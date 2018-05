Czym jest trust? Kilka słów o zaufaniu

Trust jest w swojej istocie umową mającą na celu umożliwienie donatorowi (właścicielowi majątku) dokonania transferu tego majątku, na który w głównej mierze składają się pieniądze, przedsiębiorstwa, aktywa materialne i niematerialne, na rzecz powiernika. Powiernik z kolei, na podstawie szczegółowych ustaleń umownych, przekazuje zyski ze wskazanego majątku do rąk beneficjentów. Nie bez przyczyny mówi się, że trust jest najlepszym sposobem na ochronę majątku. Wynika to z faktu, że w skutek powołania trustu dochodzi do powstania konstrukcji trójstronnej, gdzie przekazany przez donatora majątek wychodzi z jego majątku i jednocześnie nie staje się prywatnym majątkiem powiernika, lecz jedynie częścią majątku powierniczego. Powiernikowi czyli trustee pozostawia się pełną swobodę w zakresie rozporządzania wskazanymi zasobami majątkowymi, musi on mieć na względzie postanowienia zawarte w umowie trustu, które szczegółowo określają warunki powyższej umowy, zaczynając od ogólnych warunków, kończąc na zobowiązaniach z jakich należy rozliczyć się z beneficjentami. Założyciel trustu nie może go ograniczać. Dowolność w zarządzaniu trustem stanowi o dyskrecjonalnym charakterze trustu.

Założycielem trustu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Jeśli chodzi o beneficjenta przewiduję się szeroki wachlarz osób uprawnionych do pełnienia tej funkcji. Beneficjentem może być każda osoba lub grupa osób, uprawnieni do otrzymywania zysków z opisywanego stosunku prawnego. Umowa trustu zyskała na znaczeniu dzięki temu, że można dysponować swoim dorobkiem zachowując nad nim kontrolę. Dobrze przygotowany trust chroni środki zgromadzone w zarządzie powierniczym, ogranicza ryzyko poniesienia strat w razie ewentualnego kryzysu gospodarczego oraz pozwala na uniknięcie ustanowienia zabezpieczenia majątku w postępowaniu podatkowym. Ponadto tworzy rozbudowaną bazę strategii ochrony majątku.

Kolejną zaletą trustu, o której warto wspomnieć jest poufność. Umowa gwarantuje jej stronom całkowitą ochronę danych, których udostępnienie jest możliwe tylko przed sądem, na wypadek postępowania cywilnego lub karnego. Prawo w tym względzie jest bardzo restrykcyjne. Publikacji podlega tylko nazwa oraz dane powiernika.

Również kwestie podatkowe stawiają trusty w pozytywnym świetle. Co do zasady zwolnione są z podatków, a jedyne opłaty jakie trzeba ponieść ograniczają się do tych corocznych za utrzymanie trustu. Znaczenie trustu wzrosło wraz z wprowadzeniem przepisów dot. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) które pod pewnymi warunkami nie będą mieć zastosowania do spółek wyposażonych w trust.

Aby polski rezydent mógł założyć trust w zakresie udziałów konieczne będzie utworzenie podmiotu za granicą w kraju common law np. w Anglii, a następnie przekazanie całości udziałów we wskazanej spółce do rąk powiernika. Udziały będą stanowić część majątku powierniczego, którym powiernik będzie swobodnie dysponował, jednak w granicach wskazanych w umowie, na rzecz beneficjentów.

Autor: Kaja Żmijewska