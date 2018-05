Nowy rodzaj spółki - Prosta Spółka Akcyjna

Szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, maksymalnie wykorzystany pomysł oraz elektronizacja procedur – to główne cechy Prostej Spółki Akcyjnej.

"Nikt nie ma wątpliwości, że potencjał naszych start-upów jest ogromny. Wychodząc im naprzeciw i chcąc jak najwięcej korzystać z ich rozwiązań, proponujemy nową formę prowadzenia działalności w Polsce. Rozpoczynamy konsultacje dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej. To dla nas punkt wyjścia do dalszych prac nad przepisami" – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Najpierw przeprowadzono wielomiesięczne rozmowy i prekonsultacje ze środowiskiem praktyków i ekspertów, by móc wypracować propozycje rozwiązań. Teraz zostają one poddane szerokim konsultacjom.

Z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Na świecie, w tym w Polsce, co chwila rodzą się nowe pomysły. Wśród 1,77 mln aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych w naszym kraju (dane Fundacji Startup Poland za 2015 r.) jest ok. 2,5 tys. młodych innowacyjnych firm. Potencjał startupów w 2023 r. to według Deloitte 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

W Europie coraz częściej tworzy się formy prawne z myślą o start-upach. Do tego grona dołącza Polska. Mimo tego, że Prosta Spółka Akcyjna skierowana jest przede wszystkim do nich, chcemy, by z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej korzystali też Ci, dla których tradycyjne ramy organizacyjne, bazujące jeszcze na Kodeksie handlowym z 1934 r., są zbyt sztywne i skomplikowane.

Zgodnie z badaniami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, aż 73% ankietowanych uważa, że potrzebna jest nowa formuła prawna dla innowacyjnych firm – nowa spółka kapitałowa.

"Żadna z istniejących spółek nie odpowiada potrzebom startupów. Aż 71% wybiera sp. z o.o i to nie dlatego, że jest to forma dla nich odpowiednia i wygodna. Powodem jest specyfika spółki akcyjnej. Jest ona bardzo kosztowna i trudna w obsłudze" – wyjaśnia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Dodaje, że choć prowadzenia innowacyjnego biznesu to duże ryzyko, przede wszystkim to szansa na wielki sukces.

"Proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują dwa słowa: prostota i swoboda" – podkreśla wiceminister Haładyj.