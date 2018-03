Polecamy książkę "Od celu do wyniku" Jima Collinsa

Większość liderów ma jakiś wielki, ryzykowny i śmiały cel. Jeden marzy o tym, aby jego marka stała się popularniejsza niż Coca-Cola, inny aspiruje do stworzenia najbardziej dochodowej strony internetowej w cyberprzestrzeni, a jeszcze inny chciałby tchnąć w swoją organizację ducha walki i zdeklasować swoich głównych konkurentów. Przeważająca część z nich wpada jednak w tryby ogłupiającej biurokracji, która uniemożliwia im realizację tych ambicji.

W "Od celu do wyniku" Jim Collins omawia tzw. mechanizmy katalityczne – proste, a jednak niezwykle skuteczne, niezbiurokratyzowane narzędzie menedżerskie, które stanowi kluczowe ogniwo pomiędzy celem a rezultatem i ułatwia przekucie wzniosłych aspiracji w rzeczywiste osiągnięcia. Jednak ten sam mechanizm katalityczny, który zadziałał w jednej organizacji, niekoniecznie sprawdzi się w innej.

Mechanizmy katalityczne to mobilizujące narzędzia menedżerskie, które łączą bieguny ambicji i realizacji, to kluczowe ogniwa pomiędzy naszymi pobudkami a skutecznym działaniem, to instrumenty, które pozwalają liderom przekształcać wzniosłe aspiracje w konkretną rzeczywistość. Z moich badań wynika, że tylko niewielki odsetek firm – szacunkowo między pięć a dziesięć procent – wykorzystuje mechanizmy katalityczne, a należy dodać, że niektóre z nich robią to zupełnie nieświadomie. Biorąc pod uwagę ich skuteczność, można przypuszczać, iż są one najbardziej niedocenianą – i najbardziej obiecującą – praktyką menedżerską, która pomaga organizacjom przekuwać cele w rezultaty.

Książka ukazała się w serii „Klasycy Harvard Business Review”, dającej czytelnikowi możliwość zgromadzenia wszystkich rewolucyjnych prac docenionych przez HBR we własnej biblioteczce. Każdy poczytny tom prezentuje wybitną koncepcję, która pozostaje aktualna do dziś i wpływa na kształt współczesnej praktyki menedżerskiej.

[poniżej fragment książki]

"Zbierając materiały do książki Wizjonerskie organizacje, odkryłem wraz z jej współautorem, Jerrym Porrasem, że najbardziej niezłomne, wybitne organizacje to te, które stawiają sobie wielkie, ryzykowne i śmiałe cele, nazywane w skrócie BHAG-ami (od angielskiego big, hairy, audacious goals), a potem wytrwale dążą do ich realizacji. To właśnie ta niezwykła umiejętność łączenia ciągłości i trwałości ze zmianą odróżnia niezłomne, wybitne organizacje od tych, którym po prostu dobrze się wiedzie. Oczywiście sztuką nie jest samo wyznaczenie sobie karkołomnego celu, lecz jego realizacja, i tu właśnie wchodzą w grę mechanizmy katalityczne.

Większość organizacji w biegu do realizacji tych celów potyka się już na pierwszym płotku — nie jest w stanie zmobilizować ludzi do odejścia od status quo. Mechanizmy katalityczne pomagają organizacjom pokonać tę przeszkodę. Umożliwiają firmom podniesienie poziomu zaangażowania do punktu, w którym nie ma już odwrotu. Wzmacniają organizacje u podstaw i przekuwają wizje w rzeczywistość, zwykle na skutek redystrybucji władzy. Klasycznym przykładem mechanizmu katalitycznego jest zasada short-pay. Rodzinna firma Granite Rock zdołała zmobilizować swoich pracowników do nadzwyczajnego poziomu zaangażowania, stosując prostą, lecz radykalną politykę, w ramach której klienci mogą zachować produkty niespełniające ich oczekiwań, ale nie muszą za nie płacić. Oczywiście nie każda firma powinna korzystać z identycznego narzędzia, ale niewątpliwie każda powinna wdrożyć unikalny mechanizm katalityczny, który ma równie wielką moc."

Jim Collins

JIM COLLINS jest współautorem bestsellera Wizjonerskie organizacje, jednej z najlepiej sprzedających się książek biznesowych w historii. Szkoła Biznesu na Uniwersytecie Stanforda, w której Collins wykłada przywództwo, uhonorowała go nagrodą za nadzwyczajne postępy w nauczaniu. Collins nie tylko pisze i wykłada. Jest również praktykiem zarządzania. Współtworzył wiele wizjonerskich organizacji. Jedną z nich jest nadzwyczajna firma budowlana DPR Construction, która projektowała i wzniosła m.in. fantazyjną siedzibę studia Pijar. Z doradztwa Collinsa skorzystało ponad stu zarządzających znanych korporacji.

Książka "Od celu do wyniku" ukazała się nakładem wydawnictwa MTBiznes.

Premiera książki: 16 marca 2018 roku