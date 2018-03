Powiadomienia w sprawie korekty JPK_VAT

Analiza wykazała, jakie problemy najczęściej pojawiały się podczas składania przez przedsiębiorców JPK_VAT za styczeń 2018 r.

Chodzi o:

uwzględnianie w JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami VAT, rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez podatników i ich kontrahentów, nieskładanie JPK_VAT przez podmioty, które mają taki obowiązek.

E-mailowe powiadomienia dla podatników

W najbliższym czasie podatnicy, u których stwierdzono takie przypadki, otrzymają e-maile z adresu dppt.automat@mf.gov.pl (podpisane „Ministerstwo Finansów"). Będą one zawierać prośbę o sprawdzenie JPK_VAT, a w przypadku stwierdzenia błędów – skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT. Pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do swoich urzędów skarbowych.

Uwaga: e-maile nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, odnośników zewnętrznych (linków) ani załączników w formie plików.

Przedsiębiorcy, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS.

Przypominamy, że aby otrzymywać od administracji skarbowej e-maile, które dają możliwość korekty JPK_VAT bez konsekwencji, należy wypełniać i aktualizować pole >Adres e-mail< w JPK_VAT.

