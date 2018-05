Czy e-zwolnienia wejdą w życie w 2018 r.

Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała przesunięcie wejścia w życie przepisów, dotyczących e-zwolnień, które miały stać się od 1 lipca jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy.

- „Zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu obligatoryjnego wejścia w życie e-zwolnienia na grudzień 2018 roku”.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że przesunięcie terminu wprowadzenia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi ministerstwo cyfryzacji. Dodała, że zwróci się do posłów PiS, aby przygotowali projekt nowelizacji ustawy, która również przesunie termin wejścia w życie e-zwolnień.

Minister Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że lekarze wystawiają coraz więcej e-zwolnień, ale wciąż są regiony, w których procent takich zwolnień jest niewielki.

Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących e-zwolnień to nie jedyna propozycja.

- "Proponuję również rozwiązanie, które było zgłaszane przez liczne środowiska lekarskie. Dotyczy to asystenta medycznego, a więc osoby, która mogłaby stanowić istotne wsparcie, pomoc przy wystawianiu elektronicznych zwolnień" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że chodzi tu o odciążenie lekarzy.

- „E-zwolnienia” to rozwiązanie przyjazne pacjentom. Po analizie przygotowaliśmy rozwiązania, które mają być pomocne lekarzom, aby nie było to dla nich dodatkowym obciążeniem” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, dodając, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dobrze przygotowany do wdrożenia e-zwolnienia.

Od stycznia do 18 kwietnia br. zostało wystawionych 3,02 mln zaświadczeń lekarskich w formie e-ZLA, 171,9 tys. zaświadczeń lekarskich w aplikacjach gabinetowych, a 53,6 mln w formie papierowej. Uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów. 78,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów posiada profil informacyjny na portalu Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), na której zwolnienia e-ZLA (e-zwolnienia) wystawia 25,5 tys. lekarzy.