Polecamy książkę „Złam szyfr ludzkich zachowań”

Czy zdarza ci się czuć nieswojo podczas spotkań networkingowych? Czy zastanawiasz się czasem, co tak naprawdę myśli o tobie ktoś, z kim się umówiłeś na randkę? Chciałbyś umieć odczytywać emocje innych? Jeśli tak, to pora zacząć zgłębiać naukę o relacjach. Ludzie bardzo różnią się od siebie pod względem wyglądu zewnętrznego, ale w środku wszyscy działamy mniej więcej tak samo – i jesteśmy wręcz upiornie przewidywalni. Utrzymując kontakty z innymi, warto posiłkować się pewnym określonym schematem, tak samo jak przy rozwiązywaniu skomplikowanych zadań matematycznych warto stosować równania. W przeciwnym razie tylko niepotrzebnie utrudniamy sobie życie i sprowadzamy na siebie niepotrzebne kłopoty.

Vanessa Van Edwards stworzyła laboratorium badawcze, w którym zajmuje się ukrytymi czynnikami kształtującymi nasze postępowanie. A wyniki z wielu lat badań i analiz zawarła w książce „Złam szyfr ludzkich zachowań”. Ta książka wyjaśnia, jak działają ludzie – pisze we wstępie. Autorka przedstawia różne systemy i skróty, dzięki którym interakcje w domu, w pracy i w innych sytuacjach społecznych przestaną być jakimkolwiek wyzwaniem. Nie chodzi tu o umiejętności społeczne z gatunku tych, które się nabywa w szkole. Ta książka to pierwszy kompleksowy podręcznik wpływania na innych oparty na badaniach naukowych – a zarazem prezentujący zupełnie nowe podejście do budowania relacji międzyludzkich. W naszym laboratorium każde przedsięwzięcie rozpoczyna się od wyników najnowszych badań naukowych, na podstawie których opracowujemy praktyczne eksperymenty i taktyki działania. Następnie przedstawiamy te nasze pomysły czytelnikom i studentom, którzy przystępują do prowadzenia testów. Za sprawą kursów internetowych oraz warsztatów z osobistym udziałem uczestników z naszą metodą zapoznały się już miliony ludzi. Pracowałam z zespołami z firm z listy Fortune 500, wspierając je w procesie rozwijania inteligencji interpersonalnej. Wspierałam też przedsiębiorców, którzy chcieli wykorzystać zdobycze nauk społecznych podczas konkursów na najlepszą prezentację – pisze Van Edwards.

Inteligencja interpersonalna to prawdziwy katalizator sukcesu. Z badań przeprowadzonych przez Van Edwards wynika, że:

• Ludzie o wysokiej inteligencji interpersonalnej zarabiają rocznie średnio 29 tysięcy dolarów więcej niż ludzie o niskim poziomie tych kompetencji.

• Dziewięćdziesiąt procent najskuteczniejszych pracowników ma wysoki wskaźnik inteligencji interpersonalnej.

• Ludzie sprawnie nawiązujący relacje interpersonalne są o 42 procent bardziej szczęśliwi i zadowoleni ze swojego życia.

Każdy z rozdziałów jej książki pozwala opanować jeden z czternastu trików łamacza szyfrów zachowań. To proste, ale niezwykle skuteczne narzędzia, dzięki którym nauczysz się przeprowadzać z każdym człowiekiem taką rozmowę, która zapadnie mu w pamięć. Będziesz potrafił wywrzeć odpowiednie pierwsze wrażenie na klientach, współpracownikach i znajomych. Zyskasz pewność siebie, kontrolę nad sytuacją i charyzmę, dzięki czemu łatwiej ci będzie nawiązywać kontakty. Gdyż – jak udowadnia Vanessa Van Edwards w książce „Złam szyfr ludzkich zachowań” – proces zdobywania przyjaciół i zjednywania ludzi można opisać naukowo, lecz niezwykle przystępnie, a zdobycie wiedzy w tym zakresie pozwoli ci diametralnie zmienić charakter twoich interakcji.

Wybrane opinie o książce:

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się pomyśleć: „Miejmy nadzieję, że na tym przyjęciu będzie jakiś pies. Wtedy nie będę musiał z nikim rozmawiać”, koniecznie powinieneś przeczytać tę książkę. Żegnajcie, dziwne sytuacje. Witaj, łamaczu szyfru zachowań.

Jon Acuff, autor książki Zawodowo od nowa

Zupełnie czym innym jest budowanie relacji na pozorach, czym innym zaś dogłębna wiedza na temat ludzkich zachowań, dzięki której mogą w naturalny sposób powstawać efektywne więzi. Książka Vanessy pokazuje, że tę wiedzę można bez problemu zdobyć, dobrze się przy tym bawiąc, a potem skutecznie stosować na co dzień do rozwijania sieci kontaktów, poszerzania wpływów oraz zwiększania siły własnego oddziaływania na innych.

Pamela Slim, autorka książki Body of Work

Złam szyfr ludzkich zachowań to zbiór wielu przydatnych informacji, które zainteresują każdego, kto chce rozwijać swoje kompetencje społeczne. To lektura obowiązkowa.

Joe Navarro, były agent FBI i specjalista w dziedzinie mowy ciała, autor książki Mowa ciała

Vanessa Van Edwards to czyste złoto, a ta książka wprowadza czytelnika w świat naukowych rozważań o motywacji człowieka. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce wykorzystywać tę wiedzę w interesie swojej firmy, w celach zawodowych lub do realizacji szczytnych celów.

Chase Jarvis, dyrektor generalny firmy CreativeLive

O autorce:

Vanessa Van Edwards jest badaczką, prelegentką i autorką książek dotyczących kompetencji społecznych oraz inteligencji interpersonalnej. O jej laboratorium The Science of People, zajmującym się badaniem zachowań ludzi, pisały „Fast Company”, „Inc.”, „Men’s Health” i „Forbes”, poświęcono mu również materiał w Fox News. Vanessa Van Edwards jest felietonistką w miesięczniku „Entrepreneur”, a także prowadzi zajęcia w zakresie umiejętności społecznych w Udemy oraz CreativeLive. Prowadziła też szkolenia dla wielu firm z listy Fortune 500 z całego świata. Mieszka wraz z mężem w Portland w stanie Oregon.

Vanessa Van Edwards Złam szyfr ludzkich zachowań. Zyskaj społeczne supermoce

Tytuł oryginału: CAPTIVATE: The Science of Succeeding with People

Przekład: Magda Witkowska

368 stron, oprawa miękka, cena 52,90 zł, wyd. MT Biznes

Premiera 18.05.2018 r.