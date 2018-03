Ministerstwo przygotowuje zmiany odnośnie cen transferowych

To odpowiedź na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów (MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach. Jednocześnie MF prowadzi prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób zmniejszy i uprości obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

Co zawiera projekt rozporządzenia

Najważniejszą zmianą jest wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:

sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),

złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,

dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania.

Aby uprościć system podatkowy oraz ze względu na ważny interes podatników, planuje się wydłużenie tych terminów do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania podatkowego). Ma to objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

MF planuje uproszczenie obowiązków dotyczących cen transferowych

Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 2017 r., nałożyły po stronie podatników nowe obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP), a termin ich realizacji przypada generalnie na dzień złożenia zeznania podatkowego. W związku z tym do MF docierały sygnały, wskazujące na duży nakład pracy, czasu i środków finansowych, aby zrealizować je w ustawowym terminie.

Dlatego Ministerstwo Finansów prowadzi równoległe prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników.

Źródło: Ministerstwo Finansów