Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie pracownika na rachunek bankowy

Obecnie obowiązujące przepisy

Zgodnie z art. 86 kodeksu pracy:

„§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”

Aktualnie przepisy Kodeksu pracy stanowią, że zasadą jest wypłata wynagrodzenia bezpośrednio do rąk pracownika. Możliwe jest jednak złożenie przez pracownika wniosku/oświadczenia w przedmiocie wypłaty należnego mu wynagrodzenia w formie bezgotówkowej w postaci przelewu na rachunek bankowy przez niego wskazany. Wówczas pracodawca przekazuje wynagrodzenie takiego pracownika bezpośrednio na rachunek bankowy.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Wskazana powyżej nowelizacja wprowadzi nowe brzmienie art. 86 § 3 Kodeksu pracy:

„Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.”

Nowelizacja wprowadzi zasadę, którą będzie wypłata wynagrodzenia pracownikom na rachunki bankowe, zaś wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika będzie następowała dopiero w sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek w tym zakresie do pracodawcy. Ponadto, pracodawca będzie miał prawo żądać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pracodawca w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, poinformuje pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik, w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. informacji będzie obowiązany podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. Jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o numerze rachunku bankowego pracownika albo wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, przypada termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Taki sam obowiązek będzie miał pracodawca, jeśli pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego, ani nie złoży wniosku w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika.