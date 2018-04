Spada liczba osób wybierających studiowanie

Najnowszy raport “Kształcenie Dorosłych” GUS-u potwierdza malejącą liczbę osób zainteresowanych studiowaniem. Zgodnie z udostępnionymi danymi, stan ten utrzymuje się od 2006 roku. Rośnie z kolei liczba osób wybierających kształcenie pozaformalne i nieformalne. Dziś z kursów i szkoleń korzysta 29 proc., a z samokształcenia 25 proc. osób więcej niż 10 lat temu. Eksperci ze szkoły programowania online Kodilla.com prognozują, że liczby te będą zmieniać się przynajmniej do 2021 roku. Zgodnie z ich wyliczeniami, za 3 lata liczba osób wybierających studiowanie spadnie o 32 proc. W tym samym czasie liczba kursantów wzrośnie o ponad 35 proc., a osób samokształcących - o ponad 28 proc.

20 proc. mniej studentów wśród dorosłych

20 proc. - zgodnie z danymi GUS, o tyle spadła liczba osób wybierających studia od 2006 roku. Z prognoz ekspertów wynika, że w 2021 roku spadek ten wyniesie ponad 32 proc. Co jest przyczyną zmniejszania się liczby osób studiujących?

- Na pewno niż demograficzny, ale też coraz wyższe oczekiwania uczących się. Ma to szczególne znaczenie na kierunkach technicznych. Absolwenci mają nadzieję na ukończenie studiów i otrzymanie pracy, jednak duża ilość teorii, brak praktyki i doświadczenia przy tworzeniu własnych projektów obniża konkurencyjność na rynku pracy - tłumaczy Marcin Kosedowski z Kodilla.com. (Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=6WGbzzfeTU0).

Znaczenie ma też długość nauki. Aby zostać absolwentem szkoły wyższej, potrzeba od 5 - w przypadku studiów dziennych, do 7 lat - w przypadku studiów zaocznych i wieczorowych. Po takim czasie może się okazać, że wiedza jest przestarzała, a ponadto diametralnie zmieniła się sytuacja na rynku pracy, np. deficyt, który zdecydował o wyborze danego kierunku dotyczy już zupełnie innego zawodu.

Prawie 5 mln Polaków wybiera kursy i szkolenia

Według danych GUS, co czwarta osoba w wieku 25-64 lat wzięła udział w przynajmniej jednym kursie lub szkoleniu. Poza tym, od 2006 roku liczba takich osób wzrosła o 29 proc., a według prognoz Kodilla.com, do 2021 wzrośnie o 35 proc. Skąd taka popularność pozaformalnych form nauki?

Przyczyną jest intensywność nauki - czas trwania szkoleń i zakres materiału. Kursy, które obejmują wiedzę potrzebną do podjęcia konkretnego zawodu, trwają przeważnie kilka miesięcy i opierają się na praktyce. Tutaj nie ma czasu na zbędną teorię. Dlatego są chętnie wybierane przez osoby chcące zmienić zawód, np. przekwalifikować się do pracy w branży IT. Dla przykładu, bootcamp programistyczny umożliwiający zdobycie kompetencji junior Web Developera trwa 6-9 miesięcy i w 90 proc. opiera się na praktyce programowania. Średnio 75 proc. wykwalifikowanych w ten sposób osób znajduje pracę w ok. 3 miesiące po ukończeniu szkolenia.