata może być trudny. W pracy mogą mieć osłabioną sprawność, utrudnioną koncentrację, gdyż ich wszystkie myśli krążą wokół rozgrywek, szczególnie polskiej reprezentacji.

Zobacz: Pracownik i ZUS