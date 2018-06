Elektromobilność i wsparcie dla najmłodszych firm - Impact ’18

Międzynarodowe konferencje to nie tylko okazja do dyskusji na ważne tematy. Goście Impact ’18 rozmawiali o gospodarce cyfrowej, innowacjach i startupach. Na marginesie takich wydarzeń uczestnicy spotykają się, by porozmawiać na przykład o możliwościach współpracy.

Światowi giganci chcą brać udział w polskiej e-rewolucji

Tematem, który zdominował rozmowy ministra z motoryzacyjnymi gigantami – Volvo i Scanią – była elektromobilność. Zarówno prezes Volvo Buses Håkan Agnevall, jak i wiceprezes Scanii Christian Levin zadeklarowali, że chcą wziąć udział w rozwoju elektromobilności w Polsce.

Volvo ma we Wrocławiu fabrykę i centrum badawczo-rozwojowe. Co ciekawe, wrocławski zakład jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które firma eksportuje na cały świat. Dostarcza je też do polskich miast. Elektryczne autobusy Volvo jeżdżą na przykład w Sosnowcu, Inowrocławiu.

Z kolei Scania produkuje autobusy w Słupsku. W fabryce powstają kompletne pojazdy, ale montowane są też podwozia autobusów modeli niskopodłogowych, które są następnie wysyłane do montowni w Europie, Afryce i Azji. W zakładzie jest zatrudnionych 500 pracowników.

Elektrmobilność oczkiem w głowie rządu

Rząd stawia na rozwój elektromobilności. W jaki sposób? Na przykład poprzez zmiany w prawie. 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która ma upowszechnić transport elektryczny w Polsce. Rząd realizuje też program E-Bus, który uczyni z rynku produkcji elektrycznych autobusów silną branżę gospodarki. Do 2025 roku powstanie polski rynek autobusów elektrycznych o wartości co najmniej 2,5 miliarda złotych rocznie. Program zakłada też budowę Polskiego Autobusu Elektrycznego, którego kluczowe elementy będą produkowane w kraju przy wsparciu polskiego potencjału naukowo-badawczego. W 2017 w Polsce jeździło 79 e-busów, w 2019 będzie ich około 430. Obecnie 62 samorządy wdrażają w transporcie publicznym autobusy elektryczne.

Strategiczna współpraca z Siemensem

Minister Kwieciński spotkał się też z panią prezes zarządu Siemensa w Polsce Dominiką Bettman. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy w kilku obszarach, na przykład inteligentnych miast, czystego powietrza i innowacji. Wspólne działania mają silne podstawy. W kwietniu 2017 roku ówczesne Ministerstwo Rozwoju podpisało porozumienie o strategicznej współpracy gospodarczej z Siemens. Efektem porozumienia są analizy dotyczące rozwoju innowacyjnych sektorów przemysłu.

Wsparcie dla najmłodszych firm

Rozmowa z Bedy Yang dotyczyła wspierania startupów. Pani Yang reprezentuje przedsiębiorstwo 500 Startups, które inwestuje właśnie w firmy na wczesnym etapie rozwoju. 500 Startups wsparło nieco więcej startupów niż mogłaby sugerować nazwa – około 2 tysiące. Dyskusja toczyła się wokół trzech pytań. Jak skutecznie wspierać startupy? Jak się to robi w Stanach Zjednoczonych? Jak doświadczenia amerykańskie można przenieść na europejski grunt?

Ostatnim punktem wizyty na konferencji była dynamiczna, nieformalna rozmowa przed publicznością (tak zwany fireside chat), którą poprowadził ekonomista dr Adam Czerniak. Temat to oczywiście rozwój startupów. Na Impact ’18 nie mógł być inny.

Konferencja Impact odbyła się 13-14 czerwca 2018 roku w Krakowie.