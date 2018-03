Dofinansowanie dla przedsiębiorców na wzornictwo

Dodatkowo - i to na pewno będzie spora zachęta, aby zainteresować się wzornictwem - firmy będą mogły sfinansować inwestycję niezbędną do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, efektu projektowania wzorniczego. Intensywność wsparcia w tej części projektu będzie zależała od lokalizacji inwestycji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji to 1 mln zł.

Działanie ma jedno bardzo ważne ograniczenie. Konkurs zostanie otwarty tylko dla firm prowadzących działalność w 11 regionach, poza 5 regionami Polski Wschodniej, w których funkcjonuje działanie „Wzór na konkurencję" (PO PW).

„Design dla przedsiębiorców" ma proste kryteria. PARP nie definiuje dodatkowych ograniczeń dla wnioskodawców, np. jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych czy przychody. Firmy zainteresowane wsparciem będą musiały zgłosić się do agencji z diagnozą, czyli wstępnym audytem, który potwierdzi zasadność i planowany zakres projektu wzorniczego. Na tym etapie przedsiębiorcy będą mogli posiłkować się zewnętrznymi wykonawcami - koszt takiej usługi będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

Sam proces projektowy finansowany w PO IR musi składać się z co najmniej 3 faz:

a) pierwszej: diagnozy, przeprowadzonej przed złożeniem wniosku,

b) drugiej: syntezy i analizy, w której firma będzie określała strategię działań prowadzących do opracowanie projektu wzorniczego, w tym założeń do briefu projektowego

c) trzeciej: tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania nowego lub ulepszonego produktu.

Profesjonalne wzornictwo będzie coraz ważniejsze dla przedsiębiorców. Wielu z nich stanie chociażby przed koniecznością dostosowania swoich opakowań do wymagań dyrektyw z pakietu Circular Economy, w szczególności w związku z wprowadzanymi wysokimi celami dla recyclingu odpadów opakowaniowych. W tym kontekście ekoprojektowanie, które oznacza włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu, a w przypadku opakowań dotyczy surowców, projektowania, produkcji, dystrybucji, użytkowania, zbierania i recyklingu, będzie jednym z podstawowych narzędzi dostosowawczych. Wsparcie w tym zakresie jest potrzebne.

Ryzyko w tym nowym instrumencie wiąże się z brakiem umiejętności, z jednej strony firm, które często nie są świadome możliwości i korzyści związanych z designem, a z drugiej - projektantów, np. w zakresie prowadzenia procesów projektowych zgodnie z nowymi wymogami środowiskowymi.